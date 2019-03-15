ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Листы временной нетрудоспособности по новому

15.03.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Листы временной нетрудоспособности по новому

Шарковщинский районный сектор Витебского областного управления Фонда социальной защиты населения сообщает, что 31 января 2019г. вступило в силу постановление № 1/1 « Об утверждении инструкции о порядке выдачи и оформлении листков временной нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности» от 04.01.2018г. согласно которого оформление листков временной нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности (далее ВН) производится по новому:

Строка «Наименование организации здравоохранения» заполняется как и раньше. Дополнительно в этой строке указываются наименование и адрес территориально удаленного структурного подразделения, в котором выдан листок нетрудоспособности (подп. 50.1 п. 50 Инструкции).

 

Например: УЗ «Быховская ЦРБ», Смолицкая врачебная амбулатория, д. Смолица Быховского р-на.

Строка «Фамилия, собственное имя, отчество нетрудоспособного» заполняется без сокращений в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность пациента (лица, осуществляющего уход за больным членом семьи) (подп. 50.12 п. 50 Инструкции).

Строка «Место работы» не заполняется. Примечание:Листки нетрудоспособности, выданные с 31 января 2019 г., в которых указано место работы или указано неточно, принимаются плательщиком без внесения исправлений в эту строку.

В строку «Вид нетрудоспособности» прописью вносится один из видов временной нетрудоспособности.

В строке «Режим» прописью указывается один из видов режима, предписанный пациенту.

В разделе листка нетрудоспособности «Освобождение от работы»:

в первую графу вносится дата, с которой пациент освобожден от работы (службы, учебы) (первая пара цифр — число, вторая — месяц, третья — год) (абз. 2 подп. 50.17 п. 50 Инструкции).

Например: 31.01.19;

во второй графе прописью указывается дата, по которую пациент освобожден от работы (службы, учебы).

Например: четвертое февраля 2019 г. или четвертое февраля;

в третьей графе указываются фамилия лечащего врача (помощника врача, фельдшера) и должность руководителя, если листок нетрудоспособности выдавался или продлялся совместно с председателем ВКК или руководителем, его фамилия. При указании фамилии лечащего врача его специальность (например, врач-хирург) не указывается.

в четвертой графе ставятся подписи и печати врача, а также председателя ВКК или руководителя, проводивших экспертизу временной нетрудоспособности совместно с лечащим врачом.

В строке «Заключение о трудоспособности» производится одна из записей:

К труду с 09.02.19

Иванов. Подпись, печать

или

К труду 09.02.2019

Иванов. Подпись, печать.

«продолжает болеть» — в случае признания пациента временно нетрудоспособным;

При выдаче листков нетрудоспособности (справок) для представления по каждому месту работы в правом верхнем углу указывается: «основной/дополнительный» (подп. 50.2 п. 50 Инструкции). Если выдается листок нетрудоспособности для представления по одному месту работы, указанные записи не производятся.

Листок нетрудоспособности считается недооформленным в случаях (п. 52 Инструкции):

наличия незаверенных исправлений;

наличия более двух исправлений;

несоответствия фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) временно нетрудоспособного лица указанным в его документе, удостоверяющем личность;

незаполнения строк листка нетрудоспособности «Наименование организации здравоохранения, выдавшей листок нетрудоспособности», «Вид нетрудоспособности», «Режим», «Заключение о трудоспособности»;

наличия в строке листка нетрудоспособности «Особые отметки» записи «Взят анализ на алкоголь и (или) наркотические средства» и отсутствия записи о результатах данного анализа;

незаполнения строк листка нетрудоспособности «ВКК», «МРЭК», «Особые отметки» в случаях, предусмотренных Инструкцией.

Если оформление листка нетрудоспособности или его состояние не позволяет назначить пособие, плательщик вправе вернуть такой листок нетрудоспособности работнику для исправления имеющихся недостатков.

Дооформление листков нетрудоспособности, а также выдача листков нетрудоспособности взамен испорченных или утерянных осуществляются в организациях здравоохранения по месту выдачи исходного листка нетрудоспособности.

Н. ДЮШКО,

начальник Шарковщинского районного сектора Витебского областного управления ФСЗН.

Comments are closed.

« Начинается посевная — будут проводиться проверки в любое время суток
Новости дня
Новости здоровья
 
Вздремнул на пару кило. Как спать, чтобы похудеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика