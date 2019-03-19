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Жителей Пинщины бесплатно обследуют на туберкулёз 23 марта на центральном рынке

20.03.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Жителей Пинщины бесплатно обследуют на туберкулёз 23 марта на центральном рынке

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом 23 марта с 9.00 до 15.00 на рынке по адресу: г. Пинск, ул. Ленинградская, 15 будет организован пункт диагностики туберкулеза с использованием передвижного компьютерного рентгенологического аппарата «Пульмоэкспресс». Обследоваться могут все желающие.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в Пинском зональном центре гигиены и эпидемиологии, туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза. Чаще всего туберкулез поражает органы дыхания, но встречается и туберкулез других органов и систем (нервной, пищеварительной, лимфатической, мочеполовой; мозговых оболочек, костей и суставов, кожи, глаз и прочих органов).

Как происходит заражение?

Микобактерии туберкулеза передаются, в основном, воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому.  При кашле и сплевывании мокроты образуются капельки, содержащие инфекцию, которые взвешены в воздухе, они попадают в легкие здорового человека, и происходит заражение (инфицирование).

Заразиться туберкулезом – не значит заболеть

Только 5-15% инфицированных  могут заболеть туберкулезом, у остальных лиц вырабатывается нестерильный иммунитет, который на данный момент защищает от туберкулеза, но не дает защиты на всю жизнь. Заболевание начинает развиваться только при наличии ряда способствующих этому условий. Чаще всего этими условиями становятся:

  • снижение иммунитета,
  • неблагоприятные условия жизни,
  • постоянные стрессы и депрессия,
  • потребление токсичных продуктов (табакокурение и употребление алкоголя),
  • сопутствующие заболевания (туберкулезу особенно подвержены ВИЧ-инфицированные, больные сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, психическими заболеваниями, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки).

Первые признаки туберкулеза:

  • Кашель, длящийся более трех недель, боль в грудной клетке.
  • Незначительное повышение температуры-37-37,5˚С в течение длительного периода, особенно в вечерние часы, при физической и эмоциональной нагрузке.
  • Быстрая утомляемость, появление слабости, беспричинная усталость;
  • Снижение или отсутствие аппетита, потеря в весе 5-10 и более кг.
  • Обильная потливость без видимых причин, особенно в ночное время.

 Как обнаружить туберкулез?

Профилактикой туберкулеза является проведение прививок БЦЖ вакциной (противотуберкулезной) детям и подросткам (здоровым новорожденным на 3-4 день жизни), повторная иммунизация БЦЖ вакциной (ревакцинация) – детей в возрасте 7 лет,  неинфицированных туберкулезом, т.е. с отрицательной пробой Манту. Профилактикой туберкулеза во взрослом возрасте является ежегодное диспансерное наблюдение и выявление заболевания на ранних стадиях. Необходимо проходить флюорографическое обследование в поликлинике не реже 1 раза в год (в зависимости от профессии, состояния здоровья и принадлежности к различным группам риска).

Профилактика заболевания туберкулезом:

  • повышение защитных сил организма,
  • соблюдение правильного режима труда и отдыха,
  • рациональное, полноценное и своевременное питание,
  • отказ от курения, психоактивных веществ и алкогольсодержащих напитков,
  • физическая нагрузка и соблюдение здорового образа жизни.

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