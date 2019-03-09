ЭКО — путь счастливой мамы. Как в регионе помогают стать родителями

Самое большое счастье для каждой женщины – это быть мамой. Но путь к этому счастью у каждого свой. В прошлом году благодаря ЭКО стали мамами 74 жительницы Гродненщины. И эта цифра может существенно возрасти. В Беларуси намерены ускорить подготовку нормативных актов для проведения первого ЭКО бесплатно.

Серьезное ли это подспорье для тех, кто решительно настроен стать родителем? Безусловно. Сегодня средняя цена искусственного зачатия составляет около двух тысяч долларов, и возможность проводить такую процедуру бесплатно увеличит шансы людей, которые не могут похвастать сбережениями или взять большую сумму в долг. В этом уверена заведующая поликлиникой областного клинического перинатального центра Светлана Разина, которая в своей ежедневной врачебной практике постоянно видит примеры того, насколько долгожданными могут быть дети.

МАТЕРИНСТВО БЕЗ «ПОТОМ»

– Сегодня в области создана строгая система планирования семьи. В эту структуру входят межрайонные отделения «Брак и семья» на базе двух гродненских женских консультаций и центральной районной больницы в Лиде, – рассказала Светлана Разина. – Поликлиника же областного клинического перинатального центра является ведущим учреждением в этой системе.

Сюда направляются все сложные случаи: если женщина долго не может стать мамой или течение беременности идет с осложнениями. Причин же, когда желанное чудо не наступает, множество. От банального воспалительного процесса до гораздо более сложных проблем в организме. В последние годы медики все чаще говорят о таком понятии, как психологическое бесплодие – результате осознанного на протяжении нескольких лет нежелания женщины иметь ребенка, например, чтобы «пожить для себя».





ДЕЛИТСЯ ПОРОВНУ

Так или иначе, пары с нарушениями репродуктивной системы могут пройти полное обследование в поликлинике областного перинатального центра. Здесь диагностируют все виды мужского и женского бесплодия, а точный диагноз – это залог успеха в лечении. Сочетание в одном учреждении поликлиники и стационара позволяет в случае необходимости оперативно госпитализировать женщину. Но не менее пристальное внимание сегодня отводится мужскому здоровью.

Если раньше соотношение женского бесплодия к мужскому было примерно 70 к 30, то теперь эти показатели почти сравнялись. Причин много: малоподвижный образ жизни, влияние всевозможных гаджетов (ноутбуков, мобильных телефонов) на организм и сперматогенез. Так или иначе, с 2017 года во всех отделениях «Брак и семья» работают в том числе урологи, а определить тактику лечения мужского бесплодия в областном перинатальном центре сегодня позволяет современный МАР-тест.

Несколько супружеских пар здесь ежегодно становятся родителями благодаря искусственной инсеминации. Этот метод вспомогательной репродуктивной технологии в некотором роде можно назвать альтернативой ЭКО.

АИСТ С ПРОБИРКОЙ

Есть четкие показания к проведению ЭКО и в вопросах планирования семьи экстракорпоральное оплодотворение можно назвать крайней мерой. Советуют процедуру ЭКО в областном перинатальном центре, лишь убедившись в неэффективности других методов на пути к долгожданному семейному росту в буквальном смысле этого слова.

– Не всегда дорогостоящая операция по экстракорпоральному оплодотворению приводит к ожидаемому результату уже после первого цикла. В практике нашей работы был случай, когда беременность наступила только после шестой попытки ЭКО. Очень большую роль здесь играет профессиональная психологическая помощь и твердая вера, что все получится. В нашем отделении помогают не потерять такую веру психотерапевты, которые работают с каждой парой, столкнувшейся с проблемой бесплодия, – говорит Светлана Разина.





Все жительницы области, у которых беременность наступила благодаря ЭКО, наблюдаются в кабинетах по невынашиванию беременности по месту жительства. В Гродно таких два: в женских консультациях №2 и №5.

СЛЕЗЫ РАДОСТИ

– Только в прошлом году радость родительства благодаря помощи наших специалистов почувствовали 103 такие супружеские пары, а за одиннадцать лет работы отделения «Брак и семья» долгожданное: «Поздравляем, вы станете мамой», услышали более тысячи почти отчаявшихся женщин Гродненщины, – говорит Светлана Разина.

В поликлинике главного родовспомогательного учреждения области слезы радости пациентов видят чаще, чем где бы то ни было.

Среди папок с важной документацией особое место в кабинете специалистов областного перинатального центра отведено альбому «Наши дети». Год за годом его страницы пополняют фотографии малышей, появление которых на свет благодаря помощи врачей стало главным чудом в сотнях личных семейных историй.





– Есть в нашей практике и другие случаи, которые иначе как чудом не назовешь. Не уходят из памяти семьи, которые после долгого лечения дождались первенца лишь благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. А спустя время радость стать мамой и папой во второй раз ощутили уже без помощи медиков, – резюмирует Светлана Разина.

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