Почему он кашляет? Три вопроса о бронхите

Наш эксперт – заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом Научно-исследовательского клинического института педиатрии им. академика Ю. Е. Вельтищева Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Юрий Мизерницкий.

Один симптом – сто причин

Ребёнок кашляет уже третью неделю. Может, это уже хронический бронхит? Нужны ли нам какие-то анализы?

Ольга Бровкина

Хронический бронхит у детей – большая редкость. Он может возникать на фоне различных аномалий развития, врождённых и наследственных заболеваний лёгких. Чаще встречается острый бронхит. Первыми его симптомами являются кашель и хрипы в грудной клетке. Обнаружить болезнь легко, просто прослушав стето­фонендоскопом грудную клетку ребёнка или приложив ухо к спине. Анализы здесь не требуются.

Бронхит в отличие от обычной простуды, при которой страдает верхний этаж дыхательной системы, представляет собой воспаление слизистой оболочки нижних дыхательных путей, поэтому протекает тяжелее, чем банальное ОРЗ. Тем не менее неосложнённый бронхит лечится довольно просто и стандартно – обильным питьём с мёдом и малиной и приёмом симптоматических средств (в частности, отхаркивающих препаратов или лекарственных трав того же действия), конечно, при отсутствии на них аллергии. В большинстве случаев в результате такого домашнего лечения сухой и мучительный кашель переходит в постепенно стихающий влажный, исчезают хрипы в лёгких – и наступает выздоровление. Если же кашель затягивается более 3–4 недель, появляются какие-то другие тревожные симптомы (например, одышка, тяжёлое дыхание со свистом и хрипами), обязательно требуется обращение к специалисту. Ведь затяжной кашель может быть вызван огромным количеством разных проблем. Например, так могут проявляться осложнения ОРЗ (вплоть до пневмонии) и коклюш. Кроме того, долго длящийся кашель может быть связан со многими неинфекционными причинами. Например, с аллергией, бронхиальной астмой, гастроэзофагеальным рефлюксом, вызывающим заброс части содержимого желудка в пищевод. Чтобы разобраться в причинах затяжного кашля, обязательно покажитесь специалисту.

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Да отстань ты, инфекция!

В детстве мучили постоянные бронхиты. Только став подростком, я забыла про болезнь – переросла, видимо. Сейчас всё то же самое прохожу с моей 5‑летней дочерью. Как уменьшить число обострений?

Марина Симонян

Рецидивирующий, то есть повторяющийся бронхит всегда является поводом для повышенного внимания к ребёнку со стороны врача. Особенно если это обструктивный бронхит, сопровождающийся одышкой, свистящими хрипами, слышными на расстоянии. В таких случаях заболевание может быть уже начальным проявлением бронхиальной астмы и лишь провоцируется респираторной инфекцией. Чтобы снизить частоту обострений, необходимо вовремя предпринять комплекс профилактических мер. В первую очередь следует оградить ребёнка от воздействия аллергенов, раздражающих дыхательные пути веществ, особенно табачного дыма, а в качестве домашних лечебных средств воздержаться от применения различных резко пахнущих растираний, бальзамов, мазей, горчичников. Период наблюдения до обращения к специалисту, пульмонологу/аллергологу, не должен быть слишком долгим.

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Что-то с иммунитетом?

В прошлом году сын три раза болел бронхитом: осенью, зимой и весной. Это значит, у него что-то с иммунитетом не так? Какие иммуномодуляторы ему нужны?

Елена Степаненко

Не факт, что у вашего ребёнка какие-то серьёзные проблемы с иммунитетом. Дело в том, что причина бронхитов в большинстве случаев – вирусы, причём самые разные (осенью – одни, зимой – другие, весной – третьи). Поэтому, возможно, ему просто не повезло встретиться с разными возбудителями заболевания. Тем не менее обращение к специалисту будет нелишним.

Лучшей профилактикой ОРЗ и бронхитов является здоровый образ жизни, включая закаливание, физическую активность на свежем воздухе (ежедневные пешие прогулки – лучшая защита органов дыхания), полноценное питание, исключение вредных воздействий.

Для восстановления иммунитета, конечно, может оказаться полезным и применение иммуномодуляторов, коих сейчас аптеки предлагают великое множество. Однако для эффективного и грамотного применения этих средств необходимы углублённое обследование ребёнка и консультация специалиста, иначе можно не помочь, а навредить. Самостоятельно родителями могут быть использованы лишь комплексы поливитаминов с микроэлементами и лёгкие растительные адаптогены (при отсутствии аллергии). Но даже при этом совет врача не помешает.

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Самые частые ошибки при лечении бронхита

Ошибка №1. Приём антибиотиков

Объяснение. Причина 90 % бронхитов – не бактерии, а вирусы. Поэтому приём антибиотиков в большинстве случаев не помогает, а лишь вредит, убивая нормальную микрофлору и вызывая дисбактериоз. Антибиотики могут быть назначены при бронхите только в случае присоединения бактериального процесса. Прописать их должен только врач. Самолечение недопустимо.

Ошибка №2. Длительный приём препаратов, подавляющих кашель

Объяснение. Кашлевый рефлекс помогает организму освобождать бронхи от инфицированного секрета. Подавляя кашель, противокашлевые препараты приводят к застою мокроты, развитию бактериальных осложнений. Поэтому такие препараты назначают редко, на короткое время, при слишком сильном кашле и в комплексе с другими лекарственными средствами.

Ошибка №3. Приём отхаркивающих препаратов «насухую»

Объяснение. Чтобы муколитики начали свою работу, больному необходимо много пить. Обильное питьё способствует разжижению и выведению мокроты из бронхов.

Ошибка №4. Лечение народными средствами при обструктивном бронхите

Объяснение. Если бронхит – обструктивный, с явным аллергическим компонентом, то применения лекарственных трав, раздражающих средств, в том числе горчичников, следует избегать, иначе можно только усугубить течение заболевания. В этом случае достаточно ограничиться постельным режимом, обильным питьём (подогретой щелочной минеральной водой), назначенными врачом ингаляциями и муколитическими средствами.