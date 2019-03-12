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Расширен перечень заболеваний, дающих право на бесплатные лекарства
13.03.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
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В частности, перечень дополнили заболевания:
Кроме того, постановлением предусмотрено снятие возрастных ограничений для пациентов с буллезным эпидермолизом для получения на льготных условиях лекарственных средств для обработки раневой поверхности и перевязочных материалов (ранее льгота предоставлялась только детям в возрасте до 18 лет).
Также документом нормативно закрепляется возможность оформления рецептов в электронном виде.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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