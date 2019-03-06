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2000 операций и 65000 консультаций. Как в областном кардиоцентре спасают сердца

07.03.2019 — Новости Здоровья | Заря над Неманам  
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Светлана Гриб, заместитель главного врача по медицинской части  областного  клинического кардиологического центра: 

Конституцией страны  гарантировано право граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи. В этом плане показательна  работа  нашего   областного клинического кардиологического центра.  Высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь при  заболеваниях сердечно-сосудистой системы здесь  получают  все жители Гродненщины. Причем, как правило,  поступают к нам пациенты с наиболее серьезной патологией сердца. Инфаркт миокарда, врожденные и приобретенные пороки, сложные нарушения ритма, сердечная недостаточность – все эти заболевания успешно лечатся с применением  современных высокотехнологичных методов.

 
 
Начинается оказание помощи с первичной консультации. В поликлиническом отделении кардиоцентра за 2018 год  проконсультировано свыше 65 тысяч пациентов.  Это не только гродненцы, но  и жители  самых отдаленных уголков области. Каждый обратившийся получил необходимое обследование и рекомендации по лечению. Те пациенты, которые нуждались в выполнении инвазивных диагностических вмешательств, например, коронароангиографии, или хирургическом лечении, в последующем были госпитализированы в стационар.
 
За год в кардиологическом центре прошли лечение более шести тысяч пациентов. Большинству из них потребовались сложные диагностические процедуры и операции. Для этого клиника оснащена по самым современным требованиям, в частности, отделения реанимации, операционные, одна из которых – гибридная рентгеноперационная  – была оборудована в Гродно в 2011 году, став первой в СНГ. Есть  диагностическое оборудование экспертного класса, мощная лаборатория,  специальный инструментарий и лекарственные средства. 
 
 
За 2018 году  в кардиоцентре выполнено свыше 2300 коронароангиографий, почти 2000 операций на сердце и сосудах, из них 534 –  на открытом сердце. 
 
Гродненские кардиохирурги выполняют весь спектр оперативных вмешательств: коронарное шунтирование, пластику и протезирование клапанов сердца, удаление опухолей сердца, операции на грудной аорте, брахиоцефальных артериях. 
 
2000 операций и 65000 консультаций. Как в областном кардиоцентре спасают сердца
 
Широко применяется в клинике так называемая миниинвазивная кардиохирургия – операции на сердце через небольшие разрезы в 5 сантиметров. Перенимать опыт приезжают врачи не только из других областей и Минска, но и из соседних стран. В минувшем году бригада хирургов  во главе с Андреем Янушко впервые в стране  успешно выполнила  одномоментную трехклапанную коррекцию из мини-доступа. 
 
О высоком качестве кардиохирургической помощи свидетельствуют не только ее объемы, но также низкий процент осложнений и минимальная послеоперационная летальность. 
 
Кардиохирургия во всем мире является дорогостоящей отраслью медицины. Однако граждане Республики Беларусь получают всю помощь бесплатно, а пациенты с протезированными клапанами, к примеру, в дальнейшем пожизненно обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.
 
На протяжении многих лет в центре успешно оказывается помощь пациентам с острым инфарктом миокарда. Экстренная ангиопластика и стентирование коронарных артерий, имплантация временных электрокардиостимуляторов,  внутриаортальная баллонная контрапульсация – самые современные методики сегодня применяются в практике. Кардиоцентр ежедневно принимает пациентов из всех районов области. Лечение, реабилитация, дальнейшее диспансерное наблюдение, бесплатное лекарственное обеспечение в течение шести месяцев – пациентам доступен полный объем медицинской помощи. 
 
2000 операций и 65000 консультаций. Как в областном кардиоцентре спасают сердца
 
Результаты работы в данном направлении впечатляют: удалось значительно снизить летальность от столь грозной патологии, а подавляющее большинство пациентов трудоспособного возраста после перенесенного инфаркта смогли вернуться к  трудовой деятельности.
 
Большое внимание гродненские кардиологи уделяют лечению нарушений ритма.  Количество имплантаций электрокардиостимуляторов превышает 330 в год, и эта цифра постоянно растет.  Сегодня в области проживает почти 3000 людей с данными устройствами, и все пациенты пожизненно находятся под наблюдением врачей-аритмологов кардиоцентра. 
 
 
Высокотехнологичная помощь доступна пациентам. Так, срок ожидания плановой операции на открытом сердце составляет в среднем полтора – два месяца, и, к слову, в нашей области он один из  самых коротких в стране. Очереди на имплантацию электрокардиостимуляторов нет. 
 
2000 операций и 65000 консультаций. Как в областном кардиоцентре спасают сердца
 
Высокая оценка работе Гродненского кардиологического центра дана руководством  облисполкома и Министерством здравоохранения.   Лечебное учреждение с 2015 года признается лучшим по оказанию кардиохирургической помощи среди регионов страны. На минувшей неделе   главный врач центра Андрей  Янушко в  четвертый  раз принял из рук главного кардиохирурга  Министерства здравоохранения Юрия Островского символическую статуэтку –  символ победы в борьбе с болезнями сердца. 
 
Высокий уровень качества медицинской помощи отмечен и за пределами Беларуси. В 2019 году наша клиника, наряду с Республиканским научно-практическим центром «Кардиология», включена в одно из научных исследований Европейского общества кардиологов. 
  

 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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2000 операций и 65000 консультаций. Как в областном кардиоцентре спасают сердца
 
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