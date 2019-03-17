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Плюсы лишнего веса. Ученые выявили неожиданную пользу ожирения

18.03.2019 11:24 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Плюсы лишнего веса. Ученые выявили неожиданную пользу ожирения
shutterstock.com

Медики уже приучили и нас, и себя, что ожирение однозначно вредно. Но в последние годы учёные обнаружили и позитивные эффекты избыточного веса.

Этот феномен назвали парадоксом ожирения. Он так идёт вразрез со всеми современными взглядами на медицину, что поставил специалистов в тупик. Многие подобно чеховскому герою повторяют, что «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Они отрицают реальность парадокса и стараются объяснить его всякими ошибками. Другие пытаются в нём реально разобраться. В чём суть парадокса ожирения?

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Разрыв шаблона

10 лет назад в больших исследованиях неожиданно выявили, что люди с ожирением 1-й степени и с избыточной массой тела (так называемое предожирение) живут дольше тех, у кого вес нормальный. Потом оказалось, что ожирение не ухудшает прогноз при хронической сердечной недостаточности: у лиц с предожирением смертность на 25% меньше, а при ожирении первой степени – на 12%. Далее оказалось, что такой прогноз лучше и при ишемической болезни сердца, и при инфарктах миокарда. Люди с явно лишними килограммами жили дольше, смерт­ность при инфаркте у них была меньше, а выживаемость при инсульте – больше. Операции по шунтированию и установке стентов в сосуды сердца они переносили легче, и после них они жили дольше, чем люди с нормальным весом: при ожирении 1-й степени риск смерти был меньше на 27%, при более сильном ожирении – на 22%.

Исследования гипертоников показывают, что меньше всех живут худые люди, с индексом массы тела (ИМТ, см. инфографику) меньше 22, а увеличение этого показателя обладало защитным эффектом. Удивительно, но эта зависимость сохранялась даже у тех гипертоников, которые имели изменения сердечной мышцы, повышающие риск внезапной смерти.

От всего этого может снести крышу, ведь ранее было показано, что избыточный вес повышает риск развития сахарного диабета 2-го типа, гипертонии и всех остальных сердечно-сосудистых заболеваний. Было даже подсчитано, что увеличение ИМТ на каждые пять единиц повышает смертность от болезней сердца и сосудов на 34% у мужчин и на 29% у женщин. Как можно объяснить все эти противоречия?

Плюсы лишнего веса. Ученые выявили неожиданную пользу ожирения
Фото: АиФ

Где выход из тупика?

Самые неангажированные учёные стали копать вглубь и выяснили, что медики просмотрели ряд других примеров «парадокса ожирения». Исследования о преимуществах лишнего веса были и раньше, и не только при сердечно-сосудистых болезнях. Например, ещё в 1982 г. было обнаружено, что полные люди с почечной недостаточностью лучше переносят гемодиализ (искусственная почка), у них реже бывают осложнения из-за него и они дольше живут благодаря этой процедуре, чем те, у кого вес нормальный. Потом это было подтверждено многократно, и в итоге оказалось, что у людей с ИМТ ниже 20 смертность на гемодиализе выше в 1,6 раза.

Потом обнаружилось, что полные люди лучше переносят рак почек. Риск смерти у них был на 53% ниже (то есть более чем в 2 раза), чем у пациентов с нормальным весом. И это при том, что избыточный вес является фактором риска этой болезни. Только вдумайтесь: ожирение способствует развитию рака почек, но потом помогает пациенту бороться с опухолью.

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Как быть в такой ситуации? Может, стоит обжираться, чтобы увеличить свой вес? Не надо этого делать. Учёные говорят о возможном защитном факторе жировой ткани. Но механизмы его влияния очень сложны, и, совершенно точно, они работают не у всех лиц с избыточным весом. Определять, какое ожирение полезно, а какое нет – пока дело будущего. Это станет возможным только в эпоху так называемой персонифицированной медицины.

Определять, какое ожирение полезно, а какое нет – дело будущего. Это станет возможно в эпоху так называемой персонифицированной медицины. Благодаря научным достижениям она становится всё ближе.

 
 
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