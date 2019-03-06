При -2°С – летальный исход!



Пятого марта в очередной рейд отправились работники Столинского РОЧС, ОСВОД и корреспондент «НП» по водоемам района, р. Горынь и Припять с целью профилактики чрезвычайных происшествий на воде и предупреждения выхода людей на тонкий лед.

Едем в сторону Струги. Старший инспектор РОЧС Александр Симончик обращает внимание участников рейда на то, что обстановка на водных объектах сейчас очень нестабильна. Лед начинает интенсивно таять, его структура меняется. В связи с оттепелями, туманом и солнцем покров становится рыхлым. Многие реки вскрыты, на водоемах лед еще есть, но он ненадежный. Любители рыбной ловли, которые являются потенциальными жертвами на воде, должны понимать, что крайне опасно выходить на лед в весенний период..

По статистике в 2018 году в республике на воде погибли 374 взрослых и 30 детей. В Брестском регионе за прошлый год утонули 64 человека, в том числе шестеро детей. В нашем районе в 2018 году от воды погибли пять человек. В нынешнем году уже один и один считается без вести пропавшим.

Во время весеннего паводка происходит немало несчастных случаев с людьми на воде из-за невыполнения элементарных правил предосторожности. Всем известно, что под воздействием весеннего солнца лёд становится рыхлым и непрочным, хотя внешне он кажется крепким, быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов. Под такой лёд можно легко провалиться. Очень опасны карьеры, мелкие водоёмы, сообщающиеся протоками. Вода в них поднимается, заполняет водоём, и там, где накануне ещё было мелко, на другой день глубина может резко увеличиться. И одно неверное движение или желание получить удовольствие от любимого увлечения может закончиться трагически. Не стоит думать, что если до сих пор ничего не случилось, то и каждый следующий раз тоже «пронесет». Излишняя самоуверенность и уверенность, что вы опытный рыбак тоже не убережет от несчастного случая.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, белого — прочность его в 2 раза меньше, матово белый или с желтоватым оттенком — ненадежен. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена, непрочен лед и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.

Обязательно необходимо поговорить с детьми об опасности игр на льду. Речи о выходе на лёд весной и речи быть не может, поэтому родители должны строго контролировать местонахождение детей.

Взрослые, воздержитесь от весенних прогулок по льду, а если говорить простым языком, то экстрима, ведь человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, и все может закончиться самым плачевным образом. При температуре воды 5-15°С опасным становится время пребывания в ней до четырёх часов, при 2-3°С — смертельным становится пребывание более 20 минут, при температуре от 0 до -2°С летальный исход может наступить и после 10 минут.

В ходе рейда спасатели посетили многие водные объекты района. При себе имели спасательные жилеты и приспособления для того, чтобы быстро отреагировать в случае чрезвычайной ситуации. Будем надеяться, что каждому дорога жизнь и, выбирая между увлечением и самосохранением, рисковать никто не станет.

Берегите себя и своих близких! Не рискуйте своей жизнью!

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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