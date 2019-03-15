10 элементов юности. Что съесть, чтобы помолодеть?

На самом деле если иметь в своём рационе продукты, насыщенные витаминами и полезными микроэлементами, то можно сохранить упругость и эластичность кожи и почувствовать приливы энергии. Тем более что сейчас нутрициология, наука о грамотном питании, активно изучает действие ряда продуктов на состояние нашего организма. Однако просто есть вышеуказанные продукты полезно, но недостаточно. Хочу обратить ваше внимание на важнейший элемент – витамин D. Его уровень должен быть в норме – 80–90 нг/мл, не ниже!
И ещё один немаловажный фактор – водный баланс, ведь при недостаточном потреблении воды полезные вещества не могут распространяться по всему организму и полноценно выполнять свои задачи.
Картинки рядом с нутриентом показывают, в каких продуктах его содержится больше всего.
Полифенолы
Мощные антиоксиданты, бойцы со свободными радикалами, повреждающими жизненно важные структуры организма;
кардиозащита;
профилактика и уменьшение роста опухолей;
защита от неврологических заболеваний;
противовирусный эффект.
Витамин С
Способствует росту и восстановлению клеток тканей, дёсен, кровеносных сосудов, костей и зубов;
помогает усвоению организмом железа;
запускает иммунные процессы;
помогает усваиваться витаминам A и E.
Витамины группы В
Отвечают за нормальное функционирование нервной, пищеварительной систем;
повышают устойчивость стрессу;
помогают стабилизировать уровень сахара в крови;
поддерживают иммунную систему.
Омега-3
Заботятся о молодости и здоровье кожи;
нормализуют уровень холестерина;
полезны для сердца;
снижают риск развития рака кожи.
Цинк
Обеспечивает антиоксидантную защиту;
повышает иммунитет;
нормализует состояние мужской половой системы и регулирует уровень мужских половых гормонов;
поддерживает и улучшает остроту зрения;
участвует в регулировании работы нервной системы;
улучшает внимание и память; помогает работе ЖКТ;
нормализует концентрацию сахара.
Магний
Участвует в синтезе коллагена, который отвечает за плотность и прочность соединительной ткани и эластичность кожи;
участвует в метаболизме глюкозы, производстве белка и синтезе нуклеиновых кислот (таких как ДНК);
благотворно влияет на рост костей;
координирует сердечный ритм, снижает повышенное артериальное давление.
Селен
Поддерживает метаболизм;
улучшает эластичность кожи;
повышает иммунитет;
защищает от повреждения свободными радикалами и воспаления;
улучшает репродуктивную функцию;
снижает риск развития онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также заболеваний щитовидной железы.
Витамин А
Обеспечивает красоту и здоровье кожи и волос; помогает сохранить зрение, поддерживать достаточное производство красных кровяных телец;
улучшает работу иммунной системы.
Витамин К
Обеспечивает должную свёртываемость крови;
помогает усвоению и регулированию уровня кальция, формированию крепких костей, снижению риска развития остеопороза.
Витамин Е
Как антиоксидант защищает организм от вредоносного влияния токсинов, например молочной кислоты;
участвует в защите от вирусных и бактериальных инфекций;
улучшает регенерацию тканей;
защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.