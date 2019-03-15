ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 марта — Всемирный день здоровья полости рта

20.03.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

20 марта — Всемирный день здоровья полости ртаКрасивая улыбка стала не только признаком здоровья. Сегодня это визитная карточка, демонстрирующая успех, процветание, обеспеченность и качество жизни. Именно поэтому необходимо уметь правильно ухаживать за своими зубами и деснами, своевременно их лечить и восстанавливать.

Гигиенический уход за полостью рта и контроль зубного налета — основная цель профилактики заболеваний периодонта и кариеса. Для достижения этой цели важно предотвратить инфицирование детей кариесогенной микрофлорой в раннем возрасте (избегать слюнных контактов со взрослыми) и осуществлять последующий контроль прироста зубного налета двухкратной чисткой зубов и применением вспомогательных средств гигиены.

Рациональное питание представляет собой получение, в соответствии с потребностями организма, необходимого количества белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Избыточное потребление и долгое пребывание в полости рта продуктов, богатых углеводами, в частности, сахарами, оказывает негативное влияние на стоматологическое здоровье. Для предупреждения патологии твердых тканей зубов и периодонта необходимо правильно организовать рацион и режим питания.

Так, следует придерживаться трех основных приемов пищи и двух перекусов. Причем потребление углеводов следует отнести к основным приемам, после которых желательно провести гигиену полости рта. Во время перекуса лучше употреблять овощи, фрукты, орехи, сыр. После вечерней чистки зубов вообще отказаться от еды и пить только воду.

В качестве носителя фторидов рекомендуется употребление фторированной соли, а также использование фторсодержащих зубных паст для двухкратного ежедневного использования.

И не забудьте хотя бы раз в год посетить стоматолога.

М. ТАТАРОВИЧ,

врач-стоматолог УЗ «Шарковщинская ЦРБ».

В. СЕДЮКЕВИЧ,

врач-гигиенист (заведующая санитарно-эпидемиологическим  отделом) ГУ «Шарковщинский райЦГЭ».

Comments are closed.

« Сяргей Шыман — прафесіянал сваёй справы
Цікавыя сустрэчы ў рамках праграмы “Школа Актыўнага Грамадзяніна” »
Новости дня
Новости здоровья
 
Врачи-эпидемиологи рассказали, чем опасен менингит и какие меры приняты после смерти гомельской школьницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика