Вздремнул на пару кило. Как спать, чтобы похудеть

Однако не все так просто: лечь, уснуть и встать стройным не выйдет. Надо соблюдать определенные рекомендации, которые позволят наладить правильный сон, способствующий жиросжиганию. Что же поможет избавляться от лишних килограммов ночью, "АиФ" рассказала Елена Сюракшина, к. м. н., врач высшей категории, эндокринолог, автор программы лечебного омоложения и похудения.

Влияние сна на организм

Похудеть во сне реально. Конечно, не на десяток килограмм, но все же некоторый результат может быть заметен. Ведь именно во время сна происходит очищение как клеток в отдельности, так и всего организма в целом. Когда человек спит, у него вырабатывается большое количество гормонов, влияющих на общее состояние организма: например, гормон роста и стресса.

Почему мы худеем во сне? Все дело в гормоне роста — соматропном гормоне: он производится гипофизом, расположенным в основании мозга. В то время как все другие гормоны побуждают организм к накоплению жира, этот, наоборот, помогает нам поддерживать форму и быть более энергичными. Уже через пару часов после засыпания происходит активный выброс данного гормона в кровь. Соответственно, наиболее эффективное похудение во сне начинается через 2 часа после засыпания. Чтобы эффект был ощутимым, следует соблюдать определенные нормы по времени сна. Так, у взрослых период ночного отдыха должен составлять не менее 7 часов, у детей — не менее 10. Только тогда все нормальные процессы, которые должны идти, будут запускаться.

Простые правила

Чтобы процессы похудения в теле ночью шли как положено, надо соблюдать простые правила. Во-первых, пить стоит не позднее чем за пару часов до сна и не больше 200 мл жидкости, чтобы исключить задержку воды в тканях и развитие отеков. Во-вторых, очень важно употреблять правильные напитки. Так, в вечернее время лучше отдавать предпочтение таким напиткам, как черничный чай (он снижает уровень сахара в крови в ночное время), зеленый чай (он ощутимо ускоряет метаболизм).

Ограничения касаются и еды. Чтобы ночью могли эффективно идти все процессы похудения, важно правильно ужинать перед сном. Есть следует не позднее чем за 3 часа до сна. И при этом прием пищи должен быть максимально легким, чтобы все усваивалось быстрее и не оседало в тех или иных местах в виде лишнего жира. Идеальным вариантом для ужина будут индейка или курица, морепродукты, белая рыба (хек, щука), капуста, шпинат. Чтобы наверняка худеть во сне, следует добавить в блюда из этих продуктов немного куркумы, тмина или корицы.

Похудеть поможет только полноценный сон. Чтобы он стал таким, процесс необходимо правильно организовывать. В комнате обязательно должно быть темно, т. к. свет оказывает крайне негативное влияние на центральную нервную систему и не дает ей расслабиться. Перед сном следует проветрить комнату: это даст возможность дышать свежим воздухом, кислород необходим телу для полноценного обновления. Компьютер, планшет и телевизор также не лучшим образом влияют на качество сна, тем самым мешая похудению. Поэтому стоит ограничить их использование как минимум за два часа до сна. Тогда у нервной системы будет время, чтобы успокоиться и настроиться на отдых. Нередко советуют погулять перед сном на улице, это напитает организм кислородом и даст ему возможность расслабиться в полной мере.