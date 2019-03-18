20 марта - Всемирный день полости рта

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19.03.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях
Профилактика стоматологических заболеваний
Стоматологическая заболеваемость в нашей стране достаточно велика, и следует ожидать дальнейшего её увеличения, если не будут изменены в благоприятном направлении условия, влияющие на развитие заболевания.
Цели и задачи профилактики:
Уменьшение интенсивности и распространенности кариеса зубов;
Увеличение количества лиц, не имеющих кариеса.
Снижение процента лиц, у которых выявлены признаки поражения тканей пародонта; уменьшение количества секстантов с кровоточивостью, зубным камнем и патологическими карманами в ключевой возрастной группе в соответствии с индексом нуждаемости в лечении болезней пародонта.
Актуальность темы:
Тема профилактики стоматологических заболеваний очень актуальна, поскольку результаты многочисленных исследований показывают, что интенсивность основных стоматологических заболеваний (кариеса зубов и болезни пародонта) среди нашего населения достаточно высока. Так, у трехлетних детей интенсивность кариеса временных зубов составляет в среднем 3,7, то есть у каждого трехлетнего ребенка почти 4 зуба поражены кариесом. В дальнейшем, с возрастом, наблюдается значительное нарастание активности кариеса. К 15 годам среднее количество пораженных зубов среди подростков достигает 8,0. У взрослого населения поражаемость зубов кариесом достигает 100%. Что касается состояния тканей пародонта, то оно оказалось неудовлетворительным у большинства населения, независимо от возраста и места проживания. К 35 - 44 годам и старше практически у всех обследованных выявились тяжелые поражения пародонта с преобладанием зубного камня и пародонтальных карманов различной глубины.
Методы профилактики основных стоматологических заболеваний:
1) стоматологическое просвещение населения;
2) обучение правилам рационального питания;
3) обучение правилам гигиенического ухода за полостью рта;
4) эндогенное использование препаратов фтора;
5) применение средств местной профилактики;
6) вторичная профилактика (санация полости рта).
Для улучшения стоматологического здоровья необходимы усилия не только специалистов, но и общества в целом. Должно сформироваться общественное мнение, что заботиться о здоровье полости рта так же необходимо, как и о красоте своей внешности!
Е. В. ШИХАЛЁВА, врач-валеолог Сморгонской ЦРБ.
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Профилактика стоматологических заболеваний
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