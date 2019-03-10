ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда пить вино, а когда есть хлеб. Календарь питания Великого поста-2019

11.03.2019 11:00 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Когда пить вино, а когда есть хлеб. Календарь питания Великого поста-2019
АиФ

С 11 марта по 27 апреля нас ждут 48 длинных постных дней. И только два из них мы сможем украсить рыбными блюдами. А еще один – икрой. Так что нужно заранее настраиваться только на растительную пищу. Великий пост – очень строгий, это не мягкий Рождественский или короткий Успенский. Тут потребуется вся сила духа.

Он длится 7 недель и считается самым строгим. В этот пост практически совсем нельзя есть рыбу – только на Благовещенье, 7 апреля, и на Вербное воскресенье позволяются рыбные блюда. А предпоследняя суббота поста – Лазарева – предполагает добавление к трапезе рыбной икры.

В остальные дни нужно питаться продуктами растительного происхождения, исключив молочное, мясное, яйца. Растительное масло и вино разрешаются только по выходным. Разобраться во всех правилах вам поможет наша инфографика:


Когда пить вино, а когда есть хлеб. Календарь питания Великого поста-2019
Нажмите для увеличения Фото: АиФ

 

Первая неделя поста

Она самая сложная и строгая. И начинается она с Чистого понедельника, 11 марта. В этот день рекомендуется полное воздержание от пищи. Разрешено пить только воду.

Сухоядение

Почти всю первую неделю православный канон предписывает сухоядение. В эти дни разрешается холодная пища, не обработанная термически: сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, иногда мед.

Когда пить вино, а когда есть хлеб. Календарь питания Великого поста-2019 Холестерин, давление, тромбы. При каких болезнях православный пост полезен

Исключением является хлеб – хоть он и приготавливается в печи, есть его можно, но, разумеется, постный, без сахара, яиц, молока и растительного масла в составе.

Дни сухоядения это первая неделя Великого поста, а также все понедельники, среды и пятницы со 2-й по 6-ю неделю. В последнюю, Страстную неделю поста также есть дни, когда нужно соблюдать сухоядение.

Важно! Сухоядение – самый трудный вид поста. Поэтому церковь рекомендует спрашивать благословения духовника на держание его. 

Горячая пища без масла

Со второй недели Великого поста по вторникам и четвергам разрешена горячая пища без масла. Здесь уже простор больше – добавляются различные супы и каши из злаков, вареный картофель. Да и вареные и тушеные горячие овощи насыщают и согревают гораздо лучше, чем просто сырая морковка.

Горячая пища с маслом

Когда пить вино, а когда есть хлеб. Календарь питания Великого поста-2019 Можно ли отмечать день рождения в Великий пост?
«Вкушать елей» дозволяется только в выходные дни. Вот когда можно и картошечку пожарить, котлеты морковные или капустные приготовить. Также в выходные разрешено виноградное вино. Но только один бокал за трапезу (которая, кстати, по правилам тоже должна быть одна, максимум две для мирян – завтрак и нечто среднее между обедом и ужином). И бокал этот желательно разбавить водой. Важно помнить, что вино дозволяется только для поддержания сил постящегося, а не для того, чтобы воскресное застолье было повеселее.

Праздничные дни

В праздничные дни питание постящихся может немного меняться.

7 апреля. Благовещенье. В этом году оно выпало на воскресенье, так что будут позволены рыбные блюда, бокал вина, горячая пища с растительным маслом. Надо сказать, что рыбные дни – это в иерархии постных дней условно «самая высокая ступень», поэтому в эти дни позволены все виды постной пищи, от сырых овощей-фруктов-орехов, до блюд с икрой и рыбой. 

Четверг пятой недели поста - Стояние Марии Египетской. В него также разрешается елей и вино. В 2019 году этот день приходится на 11 апреля.

20 апреля. Лазарева суббота. К обычной субботней трапезе можно добавить рыбью икру.

21 апреля. Вербное воскресенье. Можно есть рыбу, растительное масло и пить вино.

Страстная неделя

Она – особенно строгая. Первые три дня – сухоядение.

Когда пить вино, а когда есть хлеб. Календарь питания Великого поста-2019 Кому нельзя поститься?

В Великий четверг верующие вспоминают Тайную Вечерю, по разным канонам разные рекомендации: по уставу Святой Горы Афон разрешается горячая пища с маслом и вином.

26 апреля - Страстная или Великая пятница. В этот день воздерживаются от пищи до пятничной вечерни, кульминационным моментом которой является вынос плащаницы из алтаря на середину храма, где она и остается до субботней ночи – пасхальной полунощницы.

27 апреля - Страстная суббота. Обычно в этот день рекомендуют также воздерживаться от пищи. Но некоторые каноны разрешают горячую пищу. И даже бокал вина для поддержания сил. 

Кто не должен поститься

Все правила постных дней касаются только здоровых и взрослых постящихся. Пост не должны соблюдать больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, люди, чья работа связана с тяжелым физическим трудом, престарелые, а также заключенные и путешествующие. Все эти группы православных верующих могут соблюдать пост, но по более мягким правилам и с благословения своего духовника.
 

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В какие дни можно только сырую пищу, а когда можно приготовить рыбные блюда в Великий пост 2019 года.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Здоровье-ТВ. Кем на самом деле являются известные теледоктора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика