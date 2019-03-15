Листы временной нетрудоспособности по новому

Шарковщинский районный сектор Витебского областного управления Фонда социальной защиты населения сообщает, что 31 января 2019г. вступило в силу постановление № 1/1 « Об утверждении инструкции о порядке выдачи и оформлении листков временной нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности» от 04.01.2018г. согласно которого оформление листков временной нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности (далее ВН) производится по новому:

Строка «Наименование организации здравоохранения» заполняется как и раньше. Дополнительно в этой строке указываются наименование и адрес территориально удаленного структурного подразделения, в котором выдан листок нетрудоспособности (подп. 50.1 п. 50 Инструкции).

Например: УЗ «Быховская ЦРБ», Смолицкая врачебная амбулатория, д. Смолица Быховского р-на.

Строка «Фамилия, собственное имя, отчество нетрудоспособного» заполняется без сокращений в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность пациента (лица, осуществляющего уход за больным членом семьи) (подп. 50.12 п. 50 Инструкции).

Строка «Место работы» не заполняется. Примечание:Листки нетрудоспособности, выданные с 31 января 2019 г., в которых указано место работы или указано неточно, принимаются плательщиком без внесения исправлений в эту строку.

В строку «Вид нетрудоспособности» прописью вносится один из видов временной нетрудоспособности.

В строке «Режим» прописью указывается один из видов режима, предписанный пациенту.

В разделе листка нетрудоспособности «Освобождение от работы»:

в первую графу вносится дата, с которой пациент освобожден от работы (службы, учебы) (первая пара цифр — число, вторая — месяц, третья — год) (абз. 2 подп. 50.17 п. 50 Инструкции).

Например: 31.01.19;

во второй графе прописью указывается дата, по которую пациент освобожден от работы (службы, учебы).

Например: четвертое февраля 2019 г. или четвертое февраля;

в третьей графе указываются фамилия лечащего врача (помощника врача, фельдшера) и должность руководителя, если листок нетрудоспособности выдавался или продлялся совместно с председателем ВКК или руководителем, его фамилия. При указании фамилии лечащего врача его специальность (например, врач-хирург) не указывается.

в четвертой графе ставятся подписи и печати врача, а также председателя ВКК или руководителя, проводивших экспертизу временной нетрудоспособности совместно с лечащим врачом.

В строке «Заключение о трудоспособности» производится одна из записей:

К труду с 09.02.19

Иванов. Подпись, печать

или

К труду 09.02.2019

Иванов. Подпись, печать.

«продолжает болеть» — в случае признания пациента временно нетрудоспособным;

При выдаче листков нетрудоспособности (справок) для представления по каждому месту работы в правом верхнем углу указывается: «основной/дополнительный» (подп. 50.2 п. 50 Инструкции). Если выдается листок нетрудоспособности для представления по одному месту работы, указанные записи не производятся.

Листок нетрудоспособности считается недооформленным в случаях (п. 52 Инструкции):

наличия незаверенных исправлений;

наличия более двух исправлений;

несоответствия фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) временно нетрудоспособного лица указанным в его документе, удостоверяющем личность;

незаполнения строк листка нетрудоспособности «Наименование организации здравоохранения, выдавшей листок нетрудоспособности», «Вид нетрудоспособности», «Режим», «Заключение о трудоспособности»;

наличия в строке листка нетрудоспособности «Особые отметки» записи «Взят анализ на алкоголь и (или) наркотические средства» и отсутствия записи о результатах данного анализа;

незаполнения строк листка нетрудоспособности «ВКК», «МРЭК», «Особые отметки» в случаях, предусмотренных Инструкцией.

Если оформление листка нетрудоспособности или его состояние не позволяет назначить пособие, плательщик вправе вернуть такой листок нетрудоспособности работнику для исправления имеющихся недостатков.

Дооформление листков нетрудоспособности, а также выдача листков нетрудоспособности взамен испорченных или утерянных осуществляются в организациях здравоохранения по месту выдачи исходного листка нетрудоспособности.

Н. ДЮШКО,

начальник Шарковщинского районного сектора Витебского областного управления ФСЗН.