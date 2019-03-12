﻿ Врач-гинеколог дала полезные советы для здоровья представительниц прекрасного пола. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врач-гинеколог дала полезные советы для здоровья представительниц прекрасного пола

13.03.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Врач-гинеколог дала полезные советы для здоровья представительниц прекрасного пола
Заведующая акушерско-гинекологическим отделением № 1 Пинской женской консультации Жанна Михович в беседе с корреспондентом pinsknews.by рассказала об основных правилах, которых следует придерживаться женщинам для сохранения здоровья.

Регулярно посещайте врача. Всего двух визитов к доктору за год будет достаточно для того, чтобы позаботиться о своем организме. Во время профилактического осмотра профессионал использует высокоточные методики диагностики.

Позаботьтесь о сбалансированном питании. Для интимного женского здоровья большое значение имеет продуманный рацион. Отдавайте предпочтение чистой питьевой воде. Добавьте в меню больше свежих овощей, фруктов, зелени и орехов.

Следите за своим весом. Для сохранения здоровья индекс массы тела (ИМТ) должен быть в пределах нормы. Поддерживать желаемый вес вам поможет правильное питание и умеренные физические нагрузки, например, пешие прогулки, езда на велосипеде, плавание.

Подарите себе полноценный сон. Женщине необходимо спать не менее 8 часов в сутки. Желательно соблюдать режим, соответствующий вашим биоритмам.

Задумайтесь о своих привычках. Сохранить здоровье возможно только без сигарет и спиртного. Сделав шаг навстречу свободной от зависимостей жизни, вы заметите положительные изменения и в гинекологии: нормализуются менструальный цикл и либидо.

Соблюдайте правила личной гигиены. Мы рекомендуем использовать специальные средства без синтетических ароматизаторов и отдушек. В аптеке можно приобрести гель или мыло с подходящим составом. В стесненных условиях (например, во время похода) гинекологи советуют женщинам пользоваться специальными салфетками.

Обратите внимание на нижнее белье. Вы будете намного комфортнее чувствовать себя в простых изделиях из натуральных тканей. Стирать нижнее белье рекомендуется с помощью щадящих составов.

Заботьтесь об интимной чистоте. Избежать проблем в гинекологии намного проще в отношениях, основанных на верности и честности. Женщине, у которой пока что нет любимого мужчины, стоит быть избирательной при выборе партнера.

Родить двоих детей до 30 лет. Данное правило рассчитано не на современный темп жизни, и никак не связано с репродуктивностью женщины после 30 лет. Все дело в том, что рождение ребенка и его вскармливание между 20 и 30 годами способны снизить риск возникновения рака груди. По данным шведских ученых, кормящие матери на 50 процентов реже страдают от ревматоидного артрита.

Чаще занимайтесь сексом. Занятия любовью необходимы для здоровья женщины. От секса улучшается общее самочувствие и снижается риск развития различных гинекологических заболеваний, повышается иммунитет.

Comments are closed.

« 22 марта – Всемирный день воды
Новости дня
Новости здоровья
 
Чем чаще всего болеют ушачане и что нового появляется в медицинском обслуживании?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика