Правильное питание - залог здоровья и красоты!

Правильное (здоровое) питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни, основные правила которого должны закладываться с самого детства и придерживаться которых необходимо в течение всей жизни.



Правильное питание способно подарить нам здоровье, долголетие и красоту. Оно предполагает, что в организм регулярно, в необходимом количестве и оптимальных соотношениях, должны поступать многие питательные вещества – белки, углеводы, жиры, вода, минеральные вещества, витамины. А недостаток, как и избыток питательных элементов становятся причиной сначала временных неудобств, затем источником развития заболеваний, фактором преждевременного старения и ранней смерти.

К сожалению, в настоящее время в нашей стране растет количество людей, имеющих избыток массы тела и страдающих ожирением. Эта проблема наиболее актуальна в настоящее время в отношении детей и молодежи, т.к. от лишнего веса и ожирения страдают почти 30% населения, половине из них нет и 18 лет. Самой распространенной причиной сложившейся ситуации является алиментарная, т.е. банальное переедание в силу сложившихся привычек в семье. Достаточно часто родители перекармливают ребенка, предлагая ему порции по объему превышающие возрастные, а также отдавая предпочтение использованию в питании полуфабрикатов или фаст-фуда. Аналогичная ситуация достаточно часто присутствует в питании школьников и студентов, которые отказываясь от организованного питания в школьных и студенческих столовых, отдают предпочтение чипсам, хот-догам, сладким газированным напиткам. Достаточно часто дети, как и взрослые «заедают» проблемы, связанные с учебой, взаимоотношениями в семье и коллективе.

Все это приводит к тому, что в питании увеличивается доля легкоусвояемых углеводов, а это в свою очередь в сочетании с малоподвижным образом жизни приводит к ожирению, которое способствует возникновению инсулиннезависимого сахарного диабета (его распространенность в три раза выше у полных людей по сравнению с людьми с нормальным весом ), желчнокаменной болезни. Дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата (деформирующий остеоартроз, остеохондроз и др) и варикозного расширения вен. Также избыточная масса тела вызывает преждевременное старение организма на 5-6 лет, сокращает продолжительность жизни на 4-11 лет.

И получается, что с одной стороны в рационе преобладает чрезмерно калорийная пища, содержащая большое количество насыщенных жиров, холестерина, рафинированного сахара, соли, а с другой стороны - недостаточное содержание в рационе полиненасыщенных жиров, сложных углеводов, пищевых волокон, минералов, витаминов.

Избыток насыщенных жиров является основной причиной повышения уровня холестерина в крови, что приводит к атеросклеротическим изменениям стенок кровеносных сосудов, ухудшению кровоснабжения органов и тканей, развитию ишемической болезни сердца, заболеваний периферических артерий, риску возникновения сосудистых заболеваний – инфаркта миокарда и мозгового инсульта. Недостаточность минеральных веществ приводит к развитию различных заболеваний. Дефицит кальция – особенно у лиц пожилого возраста, сопровождается возникновением остеопароза и повышенной ломкости костей; недостаток железа – развитие анемии, особенно у беременных и детей раннего возраста; дефицит йода – эндемический зоб и др.

Дефицит же витаминов влияет на здоровье, ум и молодость значительное больше, чем ряд других причин. В основе большинства заболеваний лежит недостаток какого-либо витамина. Неудовлетворительное количество минеральных веществ представляет собой основной механизм старения организма, так же как и процесс обезвоживания. Аналогичным образом действует на организм несбалансированность в рационе других компонентов питания, таких как, углеводы, жиры и белки.

Питайтесь правильно и будьте здоровы!

Ю.Э. МИКЛУШИС, врач-гигиенист.

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