|
2000 операций и 65000 консультаций. Как в областном кардиоцентре спасают сердца
07.03.2019 — Новости Здоровья | Заря над Неманам
Светлана Гриб, заместитель главного врача по
Начинается оказание помощи с первичной консультации. В поликлиническом отделении кардиоцентра за 2018 год проконсультировано свыше 65 тысяч пациентов. Это не только гродненцы, но и жители самых отдаленных уголков области. Каждый обратившийся получил необходимое обследование и рекомендации по лечению. Те пациенты, которые нуждались в выполнении инвазивных диагностических вмешательств, например, коронароангиографии, или хирургическом лечении, в последующем были госпитализированы в стационар.
За год в кардиологическом центре прошли лечение более шести тысяч пациентов. Большинству из них потребовались сложные диагностические процедуры и операции. Для этого клиника оснащена по самым современным требованиям, в частности, отделения реанимации, операционные, одна из которых –
За 2018 году в кардиоцентре выполнено свыше 2300 коронароангиографий, почти 2000 операций на сердце и сосудах, из них 534 – на открытом сердце.
Гродненские кардиохирурги выполняют весь спектр оперативных вмешательств: коронарное шунтирование, пластику и протезирование клапанов сердца, удаление опухолей сердца, операции на грудной аорте, брахиоцефальных артериях.
Широко применяется в клинике так называемая миниинвазивная кардиохирургия – операции на сердце через небольшие разрезы в 5 сантиметров. Перенимать опыт приезжают врачи не только из других областей и Минска, но и из соседних стран. В минувшем году бригада хирургов во главе с Андреем Янушко впервые в стране успешно выполнила одномоментную трехклапанную коррекцию из мини-доступа.
О высоком качестве кардиохирургической помощи свидетельствуют не только ее объемы, но также низкий процент осложнений и минимальная послеоперационная летальность.
Кардиохирургия во всем мире является дорогостоящей отраслью медицины. Однако граждане Республики Беларусь получают всю помощь бесплатно, а пациенты с протезированными клапанами, к примеру, в дальнейшем пожизненно обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.
На протяжении многих лет в центре успешно оказывается помощь пациентам с острым инфарктом миокарда. Экстренная ангиопластика и стентирование коронарных артерий, имплантация временных электрокардиостимуляторов, внутриаортальная баллонная контрапульсация – самые современные методики сегодня применяются в практике. Кардиоцентр ежедневно принимает пациентов из всех районов области. Лечение, реабилитация, дальнейшее диспансерное наблюдение, бесплатное лекарственное обеспечение в течение шести месяцев – пациентам доступен полный объем медицинской помощи.
Результаты работы в данном направлении впечатляют: удалось значительно снизить летальность от столь грозной патологии, а подавляющее большинство пациентов трудоспособного возраста после перенесенного инфаркта смогли вернуться к трудовой деятельности.
Большое внимание гродненские кардиологи уделяют лечению нарушений ритма. Количество имплантаций электрокардиостимуляторов превышает 330 в год, и эта цифра постоянно растет. Сегодня в области проживает почти 3000 людей с данными устройствами, и все пациенты пожизненно находятся под наблюдением врачей-аритмологов кардиоцентра.
Высокотехнологичная помощь доступна пациентам. Так, срок ожидания плановой операции на открытом сердце составляет в среднем полтора – два месяца, и, к слову, в нашей области он один из самых коротких в стране. Очереди на имплантацию электрокардиостимуляторов нет.
Высокая оценка работе Гродненского кардиологического центра дана руководством облисполкома и Министерством здравоохранения. Лечебное учреждение с 2015 года признается лучшим по оказанию кардиохирургической помощи среди регионов страны. На минувшей неделе главный врач центра Андрей Янушко в четвертый раз принял из рук главного кардиохирурга Министерства здравоохранения Юрия Островского символическую статуэтку – символ победы в борьбе с болезнями сердца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2000 операций и 65000 консультаций. Как в областном кардиоцентре спасают сердца
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)