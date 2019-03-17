ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Важно знать

18.03.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Важно знать
Весной актуальной становится проблема качества питьевой воды из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения, проще говоря, шахтных и трубчатых колодцев, каптажей родников. Многие жители города и района пользуются такой водой. Талые воды в весенний период не только заставляют реки выходить из берегов, но и повышают уровень грунтовых вод. Нестерильные стоки проникают в колодцы, требующие в эту пору повышенного внимания.
Загрязнение воды в колодцах зачастую обусловлено нарушениями условий водопользования. Это и несовершенная конструкция колодцев, и близкое расположение выгребных ям, помещений для содержания скота, складирование по­близости навоза. А к колодцам, как и к другим источникам водопотребления, предъявляются определенные требования. Вокруг колодцев и водозаборных скважин необходимо создавать зоны санитарной охраны, состоящие из нескольких поясов, ведь зачастую шахтные и трубчатые колодцы практически не имеют надежной герметизации, в результате все, что смывается с поверхности земли, может попасть в колодец.
Кто-то может задать резонный вопрос: наши предки веками черпали воду из колодцев и при этом чувствовали себя прекрасно. И это верно, вот только сто лет назад не использовали столько минеральных удобрений, пестицидов и других химикатов, помогающих сегодня увеличивать урожайность и бороться с вредителями.
Кардинально улучшить ситуацию позволит переход на более глубокие водоносные горизонты или централизованное водоснабжение. Ну, а на время паводкового периода рекомендуется употреблять воду из шахтных и трубчатых колодцев, а также из криниц для питьевых целей и приготовления пищи только в кипяченом виде. Еще один выход из ситуации – использование бутилированной воды.
Во избежание загрязнения воды в колодцах необходимо каждую весну и осень проводить очистку и уборку придомовой территории от накопившегося мусора, очистку и обеззараживание выгребных ям, надворных туалетов.
Другая угроза, которая может подстерегать в период весеннего паводка, – это распространение острых кишечных и паразитарных заболеваний, развитию которых способствуют подтопления паводковыми водами выгребных ям, надворных туалетов, канализационных и водопроводных сетей.
При ухудшении паводковой ситуации и подъеме уровня воды в реках возрастает угроза роста и распространения инфекций, передающихся водным и фекально-оральным путем. Это, в первую очередь, относится к таким инфекционным заболеваниям, как дизентерия, другие острые кишечные инфекции (ОКИ) вирусной и бактериальной этиологии, вирусный гепатит А, паразитарные заболевания.
Наиболее характерным симптомом любой кишечной инфекции является диарея (понос). Другие, наиболее частые клинические признаки болезни — тошнота, рвота, боли в животе, повышение температуры тела, отсутствие аппетита, общая слабость. Возбудители ОКИ в организм человека попадают с пищей, водой, у маленьких детей — через грязные руки, игрушки.
Кроме совета об использовании в паводковый период времени бутилированной или кипяченой воды, необходимо соблюдать правила: не используйте подмоченные паводковыми водами пищевые продукты в пищу; при приготовлении пищи обязательно применяйте термообработку продуктов, а овощи и фрукты тщательно мойте кипяченой водой и обдавайте кипятком; хлеб храните в полиэтиленовом мешочке отдельно от других продуктов; обязательно мойте руки с мылом перед едой и после посещения туалета; при уходе за маленькими детьми строго соблюдайте правила гигиены; содержите в чистоте жилые помещения и места общественного пользования; периодически осматривайте места возможного обитания грызунов с целью проведения своевременных истребительных работ.
При первых признаках заболевания не занимайтесь самолечением, немедленно обращайтесь за медицинской помощью в учреждения здравоохранения.
Н.Сакович, фельдшер-валеолог.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весной актуальной становится проблема качества питьевой воды из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения, проще говоря, шахтных и трубчатых...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
«Болезнь пожилых мужчин». Смерть Юлии Началовой глазами врача
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика