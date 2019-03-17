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«Болезнь пожилых мужчин». Смерть Юлии Началовой глазами врача

18.03.2019 11:46 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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«Болезнь пожилых мужчин». Смерть Юлии Началовой глазами врача
www.globallookpress.com

Остановилось сердце певицы и телеведущей Юлии Началовой. Как оказалось, 38 — летняя звезда страдала тяжелейшими заболеваниями — сахарным диабетом 2 типа, красной волчанкой и подагрой, которые принято считать возрастными недугами. Откуда мог взяться такой букет болезни у молодой женщины, которая прекрасно выглядела и в силу профессии должна была следить за своим здоровьем?

«Болезнь пожилых мужчин». Смерть Юлии Началовой глазами врача От чего умерла Юлия Началова?

— Меня, как и многих других, поразила весть о смерти известной певицы и телеведущей Юлии Началовой, — рассказывает профессор кафедры госпитальной терапии РГМУ им Пирогова Александр Карабиненко. Как врач, могу сказать одно. Бог избавил молодую девушку от дальнейших тягот и мучений, которые неизбежны при тех заболеваниях, которыми страдала Юля.

38-летняя певица страдала тяжелой формой сахарного диабета 2-го типа с высоким уровнем сахара крови, который был диагностирован только после проведения имплантации молочных желез. Из сообщений СМИ известно, что после операции у певицы возникло тяжелейшее воспаление, с которым удалось справиться только с помощью серьезной терапии.

Диабет 2 типа — это тяжелое заболевание, которое требует внимания к себе, самодисциплины и нуждается в постоянном контроле — как со стороны самого пациента, так и со стороны врача. Скорее всего, у певицы уровень гликемии (сахара крови) контролировался недостаточно и не регулярно, а назначенное лечение и предписанная диета соблюдались не всегда (что неудивительно, если учесть гастрольным режим работы, участие в съемках и выступления в барах и ресторанах).

«Болезнь пожилых мужчин». Смерть Юлии Началовой глазами врача
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Это привело к тому, что у певицы быстро прогрессировала диабетическая микро- и макроангиопатия (поражение стенок сосудов) жизненно важных органов (почки, сердце), а также возникло нарушение кровоснабжения нижних конечностей и снижение снижение сопротивляемости к инфекционным возбудителям (начавшаяся гангрена и сепсис — это тоже результат тяжелого диабета).

Еще одно серьезное заболевание — это многолетнее течение подагры вследствие нарушения пуринового и моче-кислого солевого обмена.

Подагра считается заболеванием пожилых мужчин. Его развитие связывают с накоплением в организме мочевой кислоты. Кристаллы солей (ураты) скапливаются в ткани суставов и провоцируют воспаление, которое сопровождается сильной болью и отеком пораженного сустава. Позже на месте отека образуется околосуставная деформация (тофус). При подагре часто развивается мочекаменная болезнь и так называемые «подагрические почки».

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Все это приводит к развитию почечной недостаточности и азотемии (или уремии).

Развитие подагры провоцирует пища, богатая пуринами (азотистыми соединениями, из которых образуется мочевая кислота). Подагра считается болезнью королей, поскольку пурины содержатся в дорогих продуктах — молодом мясе (телятине), студнях, сардинах, анчоусах, и т.д. Еще одна причина развития подагры — злоупотребление алкоголем. Провоцировать развитие болезни могут стресс, травмы, нагрузка на суставы, нарушения диеты и т.д.

Вопрос о наличии системной красной волчанки у певицы остается открытым. При тяжелом полиорганном синдроме мог был выявлен волчаночный фактор, но вряд ли это была волчанка, поскольку других симптомов болезни у певицы не было.

Умерла из-за потертости?

Много говорят, что причиной смерти стала потертость на ноге. Нужно понимать, что у здорового человека это никогда не станет причиной гангрены. Но при ослабленной защитной функции организма и при поврежденных стенках сосудов это привело к развитию тяжелого нагноительно-воспалительного процесса, который сопровождался тяжелой гнойной интоксикацией, обострением сахарного диабета с тяжелым кетоацидозом ( у певицы сахар в крови был около 33 ммоль/л при норме 6-7 ммоль/л). Кроме искусственной комы ей грозила кетоацидотическая кома.

Продлить жизнь и уберечь от тяжелых осложнений певицу могло только скрупулезное лечение (инсулинотерапия, строжайшая диета и т.д.). В отсутствии или при несистемном лечении исход этих тяжелых заболеваний, увы, закономерен.

 
 
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