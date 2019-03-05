Пародонтит и кариес повышают риск возникновения рака

Повышенное содержание фузобактерий в зубном налете провоцирует рост опухоли при колоректальном раке, к такому заключению пришли ученые из стоматологического колледжа Колумбийского университета США, пишет MedicalXpress.

В ходе эксперимента был выявлен механизм воздействия на опухоль бактерии F. Nucleatum. Новообразование прогрессирует в кишечнике под воздействием белка аннексин А1, выполняющего роль связующего звена между бактерией и раковыми клетками.

Пародонтит и кариес, из-за которых концентрация фузобактерий повышена, являются причиной почти трети случаев возникновения колоректального рака. Как правило, подобного рода опухоли ведут себя более агрессивно и в результате могут привести к летальному исходу.

Американские специалисты отметили, что снижение концентрации фузобактерий и блокирование влияния белка аннексин А1 снижают способность опухоли к росту. Эти исследования, по мнению ученых, помогут упростить выявление и лечение агрессивных видов колоректального рака.

Источник: БЕЛТА.

