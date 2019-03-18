20 марта - Всемирный день полости рта

Профилактика стоматологических заболеваний



Профилактика стоматологических заболеваний - это предупреждение возникновения и развития заболеваний полости рта. Внедрение программ профилактики приводит к резкому снижению интенсивности кариеса зубов и болезней пародонта, значительному уменьшению случаев потери зубов в молодом возрасте и возрастанию количества детей и подростков с интактными зубами. Поэтому важно проводить профилактические процедуры, их стоимость в среднем, в 20 раз ниже стоимости лечения уже возникших стоматологических заболеваний.

Стоматологическая заболеваемость в нашей стране достаточно велика, и следует ожидать дальнейшего её увеличения, если не будут изменены в благоприятном направлении условия, влияющие на развитие заболевания.

Цели и задачи профилактики:

Уменьшение интенсивности и распространенности кариеса зубов;

Увеличение количества лиц, не имеющих кариеса.

Снижение процента лиц, у которых выявлены признаки поражения тканей пародонта; уменьшение количества секстантов с кровоточивостью, зубным камнем и патологическими карманами в ключевой возрастной группе в соответствии с индексом нуждаемости в лечении болезней пародонта.

Актуальность темы:

Тема профилактики стоматологических заболеваний очень актуальна, поскольку результаты многочисленных исследований показывают, что интенсивность основных стоматологических заболеваний (кариеса зубов и болезни пародонта) среди нашего населения достаточно высока. Так, у трехлетних детей интенсивность кариеса временных зубов составляет в среднем 3,7, то есть у каждого трехлетнего ребенка почти 4 зуба поражены кариесом. В дальнейшем, с возрастом, наблюдается значительное нарастание активности кариеса. К 15 годам среднее количество пораженных зубов среди подростков достигает 8,0. У взрослого населения поражаемость зубов кариесом достигает 100%. Что касается состояния тканей пародонта, то оно оказалось неудовлетворительным у большинства населения, независимо от возраста и места проживания. К 35 - 44 годам и старше практически у всех обследованных выявились тяжелые поражения пародонта с преобладанием зубного камня и пародонтальных карманов различной глубины.

Методы профилактики основных стоматологических заболеваний:

1) стоматологическое просвещение населения;

2) обучение правилам рационального питания;

3) обучение правилам гигиенического ухода за полостью рта;

4) эндогенное использование препаратов фтора;

5) применение средств местной профилактики;

6) вторичная профилактика (санация полости рта).

Для улучшения стоматологического здоровья необходимы усилия не только специалистов, но и общества в целом. Должно сформироваться общественное мнение, что заботиться о здоровье полости рта так же необходимо, как и о красоте своей внешности!

Е. В. ШИХАЛЁВА, врач-валеолог Сморгонской ЦРБ.