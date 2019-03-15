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10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?

16.03.2019 22:15 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?
shutterstock.com

10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?На самом деле если иметь в своём рационе продукты, насыщенные витаминами и полезными микроэлементами, то можно сохранить упругость и эластичность кожи и почувствовать приливы энергии. Тем более что сейчас нутрициология, наука о грамотном питании, активно изучает действие ряда продуктов на состояние нашего организма. Однако просто есть вышеуказанные продукты полезно, но недостаточно. Хочу обратить ваше внимание на важнейший элемент – витамин D. Его уровень должен быть в норме – 80–90 нг/мл, не ниже! 

И ещё один немаловажный фактор – водный баланс, ведь при недостаточном потреблении воды полезные вещества не могут распространяться по всему организму и полноценно выполнять свои задачи.

Картинки рядом с нутриентом показывают, в каких продуктах его содержится больше всего.

10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?

Полифенолы

Мощные антиоксиданты, бойцы со свободными р­адикалами, повреждающими жизненно важные структуры организма;
кардиозащита;
профилактика и уменьшение роста опухолей;
защита от неврологических заболеваний;
противовирусный эффект.

 

10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?

Витамин С

Способствует росту и восстановлению клеток тканей, дёсен, кровеносных сосудов, костей и зубов; 
помогает усвоению организмом железа; 
запускает иммунные процессы; 
помогает усваиваться витаминам A и E.

10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?

Витамины группы В

Отвечают за нормальное функционирование нервной, пищеварительной систем; 
повышают устойчивость стрессу; 
помогают стабилизировать уровень сахара в крови; 
поддерживают иммунную систему.

10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?

Омега-3

Заботятся о молодости и з­доровье кожи; 
нормализуют уровень холестерина; 
полезны для сердца; 
снижают риск развития рака кожи.

10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?

Цинк

Обеспечивает антиоксидантную защиту; 
повышает иммунитет; 
нормализует состояние мужской половой системы и р­егулирует уровень мужских половых гормонов; 
поддерживает и улучшает остроту зрения; 
участвует в регулировании работы нервной системы; 
улучшает внимание и память; помогает работе ЖКТ; 
нормализует концентрацию сахара.

10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?

Магний

Участвует в синтезе коллагена, который отвечает за плотность и прочность соединительной ткани и э­ластичность кожи;
участвует в метаболизме глюкозы, производстве белка и синтезе нуклеиновых кислот (таких как ДНК);
благотворно влияет на рост костей;
координирует сердечный ритм, снижает повышенное артериальное давление.

10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?

Селен

Поддерживает метаболизм; 
улучшает эластичность кожи; 
повышает иммунитет; 
защищает от повреждения свободными радикалами и воспаления; 
улучшает репродуктивную функцию; 
снижает риск развития онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также заболеваний щитовидной железы.

10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?

Витамин А

Обеспечивает красоту и здоровье кожи и волос; помогает сохранить зрение, поддерживать достаточное производство красных кровяных телец; 
улучшает работу иммунной системы.

10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?

Витамин К

Обеспечивает должную с­вёртываемость крови; 
помогает усвоению и регулированию уровня кальция, формированию крепких костей, снижению риска развития остеопороза.

 

 

10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?

Витамин Е

Как антиоксидант защищает организм от вредоносного влияния токсинов, например молочной кислоты;
участвует в защите от в­ирусных и бактериальных инфекций;
улучшает регенерацию тканей;
защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.

 
 
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Рассказывает эндокринолог, доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева.
 
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