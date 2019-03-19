Без чеснока и зверобоя. Какие фитопрепараты могут принести вред?

Разве Сократа отравили не натуральной цикутой? Разве яд кураре делают из искусственных южноамериканских растений? Наконец, медикам хорошо известно, что из-за небольшой передозировки лечебного настоя травы наперстянки гибли сотни людей, пока не были изобретены препараты, содержащие четкие дозы активных веществ, содержащихся в ней.

Печень страдает первой

«Нельзя игнорировать негативное действие на печень разнообразных биологически активных добавок, травяных чаев, сборов и прочих фитопрепаратов, — объясняет Алексей Буеверов, специалист по болезням печени, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. — Многие из них даже формально не зарегистрированы как лекарства, но позиционируются обычно в качестве средств для лечения широкого спектра заболеваний, в том числе и печени. Их потенциальная опасность определяется следующими факторами:

1) многокомпонентным составом, не позволяющим вычленить конкретное вещество, ответственное за развитие патологической реакции;

2) отсутствием строгого контроля за нежелательными эффектами и их обязательной регистрации;

3) безрецептурной продажей и агрессивной рекламой в средствах массовой информации.

В нашу клинику периодически поступают люди с тяжелейшими гепатитами (воспаление печени), которые возникли из-за лечения „травками“. По нашим данным, самое опасное, когда в сбор добавляют пижму или чистотел. Бывают случаи, когда травы, безопасные для большинства, вызывают серьезные осложнения у людей, с индивидуальной непереносимостью к ним. Так бывает из-за того, что у них есть недостаток какого-то специфического фермента, необходимого для обезвреживания веществ, содержащихся в этом лекарственном растении».

Травы в хирургии

Лечебные травы могут точно так же вызывать нежелательные эффекты, как и самая крутая фармакологическая химия. Разница только в том, что их побочные действия изучены в тысячу раз хуже. Но в последние годы лед тронулся, медики все больше изучают побочные эффекты фитопрепаратов, и даже выпускают специальные рекомендации по применению различных травок. Многие из таких материалов могут быть полезны не только для медиков, но и обычным людям.

Например, в США есть рекомендации для хирургов и их пациентов, которым предстоит операция. Проблема в том, что многие травы и препараты из них могут быть опасны в послеоперационный период, и что особенно важно, плохо сочетаются с наркозом (см. таблицу). Некоторые «дары природы» остаются опасными, даже если их закончить принимать за неделю до операции. Сами по себе в нормальных дозах они редко вызывают проблемы, но вот во время наркоза, или при выходе из него иногда вызывают тяжелейшие осложнения. В американском списке немало трав популярных в России, или продающихся в составе БАД и лекарственных препаратов. Среди них есть зверобой, женьшень, валериана, эхинацея, гингко билоба. Есть даже препараты из чеснока.

Таблица. Фитопрепараты и травы, которые могут вызывать осложнения при наркозе и хирургических операциях.

Препараты зверобоя Лечебные эффекты Действует как антидепрессанты Проблемы, связанные с хирургической операцией: Негативно влияют на действие других лекарств, резко усиливая или ослабляя его. В том числе, и на некоторые препараты для наркоза Что делать Надо прекратить принимать не меньше, чем за 5 дней до операции Препараты валерианы Лечебные эффекты Успокоительное действие Проблемы, связанные с хирургической операцией: Долгое использование может увеличить потребность в анестезии (наркозе) Что делать Уменьшите дозу не позже, чем за неделю до операции Препараты женьшеня Лечебные эффекты Понижают уровень глюкозы в крови, предотвращают образование тромбов Проблемы, связанные с хирургической операцией: Негативно взаимодействует с лекарствами против свертывания крови, увеличивают риск кровотечения Что делать Прекратить прием как минимум, за 7 дней до операции Препараты чеснока Лечебные эффекты Предотвращают образование тромбов Проблемы, связанные с хирургической операцией: Увеличивают риск кровотечения Что делать Прекратить, прием по крайней, мере за неделю до операции Препараты с эхинацеей Лечебные эффекты Повышает иммунитет Проблемы, связанные с хирургической операцией: Могут затруднять заживление раны, вызывает аллергические реакции, могут негативно влиять на лечение препаратами иммунносуппрессантами, Что делать Прекратить прием до операции как можно раньше. Препараты с эфедрой * Лечебные эффекты Увеличивает частоту сердечных сокращений и повышают артериальное давление Проблемы, связанные с хирургической операцией: Представляют опасность при взаимодействии с другими лекарствами (в т.ч. и для наркоза, повышают риск сердечных приступов, инсульта, способствуют образованию камней в почках Что делать Прекратите прием, по крайней мере, за сутки до операции Препараты Гингко Билоба Лечебные эффекты Предотвращают образование тромбов Проблемы, связанные с хирургической операцией: Повышают риск кровотечения Что делать Прекратите прием за 36 часов до операции