Без чеснока и зверобоя. Какие фитопрепараты могут принести вред?

Разве Сократа отравили не натуральной цикутой? Разве яд кураре делают из искусственных южноамериканских растений? Наконец, медикам хорошо известно, что из-за небольшой передозировки лечебного настоя травы наперстянки гибли сотни людей, пока не были изобретены препараты, содержащие четкие дозы активных веществ, содержащихся в ней.
Печень страдает первой
«Нельзя игнорировать негативное действие на печень разнообразных биологически активных добавок, травяных чаев, сборов и прочих фитопрепаратов, — объясняет Алексей Буеверов, специалист по болезням печени, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. — Многие из них даже формально не зарегистрированы как лекарства, но позиционируются обычно в качестве средств для лечения широкого спектра заболеваний, в том числе и печени. Их потенциальная опасность определяется следующими факторами:
1) многокомпонентным составом, не позволяющим вычленить конкретное вещество, ответственное за развитие патологической реакции;
2) отсутствием строгого контроля за нежелательными эффектами и их обязательной регистрации;
3) безрецептурной продажей и агрессивной рекламой в средствах массовой информации.
В нашу клинику периодически поступают люди с тяжелейшими гепатитами (воспаление печени), которые возникли из-за лечения „травками“. По нашим данным, самое опасное, когда в сбор добавляют пижму или чистотел. Бывают случаи, когда травы, безопасные для большинства, вызывают серьезные осложнения у людей, с индивидуальной непереносимостью к ним. Так бывает из-за того, что у них есть недостаток какого-то специфического фермента, необходимого для обезвреживания веществ, содержащихся в этом лекарственном растении».
Травы в хирургии
Лечебные травы могут точно так же вызывать нежелательные эффекты, как и самая крутая фармакологическая химия. Разница только в том, что их побочные действия изучены в тысячу раз хуже. Но в последние годы лед тронулся, медики все больше изучают побочные эффекты фитопрепаратов, и даже выпускают специальные рекомендации по применению различных травок. Многие из таких материалов могут быть полезны не только для медиков, но и обычным людям.
Например, в США есть рекомендации для хирургов и их пациентов, которым предстоит операция. Проблема в том, что многие травы и препараты из них могут быть опасны в послеоперационный период, и что особенно важно, плохо сочетаются с наркозом (см. таблицу). Некоторые «дары природы» остаются опасными, даже если их закончить принимать за неделю до операции. Сами по себе в нормальных дозах они редко вызывают проблемы, но вот во время наркоза, или при выходе из него иногда вызывают тяжелейшие осложнения. В американском списке немало трав популярных в России, или продающихся в составе БАД и лекарственных препаратов. Среди них есть зверобой, женьшень, валериана, эхинацея, гингко билоба. Есть даже препараты из чеснока.
Таблица. Фитопрепараты и травы, которые могут вызывать осложнения при наркозе и хирургических операциях.
|Препараты зверобоя
|Лечебные эффекты
|Действует как антидепрессанты
|Проблемы, связанные с хирургической операцией:
|Негативно влияют на действие других лекарств, резко усиливая или ослабляя его. В том числе, и на некоторые препараты для наркоза
|Что делать
|Надо прекратить принимать не меньше, чем за 5 дней до операции
|Препараты валерианы
|Лечебные эффекты
|Успокоительное действие
|Проблемы, связанные с хирургической операцией:
|Долгое использование может увеличить потребность в анестезии (наркозе)
|Что делать
|Уменьшите дозу не позже, чем за неделю до операции
|Препараты женьшеня
|Лечебные эффекты
|Понижают уровень глюкозы в крови, предотвращают образование тромбов
|Проблемы, связанные с хирургической операцией:
|Негативно взаимодействует с лекарствами против свертывания крови, увеличивают риск кровотечения
|Что делать
|Прекратить прием как минимум, за 7 дней до операции
|Препараты чеснока
|Лечебные эффекты
|Предотвращают образование тромбов
|Проблемы, связанные с хирургической операцией:
|Увеличивают риск кровотечения
|Что делать
|Прекратить, прием по крайней, мере за неделю до операции
|Препараты с эхинацеей
|Лечебные эффекты
|Повышает иммунитет
|Проблемы, связанные с хирургической операцией:
|Могут затруднять заживление раны, вызывает аллергические реакции, могут негативно влиять на лечение препаратами иммунносуппрессантами,
|Что делать
|Прекратить прием до операции как можно раньше.
|Препараты с эфедрой
|Лечебные эффекты
|Увеличивает частоту сердечных сокращений и повышают артериальное давление
|Проблемы, связанные с хирургической операцией:
|Представляют опасность при взаимодействии с другими лекарствами (в т.ч. и для наркоза, повышают риск сердечных приступов, инсульта, способствуют образованию камней в почках
|Что делать
|Прекратите прием, по крайней мере, за сутки до операции
|Препараты Гингко Билоба
|Лечебные эффекты
|Предотвращают образование тромбов
|Проблемы, связанные с хирургической операцией:
|Повышают риск кровотечения
|Что делать
|Прекратите прием за 36 часов до операции
Примечание: