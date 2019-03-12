Болезнь поведения

На начало года показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди жителей Осиповщины остается на самом высоком уровне среди регионов Могилевской области: каждый пятый из зарегистрированных.

В возрастной структуре людей, живущих с ВИЧ, начали преобладать люди в возрасте старше 30 лет. С 2006 г. доминирующим путем передачи ВИЧ в районе стал половой: в минувшем году 90,6% от общего числа выявленных заразились именно при незащищенных сексуальных контактах.

Это свидетельствует о том, что земляки либо не знают о мерах профилактики инфекции, либо пренебрегают ими. Безответственное отношение к здоровью, слепое доверие партнеру, снижение нравственных требований способствуют росту числа новых случаев инфицирования ВИЧ среди населения.

Сегодня каждый может провести обследование на ВИЧ самостоятельно в домашних условиях, используя экспресс-тест по слюне, который имеется в продаже в аптеке № 109 города.

Татьяна БАЗАНОВА,

врач-бактериолог (зав. лабораторным отделом) райЦГЭ.