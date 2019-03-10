Когда пить вино, а когда есть хлеб. Календарь питания Великого поста-2019

С 11 марта по 27 апреля нас ждут 48 длинных постных дней. И только два из них мы сможем украсить рыбными блюдами. А еще один – икрой. Так что нужно заранее настраиваться только на растительную пищу. Великий пост – очень строгий, это не мягкий Рождественский или короткий Успенский. Тут потребуется вся сила духа.

Он длится 7 недель и считается самым строгим. В этот пост практически совсем нельзя есть рыбу – только на Благовещенье, 7 апреля, и на Вербное воскресенье позволяются рыбные блюда. А предпоследняя суббота поста – Лазарева – предполагает добавление к трапезе рыбной икры.

В остальные дни нужно питаться продуктами растительного происхождения, исключив молочное, мясное, яйца. Растительное масло и вино разрешаются только по выходным. Разобраться во всех правилах вам поможет наша инфографика:





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Первая неделя поста

Она самая сложная и строгая. И начинается она с Чистого понедельника, 11 марта. В этот день рекомендуется полное воздержание от пищи. Разрешено пить только воду.

Сухоядение

Почти всю первую неделю православный канон предписывает сухоядение. В эти дни разрешается холодная пища, не обработанная термически: сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, иногда мед.

Исключением является хлеб – хоть он и приготавливается в печи, есть его можно, но, разумеется, постный, без сахара, яиц, молока и растительного масла в составе.

Дни сухоядения это первая неделя Великого поста, а также все понедельники, среды и пятницы со 2-й по 6-ю неделю. В последнюю, Страстную неделю поста также есть дни, когда нужно соблюдать сухоядение.

Важно! Сухоядение – самый трудный вид поста. Поэтому церковь рекомендует спрашивать благословения духовника на держание его.

Горячая пища без масла

Со второй недели Великого поста по вторникам и четвергам разрешена горячая пища без масла. Здесь уже простор больше – добавляются различные супы и каши из злаков, вареный картофель. Да и вареные и тушеные горячие овощи насыщают и согревают гораздо лучше, чем просто сырая морковка.

Горячая пища с маслом

Праздничные дни

В праздничные дни питание постящихся может немного меняться.

7 апреля. Благовещенье. В этом году оно выпало на воскресенье, так что будут позволены рыбные блюда, бокал вина, горячая пища с растительным маслом. Надо сказать, что рыбные дни – это в иерархии постных дней условно «самая высокая ступень», поэтому в эти дни позволены все виды постной пищи, от сырых овощей-фруктов-орехов, до блюд с икрой и рыбой.

Четверг пятой недели поста - Стояние Марии Египетской. В него также разрешается елей и вино. В 2019 году этот день приходится на 11 апреля.

20 апреля. Лазарева суббота. К обычной субботней трапезе можно добавить рыбью икру.

21 апреля. Вербное воскресенье. Можно есть рыбу, растительное масло и пить вино.

Страстная неделя

Она – особенно строгая. Первые три дня – сухоядение.

В Великий четверг верующие вспоминают Тайную Вечерю, по разным канонам разные рекомендации: по уставу Святой Горы Афон разрешается горячая пища с маслом и вином.

26 апреля - Страстная или Великая пятница. В этот день воздерживаются от пищи до пятничной вечерни, кульминационным моментом которой является вынос плащаницы из алтаря на середину храма, где она и остается до субботней ночи – пасхальной полунощницы.

27 апреля - Страстная суббота. Обычно в этот день рекомендуют также воздерживаться от пищи. Но некоторые каноны разрешают горячую пищу. И даже бокал вина для поддержания сил.

Кто не должен поститься

Все правила постных дней касаются только здоровых и взрослых постящихся. Пост не должны соблюдать больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, люди, чья работа связана с тяжелым физическим трудом, престарелые, а также заключенные и путешествующие. Все эти группы православных верующих могут соблюдать пост, но по более мягким правилам и с благословения своего духовника.

