Стоматолог рассказал, как предупредить кариес зубов и болезни дёсен у детей

20 марта отмечается Всемирный день здоровья полости рта. В беседе с корреспондентом pinsknews.by заведующая отделением филиала «Детская стоматологическая поликлиника» Ольга Жилевич отметила, что такие распространенные стоматологические заболевания у детей как кариес зубов и болезни десен можно легко предупредить.



Для этого родителям необходимо выполнять три основных правила:

СОБЛЮДЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ. Следует ограничить употребление сладостей, заменив их молочными продуктами, фруктами и овощами. Не допускайте употребление мучных продуктов и сладостей в промежутках между основными приемами пищи. Важно помнить, что во время пребывания в детском саду ребенок получает с питанием дневную порцию сахара и поэтому не следует давать ему сладости дома и в группу. Лучше приучить ребенка получать сладости в так называемый «сладкий день», выбрав для этого субботу или воскресенье, когда у Вас есть возможность контроля ребенка. После употребления сладкого следует обязательно прополоскать рот водой, категорически исключить прием сладкого перед сном.

Следует ограничить употребление сладостей, заменив их молочными продуктами, фруктами и овощами. Не допускайте употребление мучных продуктов и сладостей в промежутках между основными приемами пищи. Важно помнить, что во время пребывания в детском саду ребенок получает с питанием дневную порцию сахара и поэтому не следует давать ему сладости дома и в группу. Лучше приучить ребенка получать сладости в так называемый «сладкий день», выбрав для этого субботу или воскресенье, когда у Вас есть возможность контроля ребенка. После употребления сладкого следует обязательно прополоскать рот водой, категорически исключить прием сладкого перед сном. ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА РЕБЕНКА. Очень важно начинать гигиенический уход за полостью рта ребенка с рождения, а чистку зубов — сразу после их прорезывания, используя средства гигиены соответственно возрасту. Приучать ребенка чистить зубы с пастой и полоскать рот следует с двухлетнего возраста. К 3-4 годам ребенок должен самостоятельно чистить зубы, но, как правило, до 8 лет дети нуждаются в постоянном контроле родителей. Наиболее эффективной схемой гигиенических мероприятий следует признать чистку зубов утром после завтрака и вечером перед сном с обязательным полосканием полости рта после каждого приема пищи. Контролем правильной чистки зубов во всех возрастных периодах должно служить отсутствие на них видимого налета.

Очень важно начинать гигиенический уход за полостью рта ребенка с рождения, а чистку зубов — сразу после их прорезывания, используя средства гигиены соответственно возрасту. Приучать ребенка чистить зубы с пастой и полоскать рот следует с двухлетнего возраста. К 3-4 годам ребенок должен самостоятельно чистить зубы, но, как правило, до 8 лет дети нуждаются в постоянном контроле родителей. Наиболее эффективной схемой гигиенических мероприятий следует признать чистку зубов утром после завтрака и вечером перед сном с обязательным полосканием полости рта после каждого приема пищи. Контролем правильной чистки зубов во всех возрастных периодах должно служить отсутствие на них видимого налета. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДВА РАЗА В ГОД ОБРАЩАЙТЕСЬ С РЕБЕНКОМ К СТОМАТОЛОГУ. Врач назначит по показаниям лекарственные препараты внутрь или местно, при необходимости проведет герметизацию фиссур молочных и постоянных зубов, покроет F-лаком с целью профилактики кариеса, а также сможет проконтролировать гигиену полости рта ребенка и ответить на все интересующие Вас вопросы.

Ольга Жилевич подчеркнула, что в деле профилактики стоматологических заболеваний очень важна заинтересованность и инициатива родителей. Врач-стоматолог не может эффективно использовать имеющиеся средства профилактики без активного ежедневного участия родителей в соблюдении гигиены полости рта ребенка.

Напомним, что в рамках Всемирного дня здоровья полости рта 20 марта организованы «горячие линии»: