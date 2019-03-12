Расширен перечень заболеваний, дающих право на бесплатные лекарства



Перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием скорректирован в Беларуси. Это определено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2019 года № 152.

В частности, перечень дополнили заболевания:

первичные иммунодефициты,

легочная гипертензия,

аутоиммунный гепатит,

первичный склерозирующий холангит.

Кроме того, постановлением предусмотрено снятие возрастных ограничений для пациентов с буллезным эпидермолизом для получения на льготных условиях лекарственных средств для обработки раневой поверхности и перевязочных материалов (ранее льгота предоставлялась только детям в возрасте до 18 лет).

Также документом нормативно закрепляется возможность оформления рецептов в электронном виде.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.