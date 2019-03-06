Поколение цифры. Чем опасно для психики зависание в Интернете?

О том, как постоянное времяпрепровождение в Сети отражается на памяти, познавательных способностях и других чертах личности, "АиФ" беседует с социальным психологом, кандидатом психологических наук Мариной КЕРРЕ, специалистом Центра продвижения образовательных программ и проектов Института непрерывного образования Московского городского университета (МГПУ).

Делает ли Интернет нас глупее?

Дмитрий Писаренко, «АиФ»: Марина, доступность любой информации в два клика — это, безусловно, благо. Но есть ли какие-то побочные эффекты от интернет-поиска для человеческой психики?

Марина Керре: На эту тему было много исследований. Делают ли поисковики нас глупее? Делают! Согласно полученным результатам у людей ухудшаются память и способность к концентрации. От того, что больше не нужно добывать и систематизировать информацию, наш мозг становится всё более и более «ленивым». Это парадокс: мы получили доступ к огромному массиву информации, но продуктивными мыслителями от этого не стали.

— Ну а если конкретно? Допустим, человек с утра до вечера что-то гуглит в поисковике. Он что, от этого станет маньяком?

— Маньяком, конечно, нет. Есть такое понятие, как «эффект Гугл». Это своего рода «цифровая амнезия» — результат зависимости пользователей от интернета. Да, поисковые системы дают нам возможность легко найти любую информацию. Это привело к тому, что люди перестали запоминать то, что они могут найти одним щелчком мышки, но мы запоминаем путь, по которому мы находим что-то. Тем не менее, многие исследования утверждают, что цифровая амнезия никак не повлияла на умственные способности человека.

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— Иногда кажется, что интернет становится нам верным товарищем, которому можно доверить самые сокровенные тайны. Люди пишут о себе в социальных сетях то, что не решились бы произнести в реальности.

— Это явление называется изменением трансактивной памяти. Дело в том, что коллективная память намного более эффективна, чем память одного человека. То есть вторым человеком, которому мы доверяем свою память, становится интернет — тот же Гугл.

Автором термина является американский психолог Дениэл Вегнер. Согласно его теории групповая память более эффективна, чем память каждого из членов группы в отдельности. Трансактивная память позволяет людям хранить и использовать общие знания. Вегнер утверждал, что система такой памяти состоит из знаний, накопленных каждым отдельно взятым членом группы, и памяти о том, за какую именно информацию отвечает каждый человек.

Дэниел Вегнер и его партнёр Адриан Уорд считают, что современный человек воспринимает интернет как партнёра по трансактивной памяти. Учёным удалось доказать, что интернет фактически заменяет нам друга или члена семьи при запоминании повседневной информации.

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Что такое клиповое мышление?

— Интернет — явление достаточно молодое. Возможно, и данных о его влиянии на человека ещё не накоплено в достаточном количестве?

— Интернет к тому же ещё и бурно развивается. Здесь имеет смысл смотреть, какие именно поколения подвержены его влиянию. Моё поколение — это так называемое поколение Y. Мы родились в конце 80-х, но, по определению, поколение Y рождалось до 2000 года. Мы росли вместе с новыми технологиями, однако у нас есть элементы как старого мышления, так и нового.

А вот поколение Z, которое рождается с 2000-го по 2020-й, совсем иное. У них в принципе другое мышление.

— Какое же?

— Для них становятся приоритетными другие вещи. Эта молодёжь более активна, она более коммуникабельна и креативна по сравнению с предыдущими поколениями. Например, они понимают, что экономика становится информационной и идеи продаются лучше, чем что-либо ещё.

— Появилось такое понятие, как клиповое мышление. Чем оно нам грозит?

— Обычно всех им пугают, однако, что понимается под термином «клиповое мышление»? Это некий социальный феномен, наиболее отчётливо проявляющийся за последние десятилетия и предусматривающий быстрое и поверхностное мышление.

Мы не можем закрыться от него. У нас есть почта, мессенджеры, разговоры с коллегами, какие-то планы. Без клипового мышления нам уже не выжить в цифровом мире. Современное информационное изобилие оказывает колоссальное воздействие на мозг человека. Так возникает необходимость защиты нервной системы от излишнего перенапряжения. Результатом этой адаптации становится клиповое мышление.

Без него современному человечеству обойтись невозможно — иначе нервная система просто не выдержит информационных перегрузок, которые увеличиваются день ото дня. Для того, чтобы сберечь её, человеческий мозг идёт по верному пути: вычленить самое важное, а что не важно — стереть. Клиповое мышление позволяет нам отгородиться от ненужного, переключиться на новый раздражитель.

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— А как детей воспитывать? Приучать их к этому клиповому мышлению?

— Дети уже сами начинают быстро привыкать к нему. Но им необходимо прививать другой тип мышления — понятийное, логическое. Оно ресурсно более затратное, но это необходимо делать, если вы хотите, чтобы ваш ребёнок вырос человеком, адекватно воспринимающим мир, себя и других людей.

— Как вы думаете, лет через 10-20 останутся молодые люди, которые прочитали роман «Война и мир»?

— Останутся. Хотя бы потому, что наша система образования ещё работает и, я надеюсь, будет дальше работать, подстраиваясь под изменения не только мира, но и психики.

Но, скажу вам, доля «классически» образованных молодых людей будет уменьшаться. Такой большой текст, как «Война и мир», современной молодёжи тяжело воспринимать — язык не очень понятен и объём большой. А лет через 10-20 будет ещё сложнее. Людей, прочитавших роман Толстого, в стране будут сотни тысяч. Но уже не миллионы.