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Расширен перечень заболеваний, дающих право на бесплатные лекарства

13.03.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Расширен перечень заболеваний, дающих право на бесплатные лекарства
Перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием скорректирован в Беларуси. Это определено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2019 года  № 152.

В частности, перечень дополнили заболевания:

  • первичные иммунодефициты,
  • легочная гипертензия,
  • аутоиммунный гепатит,
  • первичный склерозирующий холангит.

Кроме того, постановлением предусмотрено снятие возрастных ограничений для пациентов с буллезным эпидермолизом для получения на льготных условиях лекарственных средств для обработки раневой поверхности и перевязочных материалов (ранее льгота предоставлялась только детям в возрасте до 18 лет).

Также документом нормативно закрепляется возможность оформления рецептов в электронном виде.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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