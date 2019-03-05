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Правильное питание - залог здоровья и красоты!
06.03.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях
Правильное (здоровое) питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни, основные правила которого должны закладываться с самого детства и придерживаться которых необходимо в течение всей жизни.
К сожалению, в настоящее время в нашей стране растет количество людей, имеющих избыток массы тела и страдающих ожирением. Эта проблема наиболее актуальна в настоящее время в отношении детей и молодежи, т.к. от лишнего веса и ожирения страдают почти 30% населения, половине из них нет и 18 лет. Самой распространенной причиной сложившейся ситуации является алиментарная, т.е. банальное переедание в силу сложившихся привычек в семье. Достаточно часто родители перекармливают ребенка, предлагая ему порции по объему превышающие возрастные, а также отдавая предпочтение использованию в питании полуфабрикатов или фаст-фуда. Аналогичная ситуация достаточно часто присутствует в питании школьников и студентов, которые отказываясь от организованного питания в школьных и студенческих столовых, отдают предпочтение чипсам, хот-догам, сладким газированным напиткам. Достаточно часто дети, как и взрослые «заедают» проблемы, связанные с учебой, взаимоотношениями в семье и коллективе.
Все это приводит к тому, что в питании увеличивается доля легкоусвояемых углеводов, а это в свою очередь в сочетании с малоподвижным образом жизни приводит к ожирению, которое способствует возникновению инсулиннезависимого сахарного диабета (его распространенность в три раза выше у полных людей по сравнению с людьми с нормальным весом ), желчнокаменной болезни. Дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата (деформирующий остеоартроз, остеохондроз и др) и варикозного расширения вен. Также избыточная масса тела вызывает преждевременное старение организма на 5-6 лет, сокращает продолжительность жизни на 4-11 лет.
И получается, что с одной стороны в рационе преобладает чрезмерно калорийная пища, содержащая большое количество насыщенных жиров, холестерина, рафинированного сахара, соли, а с другой стороны - недостаточное содержание в рационе полиненасыщенных жиров, сложных углеводов, пищевых волокон, минералов, витаминов.
Дефицит же витаминов влияет на здоровье, ум и молодость значительное больше, чем ряд других причин. В основе большинства заболеваний лежит недостаток какого-либо витамина. Неудовлетворительное количество минеральных веществ представляет собой основной механизм старения организма, так же как и процесс обезвоживания. Аналогичным образом действует на организм несбалансированность в рационе других компонентов питания, таких как, углеводы, жиры и белки.
Питайтесь правильно и будьте здоровы!
Ю.Э. МИКЛУШИС, врач-гигиенист.
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Правильное (здоровое) питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни, основные правила которого должны закладываться с самого детства и...
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