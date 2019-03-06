Как несчастье помогло. Инфаркт миокарда помог пересмотреть взгляды на жизнь

Горько, когда умирают люди в самом расцвете сил, не жаловавшиеся на здоровье. Часто бывает так, что, почувствовав себя плохо, человек не спешит обращаться к врачу, думая, что у него временное недомогание и все быстро нормализуется. Однако он ошибается.

Своей историей Дмитрий (имя изменено) поделился специально для того, чтобы люди, которые еще не сталкивались с проблемой инфаркта, не пропустили это сложное заболевание и знали, как правильно действовать.

В середине января Дмитрия с рабочего места увезли в больницу с диагнозом «инфаркт миокарда». Он до последнего не верил, что с ним могло такое случиться, потому что сердце никогда не давало поводов для беспокойства и было тренированным благодаря серьёзным занятиям легкой атлетикой на протяжении нескольких десятков лет. При этом давление у мужчины в его пятьдесят с небольшим было в норме - 120/80.

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Как всё происходило

Находясь в офисе, мужчина вдруг почувствовал лёгкое жжение в районе гортани, которое плавно опускалось вниз, в середину груди, причем усиливаясь. В течение 3-5 минут жжение достигло апогея, и к нему добавилась давящая/сжимающая боль в самом центре груди. Валидол не помог, но через 15-20 минут вдруг всё резко утихло.

На радостях, что все прошло, Дмитрий расслабился, даже выпил крепкого кофе. Однако через 10 минут жжение повторилось, причём произошло это внезапно, резко. Спасибо коллегам, которые настояли на вызове скорой помощи, потому что мужчина отказывался, считая: проблема не стоит внимания. Врачи «скорой» были удивлены, ведь давление оказалось в норме, кардиограмма тоже показала: сердце в порядке. Но, видя состояние пациента, настояли на госпитализации.

Уже в больнице, когда Дмитрию сделали тест на тропонин, который выявляет, развивается ли процесс инфаркта или нет, стало понятно: проблемы есть. То есть болезнь медленно развивалась. Что касается артерии, она была перекрыта на 97%. В итоге врачи приняли решение делать операцию.

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Фантастические технологии

Как объясняет Дмитрий, раз нарушение кровотока в одной из сердечных артерий, вызванное её закупоркой, ведёт к инфаркту миокарда, то, для того чтобы его предотвратить, надо устранить эту закупорку. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше окажется повреждение сердца.

Дмитрию операцию - коронарографию - сделали быстро через ввод специального зонда в кистевую артерию. Операция длилась 50 минут, пациент был в сознании, разговаривал с хирургом, видел свое сердце на экране монитора. После операции был транспортирован не в реанимацию, а в обычную палату, где через час встал и без посторонней помощи дошел до санитарного помещения.

После установки стента в артерию был восстановлен кровоток, сердце начало работать в обычном режиме.

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Что изменилось?

По словам Дмитрия, после случившегося он серьезно поменял взгляды на жизнь: в первую очередь пересмотрел и изменил рацион, придерживаясь которого, начал сбрасывать вес. Стал ежедневно заниматься ходьбой - проходит сейчас как минимум 8 км в день. Полностью отказался от курения.

Все исследования, тесты и контрольные замеры параметров сердца под нагрузкой и в состоянии покоя показывают результаты здорового органа.

Мужчина благодарен судьбе за то, что он получил этот «волшебный пендель» и изменил свою жизнь. И добрым словом вспоминает своих спасителей - врачей.