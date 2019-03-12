Врач-гинеколог дала полезные советы для здоровья представительниц прекрасного пола



Заведующая акушерско-гинекологическим отделением № 1 Пинской женской консультации Жанна Михович в беседе с корреспондентом pinsknews.by рассказала об основных правилах, которых следует придерживаться женщинам для сохранения здоровья.

Регулярно посещайте врача. Всего двух визитов к доктору за год будет достаточно для того, чтобы позаботиться о своем организме. Во время профилактического осмотра профессионал использует высокоточные методики диагностики.

Позаботьтесь о сбалансированном питании. Для интимного женского здоровья большое значение имеет продуманный рацион. Отдавайте предпочтение чистой питьевой воде. Добавьте в меню больше свежих овощей, фруктов, зелени и орехов.

Следите за своим весом. Для сохранения здоровья индекс массы тела (ИМТ) должен быть в пределах нормы. Поддерживать желаемый вес вам поможет правильное питание и умеренные физические нагрузки, например, пешие прогулки, езда на велосипеде, плавание.

Подарите себе полноценный сон. Женщине необходимо спать не менее 8 часов в сутки. Желательно соблюдать режим, соответствующий вашим биоритмам.

Задумайтесь о своих привычках. Сохранить здоровье возможно только без сигарет и спиртного. Сделав шаг навстречу свободной от зависимостей жизни, вы заметите положительные изменения и в гинекологии: нормализуются менструальный цикл и либидо.

Соблюдайте правила личной гигиены. Мы рекомендуем использовать специальные средства без синтетических ароматизаторов и отдушек. В аптеке можно приобрести гель или мыло с подходящим составом. В стесненных условиях (например, во время похода) гинекологи советуют женщинам пользоваться специальными салфетками.

Обратите внимание на нижнее белье. Вы будете намного комфортнее чувствовать себя в простых изделиях из натуральных тканей. Стирать нижнее белье рекомендуется с помощью щадящих составов.

Заботьтесь об интимной чистоте. Избежать проблем в гинекологии намного проще в отношениях, основанных на верности и честности. Женщине, у которой пока что нет любимого мужчины, стоит быть избирательной при выборе партнера.

Родить двоих детей до 30 лет. Данное правило рассчитано не на современный темп жизни, и никак не связано с репродуктивностью женщины после 30 лет. Все дело в том, что рождение ребенка и его вскармливание между 20 и 30 годами способны снизить риск возникновения рака груди. По данным шведских ученых, кормящие матери на 50 процентов реже страдают от ревматоидного артрита.

Чаще занимайтесь сексом. Занятия любовью необходимы для здоровья женщины. От секса улучшается общее самочувствие и снижается риск развития различных гинекологических заболеваний, повышается иммунитет.