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Сопливых — в сад! В США температура — не повод оставить ребёнка дома

20.03.2019 11:09 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Сопливых — в сад! В США температура — не повод оставить ребёнка дома
shutterstock.com

О том, как обстоят дела в детских учебных заведениях в США, рассказывает американский врач-педиатр, наша бывшая соотечественница Мария Михайлова.

Начнём с шокирующего любого родителя в нашей стране факта – повышенная температура при нормальном самочувствии вовсе не является причиной, как это называли в советских детских садиках, «высаживания» ребёнка. Как, впрочем, и кашель, сопли и сыпь. Таковы рекомендации Американской ассоциации педиатров.

Более того, это даже не повод позвонить родителям. В ряде учебных заведений США во всех этих случаях детям при нормальном самочувствии разрешается продолжать обычную учебную программу. Поэтому здесь может произойти невероятная с точки зрения родителей в РФ ситуация. Приходишь в сад за ребёнком, а тебя встречает воспитательница со словами: «Была температура 38, но, поскольку дальше она не поднималась, мы не стали вам звонить и беспокоить».

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Когда позовут маму?

А что же является причиной для срочного звонка родителю? Если ребёнок раздражителен, постоянно плачет, ему трудно дышать или у него быстро распространяется сыпь. Если температура поднялась выше 38,3. Если ребёнка рвёт, у него диарея или боль в животе более чем 2 часа.

Необычно для нас и то, с какой скоростью детей выписывают после болезней. Острый фарингит считается вылеченным после того, как ребёнок получит две дозы соответствующего антибиотика с интервалом 12 часов. Ветрянка – после того как высохнут все поражения (это обычно 6 дней после того, как начались высыпания). Краснуха – через 7 дней после начала высыпаний, корь – через 4 дня, свинка – 5 дней. Коклюш – через 5 дней после лечения антибиотиками. Никаких карантинов в 2–3 недели.

Да что там! Найденные у детей вши, чесотка или стригущий лишай перестают быть причиной отсутствия ребёнка в школе после окончания первой процедуры излечения. Сдавать дополнительные анализы не надо – учись и лечись параллельно.

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Деньги решают?

Надо понимать, что большинство детских заведений в США, рассчитанных на малышей, частные. Водить туда можно даже 4-месячных малышей. Потому что декрет в Америке – это всего несколько оплаченных работодателем месяцев. Потом или уходи с работы, или нанимай няню (на неё обычно уходит едва ли не вся зарплата матери), или иди в сад. Но и он стоит немалых денег – средняя цена 1 тысяча долларов в месяц. Бесплатное образование дети начинают получать только с 5 лет. Именно в это время они идут в подготовительный класс в школу. Но, конечно, и тут родители предпочитают, если имеют возможность, водить в частные школы. Таким образом, если ребёнок ходит в учебное заведение редко, то оно лишается части прибыли. Да, это, безусловно, одна из составляющих такого лояльного отношения к здоровью. Но есть и другие. Во-первых, хотя страховки до 40% детей власти США оплачивают (как и бедным, старикам и пр.), на что уходит 45% расходов здравоохранения страны, родителям при болезни детей никакие больничные не оформляются. Таким образом, ребёнок может оказаться дома в одиночестве. А это, согласно американским законам, возбраняется до достижения 12-летнего возраста.

Но всё же главная причина такого лояльного отношения к посещению – вовсе не забота об обогащении частных учебных заведений. И даже не в волнении о безопасности оставленных в одиночестве по домам детей. Главная причина, как ни парадоксально, забота о здоровье нации.


Сопливых — в сад! В США температура — не повод оставить ребёнка дома
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Переболеть или недоболеть

В США вообще философски относятся к простудам. Здесь непонятен наш впитанный с молоком советских матерей миф об ужасных последствиях простуд. Они философски считают: леченая простуда окончательно пройдёт за 7 дней, нелеченая – через неделю.

Соответственно, и лечат их (если лечат) исключительно, с нашей точки зрения, дедовскими методами. Более того, в 2007 году комиссия независимых экспертов при американском Управлении контроля за продовольствием и лекарствами (FDA) официально не рекомендовала применять противокашлевые, противо­простудные и антигистаминные средства детям до 6 лет. По их мнению, недоказанность отсутствия у них побочных эффектов перевешивает пользу этих медикаментов. А к рекомендациям экспертов FDA Американская ассоциация педиатров обычно прислушивается.

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Но вот то, что наличие соплей, кашля, температуры – это не доказательство заразности, к этой мысли прислушаться можно. Как доказали врачи, заразность возникает за некоторое время перед острым периодом болезни. То есть человек ещё сам не подозревает, что подхватил вирус, а болезнь уже распространяется от него. И наоборот, кашель может быть остаточным и сотрясать несчастного долгое время после того, как он перестал быть заразным.

Безусловно, опыт США – не панацея. Но мы не можем не признать, что при всём несовершенстве их системы здравоохранения она одна из самых передовых в мире. А потому задуматься, так ли уж неправы граждане США в своём философском отношении к заурядным заболеваниям.

Найденные у детей вши, чесотка или стригущий лишай перестают быть причиной отсутствия ребёнка в школе после окончания первой процедуры излечения. Сдавать дополнительные анализы не надо – учись и лечись параллельно.

 
 
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