Идеальная пара. 16 продуктов, которые лучше всего сочетаются друг с другом

О том, что питание играет важную роль в укреплении здоровья человека, знают все. Но чтобы вкусные блюда были еще полезнее, нужно правильно сочетать продукты: некоторые из них усиливают полезные свойства друг друга. Диетолог Елена Раликова рассказала, какие продукты лучше положить на одну тарелку.

Курица и морковь

О пользе курицы для здоровья и фигуры диетологи говорят постоянно. Оказывается, морковь сделает белое мясо не только ароматнее и вкуснее, но и полезнее. «Запеченная грудка с морковью – это блюдо по достоинству оценит каждый гурман, - считает эксперт. – Регулярное употребление именно этих двух продуктов вместе поможет повысить иммунитет. В моркови большое количество витамина А. Он эффективно борется с инфекциями и вирусами. Куриное мясо богато цинком, который как раз помогает витамину А усваиваться».

Лимон и тунец

Лимон помогает железу, содержащемуся в рыбе, быстро усваиваться организмом. Запеките в духовке или зажарьте на гриле рыбу, а потом сдобрите ее лимоном – и наслаждайтесь неповторимым вкусом!

Говяжья печень и болгарский перец

В обоих этих продуктах содержится целый кладезь витаминов и микроэлементов. То, что говяжья печень — ценный источник железа, давно не секрет, но немногие знают, что без витаминов А и С оно почти не усваивается. А в болгарском перце этих витаминов очень много. «Потушите или запеките печень с болгарским перцем и вкусный, при этом диетический ужин вам обеспечен», - советует Раликова.

Картофель и грибы

Картофель очень полезен, если есть его именно с грибами. В них содержится много белка, который в сочетании с углеводами дает организму дополнительную энергию. Диетолог также обращает внимание, что на самом деле и грибы, и картофель – низкокалорийны. И запеканка из пюре и грибов на обед никак не навредит вашей фигуре.

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Свинина и брюссельская капуста

Свинина – ценный источник селена, который подавляет развитие раковых клеток в организме. Брюссельская капуста отличается большим содержанием органического вещества сульфорафана – он увеличивает антиоксидантные свойства селена аж в 13 раз! Поэтому такой кулинарный дуэт станет отличной профилактикой заболевания. К тому же, нежный вкус брюссельской капусты хорошо гармонирует со свининой, способствуя лучшему усвоению мяса.

Чтобы свинина оставалась сочной, не нужно лишний раз открывать духовой шкаф и проверять готовность мяса ножом. Выставьте температуру строго по рецепту и ждите отведенное время.

Морковь и грецкие орехи

В этих двух продуктах даже по отдельности можно полезных свойств, а уж вместе они действуют еще эффективнее. Богатая каротином морковь предупреждает старение, хорошо влияя на внешний вид кожи, волос и ногтей. Содержащийся в большом количестве в грецких орехах витамин Е помогает каротину лучше усвоиться, а также избежать его разрушения.

Яйца и брокколи

Этот гастрономический дуэт чрезвычайно полезен для укрепления костной системы человека. Капуста брокколи богата кальцием, который необходим для формировании костной ткани. Для того, чтобы кальций попал в костную ткань, нужен витамин D. «В яичных желтках его очень много. Поэтому на завтрак и ужин очень полезно есть нежный омлет с брокколи. Если добавить туда шпинат и сыр, он станет еще вкуснее», - подчеркнула диетолог.

Спаржа и рыба

На запекание рыбы со спаржей уйдет максимум 20 минут, а в результате можно получить блюдо, которое придется по вкусу даже самым искушенным гурманам. Спаржа подчеркивает вкус любой рыбы, совершенно не перебивая его, и блюдо становится гораздо сытнее. Кроме того, спаржа ускоряет переваривание рыбы и препятствует образованию вредных соединений — продуктов расщепления белков. Рыба в свою очередь тоже помогает своей спутнице максимально усвоиться благодаря содержанию в ней множества разных витаминов и минералов.