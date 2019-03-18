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Зуд, пот, травма. Первые признаки подагры

19.03.2019 10:43 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Зуд, пот, травма. Первые признаки подагры
shutterstock.com

Риск развития возрастает, если есть сопутствующие заболевания почек. Зачастую острый приступ заболевания оказывается для людей полной неожиданностью. Хотя, по факту, первые звоночки звучали раньше. Просто к ним надо было прислушаться. О том, какие первые сигналы подает организм о развитии подагры — в материале "АиФ".

Зуд, пот, травма. Первые признаки подагры «Болезнь пожилых мужчин». Смерть Юлии Началовой глазами врача

Стадии заболевания

Подагра развивается стадиями и может давать большое количество разнообразных симптомов. Первая стадия патологии называется преморбидной. И в этот период у человека можно лишь обнаружить гиперурикемию, т.е. высокое содержание мочевой кислоты в организме. При этом ни суставы, ни почки еще не страдают. Такой симптом можно выявить лишь при анализе крови — надо сдавать биохимию.

Из числа неспецифических симптомов, вызванных гиперурикемией, называют следующие признаки:

  • Слабость в теле
  • Зуд
  • Проблемы со стулом
  • Потливость
  • Склонность к набору веса

Но все же в 80% случаев преморбидная стадия никак себя не проявляет.

«Подагра, как правило, это наследственное заболевание, поэтому стоит задуматься о ее наличии, даже когда нет симптомов, если у кого-то из ближайших родственников она была. Тут будет логично для профилактики регулярно сдавать биохимический анализ крови, включающий в себя мочевую кислоту. И как раз первым симптомом и маркером будет повышение уровня данного показателя. Ведь рано или поздно она начнет откладываться на суставах.

Если симптомов нет, а их в большинстве случаев на начальном этапе нет, и наследственность не отягощена, можно сдавать кровь раз в год для проверки уровня мочевой кислоты.

Если наблюдается гиперурикимия — по-научному так называется повышения уровня этой кислоты, следует задуматься о профилактике. Если же появляются такие симптомы, как зуд, например, обязательно надо сдать анализ не только на мочевую кислоту, но и на сахар, креатинин и печеночные ферменты, потому что такой симптом может возникать и при болезнях печени и почек» — говорит участковый врач-терапевт диагностического центра № 5 г.Москвы Анна Землянухина.

Вторая стадия называется интермиттирующей («интервальной») подагрой. Тут уже начинается отложение уратов на суставах и в канальцах почек. Именно это позже приводит к повреждению суставных капсул и тканей хрящей, а после и их разрушению.

Зуд, пот, травма. Первые признаки подагры
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Исследование экспертов

Специалисты клиники Mayo в США провели исследование, которое дало возможность выявить первые признаки заболевания. Данный исследовательский центр является одним из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира. Согласно их данным, подагра характеризуется развитием отеков, покраснениями кожи и болью в суставах — зачастую речь идет о суставах в основании большого пальца. Симптомы могут появляться и исчезать. Но есть возможность ими управлять. Надо посетить врача, который составит схему лечения и расскажет, как именно можно купировать неприятные ощущения.

Факторы риска

Стоит понимать, что тем, кто находится в зоне риска по повышенному уровню мочевой кислоты в организме, пишут ученые, надо уделять себе особо пристальное внимание. Регулярные обследования на уровень этого показателя позволят держать его под контролем и не дадут развиться такой серьезной патологии, как подагра.

Зуд, пот, травма. Первые признаки подагры Нога в капкане. Подагру провоцируют ожирение и алкоголь

Итак, к факторам риска по повышению уровня мочевой кислоты относят:

  • Рацион питания: если есть много мяса и морепродуктов, а также употреблять большое количество напитков с высоким содержанием сахара (лимонады, газировка и т.д.), пить алкоголь, особенно много пива, это может привести к тому, что разовьется подагра
  • Ожирение: при избытке веса организм активнее продуцирует большее количество мочевой кислоты, почкам же из-за этого становится труднее ее выводить
  • Ряд заболеваний: к патологиям, способным вызывать повышение уровня мочевой кислоты, относят гипертонию, диабет, метаболический синдром, болезни сердца и почек
  • Некоторые лекарства: диуретики, применяемые для лечения некоторых заболеваний гипертонии, низкие дозы аспирина, противоотечные препараты, которые назначают людям, перенесшим пересадку органов — все они могут приводит к увеличению уровня кислоты и последующему развитию подагры
  • Наследственность
  • Возраст и пол: мужчины в возрастном диапазоне 30-50 лет могут пострадать сильнее. У женщин, как правило, подагра развивается после менопаузы
  • Недавно перенесенная операция или травма

Те, кто находит себя в группе риска по тем или иным факторам, должны регулярно проходить обследования и сдавать анализы, чтобы контролировать состояние своего организма. Ну и, конечно же, им следует тщательнее следить за неспецифичными сбоями своего здоровья, вовремя посещать врача, если есть какие-то вопросы.

Зуд, пот, травма. Первые признаки подагры Что вызывает подагру?

Профилактика

По данным все тех же исследователей американского научного центра, есть ряд хороших и действенных профилактических мероприятий, которые позволят заметно снизить риск развития патологии. Следует пить больше жидкости, причем речь идет преимущественно об обычной чистой воде без каких-либо подсластителей. Также стоит воздерживаться от алкоголя, особенно пива. Включите в свой рацион больше нежирных молочных продуктов. Белок из них считается наиболее качественным и здоровым. Он станет отличным средством профилактики подагры.

Во избежание проблем стоит ограничить употребление мяса, птицы и рыбы. Конечно, это не значит, что придется убрать их полностью. Но порции следует сделать поменьше. Обязательно надо следить за весом. Потеря веса позволяет снижать уровень мочевой кислоты в организме. Но при этом снижать вес надо грамотно — никаких постов и диет с резким похудением. Такой стресс в организме, наоборот, может вызвать негативные последствия и даже повысить уровень мочевой кислоты.

 
 
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Подагра — чаще мужское заболевание, так как по статистике, мужчины страдают от нее в 9 раз чаще женщин. Причиной является повышение уровня мочевой кислоты.
 
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