Важно знать



Весной актуальной становится проблема качества питьевой воды из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения, проще говоря, шахтных и трубчатых колодцев, каптажей родников. Многие жители города и района пользуются такой водой. Талые воды в весенний период не только заставляют реки выходить из берегов, но и повышают уровень грунтовых вод. Нестерильные стоки проникают в колодцы, требующие в эту пору повышенного внимания.

Загрязнение воды в колодцах зачастую обусловлено нарушениями условий водопользования. Это и несовершенная конструкция колодцев, и близкое расположение выгребных ям, помещений для содержания скота, складирование по­близости навоза. А к колодцам, как и к другим источникам водопотребления, предъявляются определенные требования. Вокруг колодцев и водозаборных скважин необходимо создавать зоны санитарной охраны, состоящие из нескольких поясов, ведь зачастую шахтные и трубчатые колодцы практически не имеют надежной герметизации, в результате все, что смывается с поверхности земли, может попасть в колодец.

Кто-то может задать резонный вопрос: наши предки веками черпали воду из колодцев и при этом чувствовали себя прекрасно. И это верно, вот только сто лет назад не использовали столько минеральных удобрений, пестицидов и других химикатов, помогающих сегодня увеличивать урожайность и бороться с вредителями.

Кардинально улучшить ситуацию позволит переход на более глубокие водоносные горизонты или централизованное водоснабжение. Ну, а на время паводкового периода рекомендуется употреблять воду из шахтных и трубчатых колодцев, а также из криниц для питьевых целей и приготовления пищи только в кипяченом виде. Еще один выход из ситуации – использование бутилированной воды.

Во избежание загрязнения воды в колодцах необходимо каждую весну и осень проводить очистку и уборку придомовой территории от накопившегося мусора, очистку и обеззараживание выгребных ям, надворных туалетов.

Другая угроза, которая может подстерегать в период весеннего паводка, – это распространение острых кишечных и паразитарных заболеваний, развитию которых способствуют подтопления паводковыми водами выгребных ям, надворных туалетов, канализационных и водопроводных сетей.

При ухудшении паводковой ситуации и подъеме уровня воды в реках возрастает угроза роста и распространения инфекций, передающихся водным и фекально-оральным путем. Это, в первую очередь, относится к таким инфекционным заболеваниям, как дизентерия, другие острые кишечные инфекции (ОКИ) вирусной и бактериальной этиологии, вирусный гепатит А, паразитарные заболевания.

Наиболее характерным симптомом любой кишечной инфекции является диарея (понос). Другие, наиболее частые клинические признаки болезни — тошнота, рвота, боли в животе, повышение температуры тела, отсутствие аппетита, общая слабость. Возбудители ОКИ в организм человека попадают с пищей, водой, у маленьких детей — через грязные руки, игрушки.

Кроме совета об использовании в паводковый период времени бутилированной или кипяченой воды, необходимо соблюдать правила: не используйте подмоченные паводковыми водами пищевые продукты в пищу; при приготовлении пищи обязательно применяйте термообработку продуктов, а овощи и фрукты тщательно мойте кипяченой водой и обдавайте кипятком; хлеб храните в полиэтиленовом мешочке отдельно от других продуктов; обязательно мойте руки с мылом перед едой и после посещения туалета; при уходе за маленькими детьми строго соблюдайте правила гигиены; содержите в чистоте жилые помещения и места общественного пользования; периодически осматривайте места возможного обитания грызунов с целью проведения своевременных истребительных работ.

При первых признаках заболевания не занимайтесь самолечением, немедленно обращайтесь за медицинской помощью в учреждения здравоохранения.

Н.Сакович, фельдшер-валеолог.

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