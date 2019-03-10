Здоровье-ТВ. Кем на самом деле являются известные теледоктора

Настоящие ли доктора участвуют в программах, насколько они компетентны, о чем именно может квалифицированно может рассказать теледоктор — эти и другие вопросы волнуют умы российского телезрителя. АиФ.ru собрал небольшие досье на самых популярных медиков из современных передач про здоровье. Итак, знакомьтесь.

Александр Мясников

Мясников — врач практикующий. Он является главным врачом московской городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича. Кроме того, он потомственный медик, стал врачом в четвертом поколении старинной и признанной медицинской династии.

После окончания в 1976 году 2-го Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова молодой человек проходил ординатуру и аспирантуру на базе Института клинической кардиологии. В 1981 году он досрочно защити кандидатскую. И уже вскоре после этого отправился работать врачом в Мозамбик в составе группы геологов, ведущих разведку месторождений. После окончания работы группы он остался врачом общей практики в провинции Замбези.

По возвращении на родину Мясников работал кардиологом во Всесоюзном научном центре, а параллельно был и сотрудником медотдела Международной организации по миграции. Также в его биографии была работа в посольстве России во Франции, в США и т.д. У доктора Мясникова звание врача высшей категории, а также он является членом Американской медицинской ассоциации и Американской коллегии врачей. С 2000 года он работает в Москве. И тут его послужной список также довольно широк.

На телевидении свою карьеру он начинал в качестве ведущего программы «Врача вызывали?». Также он вел и рубрику на радио в программе Владимира Соловьева. С 2013 года он ведет программу «О самом главном с доктором Мясниковым». У Мясникова также есть звание «Заслуженный врач города Москвы».

Сергей Агапкин

Сергей Агапкин — еще один популярный врач с российского телеэкрана. Медиком он стал по велению души, как говорит сам врач. Он стал первым в своем роду врачом. Причем имеет три диплома — медицинский, психологический и физкультурный.

Учился медицинскому делу Сергей Агапкин сначала в Московском медицинском колледже (здесь его специализация была «Физиотерапия и лечебная физкультура»). Высшее же образование получил по специализации «Клиническая (медицинская) психология». Кроме того, он закончил РГУФКСиТ по специальности «Специалист по лечебной физической культуре».

На сегодняшний день он является одним из ведущих специалистов по йоге и терапии с помощью данной дисциплины в стране. С 2010 года является сменным телеведущим программы «О самом главном». Его соведущий — известный российский актер Михаил Полицеймако.

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Евгений Комаровский

Ведущий телевизионной «Школы доктора Комаровского» — дипломированный педиатр. Из его биографии с официального сайта известно, что в 1983 году он окончил педиатрический факультет Харьковского мединститута. С 1980 года работал медбратом в реанимации. После получения диплома молодой специалист перешел на работу в детскую инфекционную клиническую больницу Харькова. С 2000 года вел частные приемы по вопросам педиатрии. С 2006 года является главой собственного консультативного медцентра.

В свое время доктор защитил кандидатскую и написал немало научных трудов и научно-популярных статей. Кроме того, известен и как автор ряда книг-бестселлеров у молодых родителей. В 2010 году на телевидении стартовала его «Школа», которая пользуется сегодня большим успехом, т.к. в ней доктор подробно освещает самые разнообразные нюансы и моменты воспитания детей.

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Елена Малышева

Один из самых одиозных телеврачей, которая постоянно подкидывает дров в топку своей славы, — Елена Малышева. Она ведет сразу две программы про здоровье: собственно, «Здоровье» и «Жить здорово». Елена Васильевна плотно заняла первую кнопку телевизора и каждый день преподносит своим зрителям новые сюрпризы.

Медиком Малышева решила стать с детства, и после школы поступила в Кемеровский мединститут на факультет лечебного дела. Его будущий врач окончила с красным дипломом. После окончания вуза она решила не прерывать обучение и поступила в аспирантуру московской академии медицинских наук. Результатом обучения стала кандидатская диссертация по теме «Предупреждение и устранение нарушений ритма сердца с помощью адаптации к стрессорным воздействиям и активации гамма-аминомасляной кислоты». Чуть позже она получила и звание доктора наук, защитив диссертацию по теме «Репрограммирование клеточных ответов макрофагов: новая стратегия управления воспалительным процессом». Докторскую Малышева защитила в 2007 году.

Сначала Елена Васильевна работала терапевтом, позже перешла на кафедру внутренних болезней, где преимущественно обучают на врачей общей практики, куда устроилась ассистентом. Также в ее трудовой биографии отмечен и Московский государственный медико-стоматологический университет, где она работает в должности профессора.

Телевизионная карьера Малышевой началась еще в 1992 году. В своем родном Кемерово она участвовала в программе «Рецепт». После стала ведущей программы «Лазарет». Затем она принимала участие в рубрике «Врача вызывали?», которая транслировалась на канале «Россия». Тогда-то неординарного врача заметили и вскоре пригласили в Москву. 3 октября 1997 года в эфир вышел первый выпуск «Здоровья» на Первом канале. При этом она стала не только ведущей, но и автором, а также руководителем проекта.

В 2010 году на Первом канале стартовал один из самых известных и обсуждаемых сегодня проектов — программа «Жить здорово». Малышева и ее команда докторов каждый день рассказывают нюансы работы человеческого организма.

Андрей Продеус

Один из соведущих Малышевой, которого каждый будний день можно увидеть в программе. Человек, который с детства планировал стать врачом и даже посещал кружок «Юный медик». Продеус — педиатр. После окончания школы будущий медик поступил в Московский педиатрический институт.

В годы учебы Продеус стажировался в Германии, в университете Гейдельберга. В 1995 году он устроился на работу в Гарвардский университет. Но через 5 лет вернулся на родину. Вместе с коллегами Андрей Петрович открыл службу, занимающуюся детской иммунологией. На данный момент он имеет звание профессора и является заведующим кафедрой факультета педиатрии медицинского университета им. Н.И. Пирогова.

Герман Гандельман

Еще один верный соратник Малышевой — кардиолог Герман Гандельман. Он родился в Черновцах, но детство его прошло в Новокузнецке. Мама мальчика работала медсестрой, поэтому с детства перед ним и не стояло вопроса кем быть. Естественно, врачом. После школы молодой человек поступил в Кемеровский медуниверситет, где позже прошел и интернатуру. Затем устроился на работу кардиологом в клиническую больницу в Кемерово.

Дальше в его биографии была аспирантура в Ташкенте. После переезда в Израиль, где он и живет по сей день, Герман Гандельман начал работать семейным врачом. Однако позже все же вернулся в кардиологи.

Дмитрий Шубин

Третий член команды докторов Елены Малышевой — невролог и мануальный терапевт Дмитрий Шубин, тоже выпускник Кемеровского государственного мединститута. Специальности «неврология» обучался у специалистов по остеохондрозу и известных клиниках. Практику нарабатывал в центре профессора Анатолия Сителя.