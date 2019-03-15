20 марта — Всемирный день здоровья полости рта

Красивая улыбка стала не только признаком здоровья. Сегодня это визитная карточка, демонстрирующая успех, процветание, обеспеченность и качество жизни. Именно поэтому необходимо уметь правильно ухаживать за своими зубами и деснами, своевременно их лечить и восстанавливать.

Гигиенический уход за полостью рта и контроль зубного налета — основная цель профилактики заболеваний периодонта и кариеса. Для достижения этой цели важно предотвратить инфицирование детей кариесогенной микрофлорой в раннем возрасте (избегать слюнных контактов со взрослыми) и осуществлять последующий контроль прироста зубного налета двухкратной чисткой зубов и применением вспомогательных средств гигиены.

Рациональное питание представляет собой получение, в соответствии с потребностями организма, необходимого количества белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Избыточное потребление и долгое пребывание в полости рта продуктов, богатых углеводами, в частности, сахарами, оказывает негативное влияние на стоматологическое здоровье. Для предупреждения патологии твердых тканей зубов и периодонта необходимо правильно организовать рацион и режим питания.

Так, следует придерживаться трех основных приемов пищи и двух перекусов. Причем потребление углеводов следует отнести к основным приемам, после которых желательно провести гигиену полости рта. Во время перекуса лучше употреблять овощи, фрукты, орехи, сыр. После вечерней чистки зубов вообще отказаться от еды и пить только воду.

В качестве носителя фторидов рекомендуется употребление фторированной соли, а также использование фторсодержащих зубных паст для двухкратного ежедневного использования.

И не забудьте хотя бы раз в год посетить стоматолога.

М. ТАТАРОВИЧ,

врач-стоматолог УЗ «Шарковщинская ЦРБ».

В. СЕДЮКЕВИЧ,

врач-гигиенист (заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом) ГУ «Шарковщинский райЦГЭ».