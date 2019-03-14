Для эксперимента разыскиваются 100 человек, которые никогда не завтракают

До 17 марта включительно предлагают заполнить специальную анкету и чистосердечно признаться, почему пропускаешь важный прием пищи. Организаторы выберут 100 самых “запущенных” историй, помогут их авторам каждый день начинать с полезного завтрака, а также обеспечат йогуртом Danone на 21 день. Тренерами по фуд-подготовке станут Мисс Беларусь Маша Василевич, участник “Адской кухни” Александр Бугаец и другие известные белорусы.

Отсутствие свободного времени или аппетита, нежелание пораньше встать или мифы о вреде завтрака для фигуры – десятки причин заставляют каждого пятого белоруса регулярно пропускать утренний прием пищи. Danone покажет, что #завтракатьпросто, для чего предложит людям разного возраста, рода деятельности и увлечений проверить этот факт на собственном опыте.

Ежедневно в инстаграме марафона @danone_belarus будут появляться небанальные рецепты полезных завтраков, розыгрыши призов и авторских мастер-классов, советы, как аппетитно сфотографировать любое блюдо. Их авторами станут шеф-повара топовых заведений Минска, эксперты в сфере правильного питания и этикета — все те, кто из личного опыта знает, чем полезен утренний прием пищи.

“Если в течение 21 дня следовать рецептам нашего марафона, то можно сформировать полезную привычку есть по утрам. Регулярный завтрак улучшает обмен веществ и помогает оставаться бодрым и энергичным в течение дня, — рассказывает Анастасия Салманова, бренд-менеджер Danone. — Мы специально подготовили для каждого участника марафона набор из йогуртов Danone разных видов: термостатного (ванильного, кокосового и без добавок) и греческого. Я думаю, наши йогурты отлично дополнят основной завтрак и многим понравится сочетать их с орехами или медом”.



