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Врач-педиатр дала советы родителям, как уберечь ребёнка от туберкулёза

20.03.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Врач-педиатр дала советы родителям, как уберечь ребёнка от туберкулёза
24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. Корреспондент pinsnews.by встретился с врачом-педиатром Пинской детской поликлиники Н.С. Бобрикович и узнал, как уберечь ребенка от туберкулеза и предотвратить заболевание.

Туберкулез — опасное инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза (в народе их часто называют бациллами Коха или палочками Коха).

Основной источник инфекции — больные легочной формой туберкулеза, выделяющие в окружающую среду микобактерии туберкулеза. Заражение туберкулезом происходит 2-мя путями:

  • через воздух (воздушно-капельный путь);
  • через пищу (пищевой путь).

Наиболее распространенный воздушно-капельный путь передачи — при кашле, чихании, смехе, разговоре палочки Коха от больного туберкулезом попадают в дыхательные пути и легкие здоровых людей и вызывают заболевание. Кроме того, туберкулезом можно заразиться при пользовании полотенцем, постелью, посудой больного.

Реже встречается пищевой путь передачи инфекции — через сырое молоко, мясо, яйца от больных туберкулезом животных и птиц.

Диагностика туберкулеза и предотвращение заболевания

Основными методами выявления туберкулеза являются бактериологическое и рентгенологическое обследование.

Бактериологическое обследование (микроскопия мазка и посев материала на питательные среды) является самым надежным подтверждением диагноза туберкулеза, так как в этом случае непосредственно в выделениях больного либо во взятых из организма материалах обнаруживается возбудитель заболевания.

В случаях скрытого течения туберкулеза возрастает значение рентгенологических методов обследования (рентгенографии и флюорографии). Это единственные методы, которые позволяют выявить начальные туберкулезные изменения в легких.

Важно выполнять комплекс мероприятий, повышающих защитные силы организма:

  • санация хронических очагов инфекции;
  • правильное полноценное питание;
  • рациональный режим труда и отдыха;
  • отказ от вредных привычек;
  • закаливание;
  • занятие физкультурой;
  • проведение мероприятий по оздоровлению жилищной и производственной среды (снижение скученности и запыленности, улучшение вентиляции, влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств и т.д.).

Советы родителям.

Для активной специфической профилактики туберкулеза у детей предназначена вакцина БЦЖ-м. двухсотлетний опыт применения вакцин доказал целесообразность и эффективность этого метода профилактики инфекционных болезней.

Вакцина БЦЖ-м представляет собой живые ослабленные (утратившие способность вызывать заболевание) микобактерии вакцинного штамма. В Беларуси используется противотуберкулезная вакцина БЦЖ-м.

Вакцина БЦЖ-м применяемая для иммунизации новорожденных. Прививка против туберкулеза проводится в родильном отделении на 3-5-й день жизни ребенка. Через 2 месяца у ребенка вырабатывается иммунитет. Если в семье проживает больной туберкулезом, его необходимо изолировать на 2 месяца, чтобы не было контакта с ребенком, пока идет иммунологическая перестройка. Появление у привитого от туберкулеза ребенка через 4-6 недель папулы размером 5-10 мм, а через год рубчика свидетельствует об успешно проведенной вакцинации.

Внутрикожная вакцинация БЦЖ-м признана основным мероприятием специфической профилактики туберкулеза. Она стимулирует выработку не только специфического противотуберкулезного иммунитета, но и усиливает естественную устойчивость детского организма к другим инфекциям. В случае развития заболевания, первичная инфекция протекает у вакцинированных благоприятно, часто бессимптомно и выявляется в неактивной стадии (спонтанно излеченный туберкулез).

Родителям необходимо ответственно относиться и к своему здоровью:

  • проходить профилактическое рентгенофлюорографическое обследование, особенно если в семье есть новорожденный ребенок;
  • обязательно обращаться к врачу, если ребенок был в контакте с больным туберкулезом;
  • оберегать ребенка от длительного контакта с больным – изоляция в санаторный детский сад или санаторную школу;
  • личным родительским примером формировать у ребенка навыки здорового образа жизни.

Помните! Отказ от проведения прививки от туберкулеза своему ребенку означает, фактически, отказ последнему в праве стать защищенным от этой инфекции. Не лишайте своего ребенка права быть здоровым!

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом 24 марта для жителей города Пинска и Пинского района организованы «горячие линии» по телефонам:

  • 62-43-71 (с 9.00 до 11.00) на поступающие вопросы ответит ГРИБ Александр Александрович, зав. филиалом № 1 «Пинский межрайонный противотуберкулезный диспансер» УЗ «Брестский областной противотуберкулезный диспансер»;
  • 37-38-72 (с 10.00 до 12.00) – ЕРМОЛЕНКО Светлана Александровна, врач-валеолог, зав. отделом общественного здоровья Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии;
  • 37-26-14 (с 10.00 до 12.00) – ИКОННИКОВА Валентина Александровна, врач-эпидемиолог, и.о. зав. эпидемиологическим отделом Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

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