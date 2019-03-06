Рыба, мясо и немного икры. Сытные начинки для блинов

Хороший блин мало испечь, его еще нужно начинить и подать. Так, чтобы было интересно, вкусно, запоминалось надолго (хотя бы на 7 недель последующего Великого поста). Сметана, икра и ломтики красной рыбы — это обязательная программа на обжорном столе на этой неделе. Рассказываем, какие еще начинки для блинов можно приготовить, какие еще сопровождения к блинам с ними будут отлично сочетаться. Вариантов на самом деле масса. Пока сосредоточимся на закусочном, сытном столе. Блинчики со сладкими начинками к чаю тоже не заставят себя долго ждать.

Блинные рулетики с семгой

Рецепт Алексея Рябова, шеф-повара ресторана ERWIN.Река

1 большой блин

80 г слабосолёного лосося

80 г сыра филадельфия

5 г молодого шпината

5 г красной икры

Для зеленой заправки:

7 мл оливкового масла

7 мл лимонного сока

7 мл сока петрушки

Шаг 1. Для заправки смешать все ингредиенты и взбить, чтобы получилась однородная масса-эмульсия.

Шаг 2. На блин выложить сыр Филадельфия и размазать по всей его поверхности.

Шаг 3. Выложить нарезанный ломтиками лосось и листья шпината, закрутить в рулет.

Шаг 4. Далее разрезать рулет напополам (немного в диагональ) и поставить на тарелку.

Шаг 5. Декорировать блюдо зеленой заправкой и красной икрой.

Блины с пастрами из говядины и сыром сулугуни

Рецепт Карло Греку, шеф-повара ресторана «Карлсон»

2 блина

60 г пастрами из говядины

40 г сыра сулугуни

15 г сливочного масла

Для соуса (понадобится 30 г на 1 порцию)

300 г консервированного тунца

4 г анчоусов

40 г каперсов

50 мл куриного бульона

400 г майонеза

Шаг 1. Для соуса все ингредиенты смешать и пробить в блендере.

Шаг 2. На готовые блины выложить слоями пастрами и сулугуни.

Шаг 3. Свернуть блины треугольником и обжарить сливочном масле на медленном огне.

Шаг 4. Выложить на тарелку, полить соусом.

Блинчики с печенью трески и картофельным пюре

Рецепт Дмитрия Куклева, шеф-повара ресторана «Коптильня»

3 готовых блина

100 г картофельного пюре

10 г зеленого базилика

50 г печени трески

15 г дижонской горчицы

10 мл соевого соуса

Шаг 1. Отцедить печень от масла, смешать ее с пюре.

Шаг 2. Добавить нарубленный базилик, горчицу и соевый соус.

Шаг 3. Нафаршировать горячие блинчики, свернуть их рулетами или конвертами. И сразу подавать.

Блины с говядиной

Рецепт Максима Колесникова, шеф-повара ресторана Vegas Сafe

Готовые блины

600 г лопатки говяжьей

350 г репчатого лука

150 мл куриного бульона

120 г сливочного масла

120 мл растительного масла

Сметана для подачи

Шаг 1. Мелко нарубить лук, обжарить его в растительном масле.

Шаг 2. Говядину пропустить через мясорубку, добавить к луку и все вместе обжарить.

Шаг 3. Добавить куриный бульон, сливочное масло, томить на небольшом огне 15-20 минут, посолить и поперчить.

Шаг 4. В блины завернуть готовую начинку, обжарить их на разогретой сковороде с двух сторон. Довести до готовности в духовке в течение 3-4 минут.

Шаг 5. Подавать со сметаной и микрозеленью.

Дзяньбины с креветками

Автор рецепта — Чжан Сяньчэн, шеф-повар ресторанов «Китайская грамота. Бар и Еда»

2 готовых блина

55 г креветок

3 г чеснока

2 яйца

20 г салата айсберг

40 г сметаны

25 г свежего огурца

Укроп и петрушка

Шаг 1. На воке обжарить креветки с мелко нарубленным чесноком.

Шаг 2. Сделать омлет, нарезать его мелкими кубиками.

Шаг 3. Салат Айсберг, укроп и петрушку измельчить, добавить сметану, креветки, омлет, тщательно перемешать.

Шаг 4. Сложить блины пополам, поставить корзинкой, заправить их сметаной с зеленью и креветками. Украсить также креветками и кресс-салатом.

Блины с крабом

Рецепт Николая Бакунова, шеф-повара ресторана ERWIN.РекаМореОкеан

3 готовых блина

80 г крабового мяса

70 г страчателлы

10 г пармезана

2 отварных яйца

100 г редиса

Зелень по вкусу

Шаг 1. Взять фалангу краба, вынуть мясо для фарша, но фалангу не выкидывать.

Шаг 2. Из филе краба, страчателлы и пармезана сделать фарш.

Шаг 3. Завернуть фарш в 3 блина, обжарить со всех сторон на разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом.

Шаг 4. Порубить мелко яйцо, редис, зелень. Заправить сметаной, выложить в фалангу с крабом и подать с блинами.

