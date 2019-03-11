Итальянский биолог Вальтер Лонго: «Голодание восстанавливает клетки тела»

Однако врачи считают голодание опасной затеей, которая может вывести из строя жизненно важные органы. Можно ли получить плюсы от голодания, не опасаясь последствий для здоровья?

Наш эксперт – биогеронтолог, клеточный биолог Вальтер Лонго.

5 дней в месяц

Олеся Тихонова, «АиФ Здоровье»: С чего началось ваше исследование?

Вальтер Лонго: Задуматься о голодании меня заставил известный диетолог из США Рэй Лотфорд. Он опубликовал свои исследования, касающиеся снижения дневной калорийности рациона. Вместе с группой учёных Лотфорд практиковал различные эксперименты в этой области, в том числе голодал сам и дошёл до крайнего истощения. Тогда я задумался: «А как можно получить все плюсы от снижения калорийности рациона и при этом избежать всех недостатков голодания?»

Изучив исследования Лотфорда, я подошёл к процессу голодания с точки зрения молекулярной биологии.

– В чём заключается суть вашего метода?

– Моя главная мысль состоит в том, что периоды ограничений должны быть довольно короткими, а эффект от них необходимо сохранить как можно дольше. Моя диета длится всего пять дней в месяц. В этот период не нужно полностью отказываться от пищи, надо всего лишь снизить количество калорий и подобрать правильные продукты, которые помогут организму очиститься изнутри.

– И что это за продукты?

– В моей диете очень мало белков и много растительных жиров (в основном это орехи и оливковое масло). Что касается углеводов, то их количество можно назвать средним, но источниками должны быть в основном овощи, а не хлеб и крупы. Кроме того, в течение пяти дней нужно постепенно уменьшать суточную калорийность рациона. В первые дни это 1800 ккал, потом 1600 ккал и к концу курса лечебного питания нужно дойти до 1100 ккал в день. После того как разгрузка завершена, можно вернуться к своему обычному питанию.

– Есть ли противопоказания у вашей диеты?

– Садиться на такую диету рискованно, если у человека есть диабет (независимо от его типа). Поэтому, если у вас есть какие-либо проблемы с сахаром в крови, перед тем как начать разгрузку, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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– Как быть людям, которые активно занимаются спортом? Ведь им необходимо довольно много калорий?

– Моей диеты придерживаются даже профессиональные спортсмены. Мы проводили специальные исследования среди атлетов, которые вели подготовку к чемпионатам. После окончания диеты было замечено, что их мышцы восстанавливаются и регенерируются гораздо быстрее, чем раньше. Просто не нужно начинать голодать накануне важных соревнований. Я всегда говорю спортсменам, что эта диета поможет. Но только начинать её надо за месяц до соревнований.

Для всех возрастов

– Есть ли возрастные ограничения по диете?

– Должен сказать, что моя методика действует независимо от возраста. Положительный эффект наблюдается у всех моих подопечных, а это люди в возрасте от 20 до 70 лет.

Сейчас мы проводим испытания с более пожилой группой людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Для них мы слегка изменили рацион, добавив больше углеводов. И я очень надеюсь, что диета сможет запустить восстановительные процессы в их организме и положительно отразится на здоровье пожилых людей. Такое же исследование мы будем проводить с детьми. У нас уже были клинические испытания с ребятами в возрасте 11–12 лет, страдающими ожирением или просто имеющими лишний вес. Эксперименты показали очень хорошие результаты. Дети не только вернулись к нормальному весу, они его ещё и удержали.

– Как часто вы советуете голодать?

– Всё зависит от индивидуальных особенностей. Например, человеку с лишним весом я порекомендовал бы следовать этой диете каждый месяц, пока он не восстановит нормальную фигуру. А вот профессиональному спортсмену, у которого тело в идеальном состоянии, я бы порекомендовал устраивать разгрузку каждые 6 месяцев.

Сохранить достигнутое

– Сколько длится положительный эффект от вашей диеты?

– В процессе исследований мы обнаружили, что у 60% людей положительный эффект сохранялся спустя 3 месяца после диеты, но через полгода он практически исчез. Поэтому время от времени курс голодания нужно повторять даже тем, у кого нет проблем с лишним весом.

– Как после имитации голодания вернуться в свой обычный режим питания? Есть ли какой-то переходный период и что в это время вы рекомендуете есть?

– Да, переходный период есть, но он очень короткий и длится всего 24 часа. В этот день не стоит есть ничего высококалорийного – никаких стейков и отбивных. Лучше начать с чего-то лёгкого – риса, овощей. А спустя сутки можно питаться как раньше. Но я бы рекомендовал всё-таки стараться и в дальнейшем придерживаться правильного питания, чтобы положительный эффект от разгрузки сохранился как можно дольше.