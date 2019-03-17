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Названы продукты, повышающие риск преждевременной смерти

18.03.2019 16:41 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Названы продукты, повышающие риск преждевременной смерти
БЕЛТА

Результаты исследования опубликовал журнал Journal of the American Medical Association.

Специалисты проанализировали данные шести экспериментов, в которых участвовали 29 615 человек разных национальностей.

Названы продукты, повышающие риск преждевременной смерти Отсрочить старость. Блюда и продукты, которые помогут мозгу и памяти

Каждый участник заполнял анкету (пищевой опросник), где должен был указать продукты, которыми чаще всего питался за последнее время. Затем врачи следили за состоянием здоровья людей в течение многих лет. Таким образом, было диагностировано 5,4 тыс. сердечно-сосудистых заболеваний, причем 6132 - со смертельным исходом.

Ученые сделали вывод, что чрезмерное употребление яиц и продуктов с высоким содержанием холестерина опасно для сердечно-сосудистой системы. Это может привести к преждевремнной смерти. Так безопасная норма холестерина в сутки не должна превышать 300 мг. Один яичный желток содержит 200 мг.

Также специалисты рекомендуют не злоупотреблять такими продуктами, как фастфуд, мясные консервы, колбаса и жирные молочные продукты.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Ученые Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что частое употребление яиц (желтка) и продуктов с высоким содержанием холестерина повышает риск...
 
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