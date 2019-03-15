Врач-валеолог Пинской центральной поликлиники раскрыла основной принцип профилактики стоматологических заболеваний



20 марта отмечается Всемирный день здоровья полости рта. Корреспондент pinsknews.by побеседовал с врачом-валеологом УЗ «Пинская центральная поликлиника» Аллой Войтович, чтобы узнать, как сохранить сохранить зубы здоровыми.

— Здоровье полости рта является одной из основополагающих основ общего здоровья человека, — отметила Алла Войтович. — В результате многочисленных исследований разработан комплекс мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний.

Этот комплекс базируется на совместном использовании следующих трех методов:

гигиена полости рта,

использование фторидов,

рациональное питание.

Гигиена полости рта предусматривает тщательное и регулярное удаление мягкого зубного налета и зубного камня с поверхности зубов, которое достигается регулярной чисткой зубов с помощью различных средств гигиены.

Современные средства гигиены полости рта представлены зубными щетками, нитями, зубочистками, ершиками, которые обеспечивают механическое очищение зубов. Механическое и гигиеническое воздействие на органы полости рта сочетают в себе зубные пасты, гели, эликсиры.

Зубы следует чистить два раза в день – утром после завтрака и вечером перед сном, не менее 2-х минут, таким образом, чтобы ни один зуб не был пропущен, для очищения межзубных промежутков, используют зубные нити, в конце чистки зубов обязательно подметающими движениями надо очистить язык.

Особое значение в профилактике кариеса имеют фтор, который способствует увеличению прочности эмали и повышению ее устойчивости к растворению под действием кислотобразующих микроорганизмов.

Важную роль играет потребление фторсодержащей поваренной соли (йодированно-фторированной соли), и использование профилактических зубных паст. Для детей дошкольного возраста рекомендуются пасты, содержащие активный фтор в концентрации 500 ppm, для взрослых — от 500 до 1500 ppm фтора.

В питании важны 2 взаимосвязанных фактора: полноценный набор пищевых продуктов и умеренная частота приема углевода. В любом возрасте важно избегать частых углеводных перекусов и питья: нормой считают 3 основные приема пищи и 2 промежуточных перекуса.

Соблюдайте основные правила профилактики стоматологических заболеваний и посещайте стоматолога не реже 2 раз в год. Предотвратить болезнь всегда легче, чем лечить!

В рамках Всемирного дня здоровья полости рта 20 марта организованы «горячие линии»: