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Для эксперимента разыскиваются 100 человек, которые никогда не завтракают

15.03.2019 15:10 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Для эксперимента разыскиваются 100 человек, которые никогда не завтракают
АиФ

До 17 марта включительно предлагают заполнить специальную анкету и чистосердечно признаться, почему пропускаешь важный прием пищи. Организаторы выберут 100 самых “запущенных” историй, помогут их авторам каждый день начинать с полезного завтрака, а также обеспечат йогуртом Danone на 21 день. Тренерами по фуд-подготовке станут Мисс Беларусь Маша Василевич, участник “Адской кухни” Александр Бугаец и другие известные белорусы.

Отсутствие свободного времени или аппетита, нежелание пораньше встать или мифы о вреде завтрака для фигуры – десятки причин заставляют каждого пятого белоруса регулярно пропускать утренний прием пищи. Danone покажет, что #завтракатьпросто, для чего предложит людям разного возраста, рода деятельности и увлечений проверить этот факт на собственном опыте.

Ежедневно в инстаграме марафона @danone_belarus будут появляться небанальные рецепты полезных завтраков, розыгрыши призов и авторских мастер-классов, советы, как аппетитно сфотографировать любое блюдо. Их авторами станут шеф-повара топовых заведений Минска, эксперты в сфере правильного питания и этикета — все те, кто из личного опыта знает, чем полезен утренний прием пищи.

“Если в течение 21 дня следовать рецептам нашего марафона, то можно сформировать полезную привычку есть по утрам. Регулярный завтрак улучшает обмен веществ и помогает оставаться бодрым и энергичным в течение дня, — рассказывает Анастасия Салманова, бренд-менеджер Danone. Мы специально подготовили для каждого участника марафона набор из йогуртов Danone разных видов: термостатного (ванильного, кокосового и без добавок) и греческого. Я думаю, наши йогурты отлично дополнят основной завтрак и многим понравится сочетать их с орехами или медом”.

Для эксперимента разыскиваются 100 человек, которые никогда не завтракают
 

Чтобы принять участие в марафоне, нужно сделать следующее: оставить заявку, указать возраст и активный инстаграм-аккаунт. Имена 100 добровольцев назовут уже 18 марта. Им предложат регулярно повторять завтраки от экспертов и делиться ими в инстаграм с хэштегом #завтракатьпросто. Организаторы подчеркивают, что заставлять готовить еду никого не будут, но очень надеются, что на марафон откликнутся именно те, кто хотел бы сформировать полезную привычку завтракать. Тем более самых активных участников ждут приятные бонусы, например, мастер-класс от звездного повара или свидание с главной белорусской красавицей.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый белорус, который не привык завтракать, но хотел бы начать, может поучаствовать в трехнедельном марафоне.
 
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