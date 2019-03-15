10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?

На самом деле если иметь в своём рационе продукты, насыщенные витаминами и полезными микроэлементами, то можно сохранить упругость и эластичность кожи и почувствовать приливы энергии. Тем более что сейчас нутрициология, наука о грамотном питании, активно изучает действие ряда продуктов на состояние нашего организма. Однако просто есть вышеуказанные продукты полезно, но недостаточно. Хочу обратить ваше внимание на важнейший элемент – витамин D. Его уровень должен быть в норме – 80–90 нг/мл, не ниже!

И ещё один немаловажный фактор – водный баланс, ведь при недостаточном потреблении воды полезные вещества не могут распространяться по всему организму и полноценно выполнять свои задачи.

Картинки рядом с нутриентом показывают, в каких продуктах его содержится больше всего.

Полифенолы

Мощные антиоксиданты, бойцы со свободными р­адикалами, повреждающими жизненно важные структуры организма;

кардиозащита;

профилактика и уменьшение роста опухолей;

защита от неврологических заболеваний;

противовирусный эффект.

Витамин С

Способствует росту и восстановлению клеток тканей, дёсен, кровеносных сосудов, костей и зубов;

помогает усвоению организмом железа;

запускает иммунные процессы;

помогает усваиваться витаминам A и E.

Витамины группы В

Отвечают за нормальное функционирование нервной, пищеварительной систем;

повышают устойчивость стрессу;

помогают стабилизировать уровень сахара в крови;

поддерживают иммунную систему.

Омега-3

Заботятся о молодости и з­доровье кожи;

нормализуют уровень холестерина;

полезны для сердца;

снижают риск развития рака кожи.

Цинк

Обеспечивает антиоксидантную защиту;

повышает иммунитет;

нормализует состояние мужской половой системы и р­егулирует уровень мужских половых гормонов;

поддерживает и улучшает остроту зрения;

участвует в регулировании работы нервной системы;

улучшает внимание и память; помогает работе ЖКТ;

нормализует концентрацию сахара.

Магний

Участвует в синтезе коллагена, который отвечает за плотность и прочность соединительной ткани и э­ластичность кожи;

участвует в метаболизме глюкозы, производстве белка и синтезе нуклеиновых кислот (таких как ДНК);

благотворно влияет на рост костей;

координирует сердечный ритм, снижает повышенное артериальное давление.

Селен

Поддерживает метаболизм;

улучшает эластичность кожи;

повышает иммунитет;

защищает от повреждения свободными радикалами и воспаления;

улучшает репродуктивную функцию;

снижает риск развития онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также заболеваний щитовидной железы.

Витамин А

Обеспечивает красоту и здоровье кожи и волос; помогает сохранить зрение, поддерживать достаточное производство красных кровяных телец;

улучшает работу иммунной системы.

Витамин К

Обеспечивает должную с­вёртываемость крови;

помогает усвоению и регулированию уровня кальция, формированию крепких костей, снижению риска развития остеопороза.

Витамин Е

Как антиоксидант защищает организм от вредоносного влияния токсинов, например молочной кислоты;

участвует в защите от в­ирусных и бактериальных инфекций;

улучшает регенерацию тканей;

защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.