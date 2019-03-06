Пост — не игрушка! Врач о том, как не навредить ребёнку соблюдением поста

Разъясняет старший научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Адиля Сафронова.

Что можно ограничить?

Юлия Борта, "АиФ": С какого возраста ребёнку можно соблюдать пост?

Адиля Сафронова: Официально таких рекомендаций нет. Но с позиции врачей считается, что детям, особенно раннего возраста, дошкольникам, не стоит вводить ограничений в питании, если это не обусловлено медицинскими показаниями. Конечно, если семья глубоко верующая, если для ребёнка соблюдать пост вместе со взрослыми — так же естественно, как ходить, читать и т.д., и он находится в сознательном возрасте и высказывает осознанное желание взять на себя ограничения в еде, то можно разрешить ему это на короткое время, в период строгого поста. И здесь обязательно иметь в виду состояние здоровья ребенка, наличие у него каких-либо заболеваний, в том числе желудочно-кишечного тракта.

И всё же, если дело касается детей, во время поста нужно больше обращать внимание на ограничения не в еде, а в развлечениях, удовольствиях. Например, поменьше смотреть развлекательных передач и видео, меньше играть в компьютерные игры. В отношении еды можно уменьшить количество конфет, сладостей, фастфуда и т.д. Причём должен быть не полный запрет, а разумное ограничение и объяснение родителей — для чего нужны эти ограничения, чтобы не сформировать у ребёнка ощущение наказания.

В более старшем возрасте можно ограничить мясо, но обязательно оставлять в рационе молочные продукты, яйца, рыбу.

Плюс к тому, если вы что-то исключаете из детского рациона, нужно продумать, чем можно компенсировать отсутствие какого-либо продукта. Рацион должен содержать достаточное количество белка, жира, в том числе растительного происхождения. Можно использовать поливитаминные комплексы для восполнения дефицита микронутриентов.

Без молока нельзя

— Некоторые родители никогда в жизни в детстве не постились, но в последнее время стали рьяно соблюдать посты и заставлять детей.

— Вот это неправильно. Можно ещё понять людей, которые действительно верят и не могут без соблюдения православных традиций. Им следует вся семья, а пост для них — это неотъемлемая часть жизни. А когда люди в угоду моде пытаются приучить детей к тому, что сами в детстве никогда не переживали, это совершенно не оправдано. Если очень хочет взрослый поститься, то пусть он это делает сам. Пока ребёнок сознательно не выберет такой путь, заставлять его поститься нельзя. Об этом, кстати, говорят и представители церкви.

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— 40 дней не ест ребёнок молочные продукты, мясо, рыбу, яйца. Что будет?

— Хочется верить, что ни о каких 40 днях для ребенка с исключением молочных продуктов, мяса, рыбы, яиц речи не идет. Повторюсь: самое большое, что можно позволить — это ограничение на короткий срок в период строго поста и, как было сказано выше, с учетом возраста и состояния здоровья ребенка.

Если исключить молочные продукты, возникнет недостаток кальция, белка, витаминов группы В. Как следствие — рахит, кариес, прочие заболевания от недостатка кальция. Дети очень уязвимы, они критически нуждаются в значимых пищевых веществах — белках, жирах, кальции, других микроэлементах и витаминах. В связи с тем, что закладка костной ткани происходит в раннем возрасте, питание детей оказывает влияние на состояние здоровья во взрослом возрасте. К примеру, переломы шейки бедра, распространенные у людей пожилого возраста, — это часто результат того, что в детстве человек не получил достаточного количества кальция.

— Ну а если тот же кальций давать в поливитаминах?

— Кальций, как и другие микро- и макронутриенты, усваивается гораздо лучше из натуральных продуктов. Есть и другие продукты, которые содержат много кальция, но он из них усваивается хуже, так как только в молочных продуктах кальций находится в связи с белком и жиром и в оптимальном соотношении с фосфором.

— Мясо можно компенсировать рыбой?

— Мясо — это белок, аминокислоты, которые необходимы для роста, иммунной системы, витамины, в том числе жирорастворимые. Рыба — очень полезный продукт, который содержит белок, полиненасыщенные жирные кислоты, фосфор. Однако, в рыбе меньше, чем в мясе, гемового железа, которое способствует поддержанию нормального уровня гемоглобина в крови у ребёнка. Кроме того, к сожалению, не все дети любят рыбу.

Яйца — тоже очень важный продукт. В них есть жирорастворимые витамины А, D, Е, холестерин, который нужен для построения клеточной стенки, белок. Никакое ограничение у детей этих продуктов не оправдано. И обязательно нужно следить, чтобы питание ребёнка было сбалансировано, даже если он решил соблюдать пост. Очень часто люди во время поста едят много хлеба, потому что покупать свежие овощи и фрукты, орехи не всем по карману. Подумайте, как сделать постное меню вашей семьи разнообразным и полезным.