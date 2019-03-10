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Компетентные консультации, бесплатное обследование. Профилактическую акцию проведут врачи-фтизиатры
11.03.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродненский областной клинический центр «Фтизиатрия» в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта) организует «прямую линию».
С 11.00 до 13.00 на вопросы ответят: 20 марта — заведующая поликлиническим отделением Галина Чеславовна Дюрдь по телефону 74 – 61 – 93, 21 марта– заведующие филиалами Гродненского ОКЦ «Фтизиатрия» «Областная туберкулезная больница «Бояры» Юрий Генрикович Ленартович по телефону 96 – 25 — 51, Людмила Анатольевна Савко по телефону 8 (01512) 68 – 3 — 35. 22 марта на связи будет заместитель главного врача по медицинской части областного клинического центра «Фтизиатрия» Татьяна Геннадьевна Санукевич по телефону 43 – 96 — 23.
22 марта с 14.00 до 16.00 без предоставления направления на бесплатной основе можно пройти исследование органов грудной клетки по адресу: Гродно, улица Кирова , 14. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Результаты проведенного обследования можно узнать с 26 по 28 марта с 11.00 до 14.00 в областном клиническом центре «Фтизиатрия» по адресу: Гродно, улица Кирова, 14 с 11.00 до 14.00 в кабинете № 21.
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Гродненский областной клинический центр «Фтизиатрия» в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта) организует «прямую линию». С 11.00 до 13.00 на...
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