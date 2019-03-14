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Конфетка с горчинкой. Что делать, если любимый человек обесценивает вас?

15.03.2019 17:03 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Конфетка с горчинкой. Что делать, если любимый человек обесценивает вас?
Вроде бы любит и говорит все верно, а на душе черно. © / Фото из открытых источников

Многим знакомо: вроде и похвалил любимый человек, вроде и совет разумный дал, позаботился, а на душе как-то тоскливо, чувствуешь себя никчемным и неинтересным. Обесценивание, полученное при контакте с близким человеком, - очень неприятная вещь. Особенно печально, что иногда оно скрывается под маской заботы, добрых советов или «объективной» оценки наших результатов и достижений.

Вероятнее всего, вы столкнулись именно с обесцениванием, если

  • ваши слова, подвергают сомнению;
  • сравнивают ваши страдания с чужими и делают вывод, что другим еще хуже;
  • не верят в ваши начинания;
  • не обращают внимания на ваши действия, слова, состояние, настроение и т.д.;
  • переводят разговор на себя («а вот у меня еще не такое было»);
  • дают ненужные советы (например, «не затевать это бесперспективное дело»).

Психолог Яна Филимонова отмечает: есть способы нейтрализовать нежелательное поведение любимого человека.

Преуменьшить достижения

Обертка: «Твоя работа - не шедевр, конечно, но для тебя очень неплохо», «Для столицы это не слишком большая зарплата, но ничего, проживем», а также другие высказывания в духе «Твои достижения, конечно, не блеск, но сойдут».

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Что внутри: по какой-то причине собеседнику некомфортно слушать о ваших успехах, и он хочет снизить их значимость. Возможно, это зависть или чувство собственной неполноценности. Важно, насколько часто происходит обесценивание ваших успехов при контакте с тем или иным человеком. Если подобное стало системой, это тревожный звоночек: в отношениях слишком много конкуренции и агрессии.

Как противостоять: «Для меня это успех, и я им горжусь». Вы объясняете собеседнику, что неважно, какова средняя зарплата по рынку или ценность вашего «не шедевра», - вы гордитесь своими достижениями и не позволите принижать их значимость. Никакого «объективного для всех успеха» не существует.

Конфетка с горчинкой. Что делать, если любимый человек обесценивает вас?
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Бывает и хуже!

Обертка: в ответ на ваши жалобы вам предлагают подумать о тех, у кого дела идут гораздо хуже. Собеседник пускается в пространные рассуждения, мол, нужно быть благодарным за то, что есть, ведь многие и о таком не мечтают: о таком доме, таком муже, таких детях. В теории рассуждение даже правильное… Но несвоевременное.

Что внутри: не все могут находиться в контакте с чужими болью, разочарованием и обидой. Отсылка к «большим страданиям» помогает дистанцироваться от собеседника и одновременно обесценить его переживания как малозначимые. Однако тяжелыми чувствами иногда просто необходимо делиться. И в этот момент совершенно неважно, жидкий у вас суп или мелкий жемчуг.

Как противостоять: «Извини, но для меня это важно, я расстроен». Вы прямо говорите собеседнику, что отказываетесь считать свои переживания малоценными. Если он или она готовы вас услышать, может получиться вполне конструктивный диалог о том, как решить ваши проблемы. Если же нет - скорее всего, рядом с вами не тот человек, которому стоит показывать свою уязвимость и от которого можно ждать поддержки.

Конфетка с горчинкой. Что делать, если любимый человек обесценивает вас?
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Ой, какие мы ранимые!

Обертка: вы обижены или задеты, а вам сообщают, что ваша реакция неадекватна: «Ты такая эмоциональная!», «Совсем не понимаешь шуток!»

Что внутри: человек, который не хотел вас обидеть, вряд ли будет агрессивно обороняться и перекладывать ответственность на вас, а вот отсылки к «сверхчувствительности» после обидных шуток, откровенно резких слов - это самая настоящая манипуляция и психологическое насилие.

Как противостоять: «Мне было неприятно», - говорите вы и поясняете, что обидного услышали в шутке или фразе. Если человек продолжает обесценивать ваши чувства - стоит подумать об увеличении дистанции или прекращении отношений.

Конфетка с горчинкой. Что делать, если любимый человек обесценивает вас?
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Смотри позитивно!

Обертка: «Просто посмотри на вещи позитивно!», «Все зависит от нашего отношения!» - фразы, сказанные в тот момент, когда у вас серьезные неприятности или когда вам что-то угрожает.

Что внутри: это пример того, как была искажена хорошая и здоровая идея ответственности взрослого человека за свою жизнь. От нашего отношения зависит далеко не все. Например, позитивно смотреть на «пьющего-бьющего» партнера опасно для жизни.

Как противостоять: в легких случаях - например, вам предлагают «посмотреть позитивно» на неприятности на работе - можно попробовать обсудить идею позитивного взгляда на угрозу увольнения. В трудных случаях - например, вам предлагают «позитивно посмотреть» на тяжелую болезнь - вполне уместно отреагировать резко. Возможно, собеседник покинет свою альтернативную реальность и задумается о вашей физической безопасности. Но в целом у таких отношений немного шансов.

Ирина ПЕТРЕНКО

 
 
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Обесценивание, полученное при контакте с близким человеком, - очень неприятная вещь. Особенно печально, что иногда оно скрывается под маской заботы, добрых советов...
 
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