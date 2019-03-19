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Врач-педиатр дала советы родителям, как уберечь ребёнка от туберкулёза
20.03.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
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Основной источник инфекции — больные легочной формой туберкулеза, выделяющие в окружающую среду микобактерии туберкулеза. Заражение туберкулезом происходит 2-мя путями:
Наиболее распространенный воздушно-капельный путь передачи — при кашле, чихании, смехе, разговоре палочки Коха от больного туберкулезом попадают в дыхательные пути и легкие здоровых людей и вызывают заболевание. Кроме того, туберкулезом можно заразиться при пользовании полотенцем, постелью, посудой больного.
Реже встречается пищевой путь передачи инфекции — через сырое молоко, мясо, яйца от больных туберкулезом животных и птиц.
Диагностика туберкулеза и предотвращение заболевания
Основными методами выявления туберкулеза являются бактериологическое и рентгенологическое обследование.
Бактериологическое обследование (микроскопия мазка и посев материала на питательные среды) является самым надежным подтверждением диагноза туберкулеза, так как в этом случае непосредственно в выделениях больного либо во взятых из организма материалах обнаруживается возбудитель заболевания.
В случаях скрытого течения туберкулеза возрастает значение рентгенологических методов обследования (рентгенографии и флюорографии). Это единственные методы, которые позволяют выявить начальные туберкулезные изменения в легких.
Важно выполнять комплекс мероприятий, повышающих защитные силы организма:
Советы родителям.
Для активной специфической профилактики туберкулеза у детей предназначена вакцина БЦЖ-м. двухсотлетний опыт применения вакцин доказал целесообразность и эффективность этого метода профилактики инфекционных болезней.
Вакцина БЦЖ-м представляет собой живые ослабленные (утратившие способность вызывать заболевание) микобактерии вакцинного штамма. В Беларуси используется противотуберкулезная вакцина БЦЖ-м.
Вакцина БЦЖ-м применяемая для иммунизации новорожденных. Прививка против туберкулеза проводится в родильном отделении на 3-5-й день жизни ребенка. Через 2 месяца у ребенка вырабатывается иммунитет. Если в семье проживает больной туберкулезом, его необходимо изолировать на 2 месяца, чтобы не было контакта с ребенком, пока идет иммунологическая перестройка. Появление у привитого от туберкулеза ребенка через 4-6 недель папулы размером 5-10 мм, а через год рубчика свидетельствует об успешно проведенной вакцинации.
Внутрикожная вакцинация БЦЖ-м признана основным мероприятием специфической профилактики туберкулеза. Она стимулирует выработку не только специфического противотуберкулезного иммунитета, но и усиливает естественную устойчивость детского организма к другим инфекциям. В случае развития заболевания, первичная инфекция протекает у вакцинированных благоприятно, часто бессимптомно и выявляется в неактивной стадии (спонтанно излеченный туберкулез).
Родителям необходимо ответственно относиться и к своему здоровью:
В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом 24 марта для жителей города Пинска и Пинского района организованы «горячие линии» по телефонам:
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