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Болезнь поведения

13.03.2019 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край  
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На начало года показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди жителей Осиповщины остается на самом высоком уровне среди регионов Могилевской области: каждый пятый из зарегистрированных.

В возрастной структуре людей, живущих с ВИЧ, начали преобладать люди в возрасте старше 30 лет. С 2006 г. доминирующим путем передачи ВИЧ в районе стал половой: в минувшем году 90,6% от общего числа выявленных заразились именно при незащищенных сексуальных контактах.

Это свидетельствует о том, что земляки либо не знают о мерах профилактики инфекции, либо пренебрегают ими. Безответственное отношение к здоровью, слепое доверие партнеру, снижение нравственных требований способствуют росту числа новых случаев инфицирования ВИЧ среди населения.

Сегодня каждый может провести обследование на ВИЧ самостоятельно в домашних условиях, используя экспресс-тест по слюне, который имеется в продаже в аптеке № 109 города.

Татьяна БАЗАНОВА,

врач-бактериолог (зав. лабораторным отделом) райЦГЭ.

 
 
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На начало года показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди жителей Осиповщины остается на самом высоком уровне среди регионов Могилевской области: каждый...
 
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