Блины с говядиной и соусом из грибов шиитаке

Рецепт Александра Гололобова, шеф-повара ресторана Mr. Lee

4 порции

600 г говяжьей грудинки

100 г репчатого лука

100 г свежего шпината

15 г свежего красного чили

Соль и перец

Для соуса:

100 г грибов шиитаке

10 г петрушки

200 мл куриного бульона

10 г крахмала

Шаг 1. Приготовить начинку: пропустить через мясорубку с крупной решеткой говяжью грудинку.

Шаг 2. Мелко порубить лук, обжарить на раскаленной сковороде.

Шаг 3. Добавить фарш и размять ложкой, во избежание комочков.

Шаг 4. Добавить мелко рубленный шпинат и красный чили, нарезанный соломкой, соль, перец, тушить до практически полного выпаривания влаги.

Шаг 5. Приготовить соус: нарезать грибы шиитаке соломкой и обжарить их до полуготовности.

Шаг 6. Мелко порубить петрушку, добавить к грибам. Добавить куриный бульон и крахмал. Варить на медленном огне в течение 20 минут до загустения.

Шаг 7. Завернуть начинку в блины и подавать с соусом шиитаке.

Блины с уткой и вишневым джемом

Рецепт Руслана Закирова, шеф-повара ресторана Kuznya House (г. Санкт-Петербург)

2 блина

120 г запеченной утки

60 г вишневого джема

30 г сметаны

Совет шефа: Для блинов лучше всего подходит томленая в жиру утка конфи. Но это довольно сложный способ приготовления для дома. Поэтому можно сделать просто запеченную утку, запечь ее целиком в духовке, в первые два часа при температуре 110 градусов, потом при 220 градусах ещё 20 мин.

Шаг 1. Мясо утки нарезать ломтиками.

Шаг 2. Внутрь горячего блина положить утиное мясо, полить вишневым джемом и завернуть.

Шаг 3. Подавать блины со сметаной.

Блины с тремя видами грибов

Рецепт Мирко Дзаго, шеф-повара ресторана «Аист»

150 г белых грибов

150 г шампиньонов

150 г вешенок

20 г топленого сливочного масла

½ зуб. чеснока

40 мл белого вина

80 г сметаны

200 мл грибного отвара

Укроп и петрушка

Зеленый лук

Соль и черный перец

Грибной соус:

40 г лука

200 г печенного картофеля

1,4 л грибного бульона

10 г соли

400 г белых грибов

Черный перец

30 мл белого вина

55 мл оливкового масла

Шаг 1. Белые грибы предварительно приварить и обжарить на топленом масле с шампиньонами, вешенками и мелко рубленным чесноком.

Шаг 2. Добавить белое вино, выпарить. Добавить грибной отвар, сметану и томить на меленном огне.

Шаг 3. Добавить укроп, петрушку, зеленый лук, соль и перец

Шаг 4. Для соуса белые грибы предварительно приварить.

Шаг 5. Обжарить на оливковом масле печеный картофель, белые грибы и лук.

Шаг 6. Добавить вино, выпарить, добавить грибной отвар.

Шаг 7. На каждый блин выложить часть грибной начинки, завернуть в мешочек. Полить грибным соусом.

Шаг 8. Сверху украсить блины оставшимся количеством грибов, петрушкой, оливковым маслом и кервелем.

Фриттелле кон Полло

Рецепт Виктора Апасьева, бренд-шефа кафе «Руккола»

Готовые небольшие блинчики или панкейки

40 г куриного филе на гриле

20 г салата айсберг

30 г сыра филадельфия

Оливковое масло

Соевый соус

10 г сыра грана падано

3 г зеленого лука

40 г сметаны

30 г лайма

Перец

Щепотка молотого чеснока

Шаг 1. Салат Айсберг нарезать соломкой, соединить с сыром филадельфия, зеленым луком, специями, соевым соусом. Перемешать.

Шаг 2. Блинчики выложить на тарелку лодочками в форме такос.

Шаг 3. Положить начинку в каждый панкейк, сверху выложить нарезанную слайсами куриную грудку, присыпанную тёртым сыром грана падано.

Шаг 4. «Такосы» выложить на тарелку. С одной стороны разместить половину лайма, с другой — соусник со сметаной

Блины с угрем

Рецепт Сергея Векшина, шеф-повара ресторана «Магадан»

200 г угря

150 г авокадо

300 г помидора

Соль и черный перец

Для соуса терияки:

50 мл сакэ

50 мл соевого соуса

25г сахара

50 мл соуса мирин

8 г крахмала

Для лука фри:

1 луковица

50 г муки

Соль

100 мл растительного масла

Шаг 1. Угорь предварительно поджарить.

Шаг 2. Нарезать томаты и авокадо средним кубиком, добавить соль, перец и оливковое масло.

Шаг 3. Соус «Терияки». Выпарить сакэ в течении 2 часов. Добавить соевый соус, мирин, сахар.

Шаг 4. Крахмал предварительно развести в 30 мл воды. Ввести массу тонкой струйкой в кипящую смесь. Смешиваем до однородности.

Шаг 5. Лук фри: нарезать луковицу на кольца по 2 мм, посолить, обвалять в муке и жарить во фритюре.

Шаг 6. Выложить на каждый блин смесь помидора и авокадо, свернуть в рулет. Сверху выложить слайсы угря и полить соусом «Терияки». Украсить луком фри, посыпать «землей» из маслин.