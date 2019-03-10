Причина может быть не одна. Из-за чего ноги сводит судорогой?

Что может стать причиной судорог и как с ними справляться, «АиФ» рассказал врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

Беспокойные ноги

Основная и самая распространенная причина - неправильная (чрезмерная) нагрузка на ноги. В определённый момент она начинает проявляться в виде судорог. Что может вызвать подобное напряжение? Среди причин - предшествующий сколиоз и травмы крестцово-копчиковой области. Из-за них разворачиваются тазовые кости, следовательно, нагрузка на ноги распределяется неравномерно. По идее, это должно мешать человеку ходить, но наш организм удивителен: он приспосабливается. А вот мышцы начинают работать более интенсивно, чем в здоровом теле. Для удержания тела в вертикальном положении им приходится перенапрягаться. Когда человек ложится спать, он вроде бы расслабляется, но с мышцами ног этого не происходит. Во время сна могут появляться давящие, распирающие ощущения, которые пропадают при движении из-за усиливающегося кровообращения. В норме любые движения (приседания, ходьба, растирание и т.д.) снимают мышечное напряжение, но при нарушенной механике нижней части тела этого недостаточно. Поэтому процесс продолжается ночью - во время сна в ногах возникают подергивания, которые могут будить человека и даже провоцировать бессонницу. Это называют синдромом беспокойных ног. По сути, это судороги.

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Нагрузки

Также среди причин, вызывающих судорожное сокращение мышц, выделяют физическую нагрузку: длительную ходьбу, интенсивные тренировки. Судороги в таком случае сигнализируют о том, что мышцы еще не восстановились, не отдохнули, а накопившиеся в них продукты обмена не вымылись полностью. Из-за перенапряжения судороги нередко появляются у спортсменов во время занятий спортом.

Возрастающая нагрузка у беременных также может вызвать появление судорог. Беременность служит лакмусовой бумажкой - выявляет ранее скрытые дефекты и проблемы опорно-двигательного аппарата.

Проблема внутри

Нарушение работы паращитовидных желез. Следствие этого - замедленное всасывание кальция в кишечнике.

Гипогликемия, или снижение уровня глюкозы в крови.

Недостаток витамина D. Конечно, это не прямая причина. Тем не менее недостаток данного витамина может быть косвенным признаком. А его дефицит встречается у многих, чего не стоит упускать из виду.

Если подобный синдром появляется постоянно и затрагивает не только мышцы ног, я рекомендую в обязательном порядке проконсультироваться с врачом-эндокринологом.

Когда во время плавания, например, в бассейне, вы чувствуете, что ногу сводит, объяснений этому может быть два. Во-первых, непривычная повышенная нагрузка: сильное напряжение икроножных мышц, вытягивание пальцев. Во-вторых, холод. Низкие температуры сами по себе могут спровоцировать спазмы.

Что делать?

Избегайте стресса. Как бы банально это ни звучало, стресс - причина возникновения самых разных проблем со здоровьем. Нервный срыв - это нагрузка на организм, прежде всего на нервные окончания, которые отвечают за сокращение мышц.

Не допускайте обезвоживания, особенно если занимаетесь физическими нагрузками. Все это - непрямые причины, которые негативно влияют на здоровье, вызывают дефицит необходимых микроэлементов, разрушая организм.