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Компетентные консультации, бесплатное обследование. Профилактическую акцию проведут врачи-фтизиатры

11.03.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Гродненский областной клинический центр «Фтизиатрия» в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта) организует  «прямую линию». 
 
С 11.00 до 13.00  на вопросы  ответят: 20 марта — заведующая поликлиническим отделением Галина Чеславовна Дюрдь по телефону 74 – 61 – 93, 21 марта– заведующие филиалами Гродненского ОКЦ «Фтизиатрия» «Областная туберкулезная больница «Бояры» Юрий Генрикович Ленартович по телефону 96 – 25 — 51, Людмила Анатольевна Савко по телефону 8 (01512) 68 – 3 — 35.   22 марта  на связи будет  заместитель главного врача по медицинской части  областного клинического центра «Фтизиатрия» Татьяна Геннадьевна Санукевич по телефону 43 – 96 — 23.
 
Компетентные консультации, бесплатное обследование. Профилактическую акцию проведут врачи-фтизиатры
 
22 марта с 14.00 до 16.00 без предоставления направления на бесплатной основе можно пройти исследование органов грудной клетки  по адресу:  Гродно, улица Кирова , 14. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Результаты проведенного обследования можно узнать с 26 по 28 марта с 11.00 до 14.00 в областном клиническом центре «Фтизиатрия» по адресу: Гродно, улица Кирова, 14 с 11.00 до 14.00 в кабинете № 21. 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненский областной клинический центр «Фтизиатрия» в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта) организует  «прямую линию».    С 11.00 до 13.00  на...
 
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