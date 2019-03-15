Гинеколог рассказала, как часто женщине нужно посещать своего гинеколога

Каждой женщине хочется быть счастливой, любимой и здоровой. Чтобы прекрасно чувствовать себя в любом возрасте, достаточно соблюдать простые и эффективные рекомендации. Они помогут избежать проблем в гинекологии и позаботиться о женском здоровье.



Эти рекомендации в беседе с корреспондентом pinsknews.by перечислила заведующая акушерско-гинекологическим отделением № 1 Пинской женской консультации Жанна Михович:

— Женское здоровье – это и уход за телом и внешностью, и внимательное отношение к своему здоровью. Современные женщины используют достижения модных дизайнеров, косметологов и пластических хирургов. Но самые мудрые представительницы прекрасного пола помнят, что счастливая жизнь немыслима без здоровья в половой сфере и должного внимания к нему. В течение жизни, переживая этапы взросления, девочка превращается в девушку, потом — в женщину. Каждый этап характеризуется определенными внутренними и внешними изменениями в организме. Каждая девушка, женщина неповторима и прекрасна в своей индивидуальности, и союзником в построении ее счастливого будущего и сохранении ее женского здоровья должен стать врач-гинеколог, который даст исчерпывающие ответы на все даже самые сложные вопросы.

Первый осмотр у детского гинеколога девочка проходит до поступления в школу, затем в 12 лет, 15 лет. Перед визитом к врачу матери девочки необходимо проявить особую чуткость и выделить время для того, чтобы доступным языком объяснить дочери необходимость таких осмотров. Обследуя детей и девочек-подростков, гинеколог обращает внимание на телосложение, степень развития молочных желез, выраженность оволосения наружных половых органов. Врач также может взять мазок из влагалища, не нарушая девственную плеву и не причиняя девочке никакого дискомфорта.

После начала половой жизни необходимо регулярно посещать гинеколога и сдавать анализы на выявление скрытых инфекций. Особенно стоит быть внимательной при смене полового партнера. Даже если у вас нет жалоб, показываться гинекологу надо не реже, чем один раз в год.

При планировании беременности гинеколог рекомендует обоим супругам прием витаминов (фолиевой кислоты 0,4 мг в сутки, препаратов йода 200 мкг в сутки, витамина Д), консультацию врача терапевта, обследование на инфекции, отказ от вредных привычек, правильное питание.

Регулярные осмотры у гинеколога при беременности — необходимое условие предупреждения проблем, касающихся здоровья ребенка и самочувствия будущей мамы.

Когда в организме женщины начинают развиваться инволюционные процессы, в результате чего снижается синтез половых гормонов и наступает климакс, гинеколог тоже рядом. Для облегчения симптомов менопаузы, индивидуально подбираются наиболее эффективные методики лечения.

Обратиться к гинекологу нужно если у вас наблюдаются: