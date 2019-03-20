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Еда-убийца. 5 опасных продуктов, которые могут отправить на тот свет
21.03.2019 11:21 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Мороженое из летнего кафе, съеденный в аэропорту сэндвич, ужин в мишленовском ресторане – все это стало причиной смерти молодых людей и детей. Эти громкие случаи попали в газеты только за последние несколько месяцев, но каждый год сотни жителей благополучных стран гибнут из-за обычной еды.
Грибы
К сожалению, отравиться грибами можно даже в самом дорогом заведении. Так, в феврале этого года, 30 человек отравились в элитном ресторане Riff в Валенсии, который отмечен звездой Мишлен. Одна из посетительниц заведения скончалась на следующий день, её мужу и сыну, также отобедавшим в Riff, удалось выжить. Семья справляла день рождения.
Как показало расследование, причиной массового отравления и гибели человека стало ризотто с грибами-сморчками, заявленное в дегустационном меню. Они были доставлены в ресторан из Китая и, судя по всему, оказались высокотоксичными грибами, лишь похожими на сморчки. Сейчас заведение закрыто, расследование продолжается.
У нас чаще травятся неправильно собранными грибами, а также сушеными и солеными, купленными с рук. Как правило, тяжелее всего отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Именно поэтому не стоит кормить любыми грибами детей до 14 лет.
Чтобы не отправиться грибами:
Байкальский омуль
Копченый и соленый омуль уже давно стал таким же символом Байкала, как корюшка – Петербурга. Именно его принято пробовать «не отходя от перрона» и привозить в подарок из поездки. Однако в отличие от безобидной балтийской рыбки, байкальская может стать последним обедом. Причина тому – нарушение технологий хранения и переработки рыбы, в результаты чего она становится источником ботулизма. Токсин палочки ботулизма в 700 раз сильнее яда гадюки, и даже маленький кусочек отравленной рыбы может отправить на тот свет.
Так, в 2016 году, жительница Улан-Удэ скончалась, попробовав купленный на улице соленый омуль. Ещё несколько человек попали в больницу. Интересно, что яд может накапливаться «гнездами» в разных участках рыбы. Именно поэтому встречаются случаи, когда одну рыбу съедают несколько человек, а заболевает только один, которому досталось «отравленное место».
С 1 октября 2017 года действует полный запрет на промышленный вылов байкальского омуля, а рыбакам-любителям разрешено ловить его исключительно на удочку и не более 5 кг. Однако байкальского омуля продолжают продавать на перронах и из-под прилавков на улице.
Чтобы не отправиться омулем:
Домашние соленья
Любые соленья-варенья и маринады сейчас можно купить в магазине, но даже жители крупных мегаполисов нередко предпочитают делать заготовки на зиму сами. Однако баночка домашних огурчиков может стать причиной отравления не только в анекдотах про тещу.
Так, буквально в конце февраля в Самарканде отравилась вся семья, поев салат из маринованных огурцов и помидоров, приготовленный в домашних условиях. Шестнадцатилетнего мальчика спасти не удалось. Причина трагедии – тот же ботулизм. Палочка Clostridium botulinum особенно хорошо развивается без доступа воздуха, поэтому герметически закрытые консервы – отличная питательная среда для их жизнедеятельности. При этом запах, цвет и вкус продукта при развитии в нем ботулизма не меняется.
Чтобы не отправиться домашними консервами:
Устрицы
Устрицы уже перестали быть заморским деликатесом – в сезон их предлагают во многих городских ресторанах. Однако они могут содержать не только белок и множество полезных минералов, но и опасную бактерию «вибрион», которая передаётся человеку и может вызвать несколько тысяч видов болезней – от пищевого отравления до септического шока с летальным исходом.
Так, во время каникул в Луизиане в 2017 году, жительница Техаса съела два десятка сырых устриц, купленных на местном рынке и заболела вибриозом. Спасти девушку не удалось, как и жителя Флориды, который умер в прошлом году, отравившись бактериями устричного мяса. Однако бактерию регистрируют не только в водах США, но и, например, во Франции и Испании, откуда поставляют устрицы в Россию.
Как не отравиться устрицами:
Орехи и семена
Орехи и семена считаются одними из самых сильных аллергенов и ежегодно уносят жизни сотен людей по всему миру. В феврале девятилетняя девочка скончалась после того, как съела содержащее орехи мороженое в одном из торговых центров на побережье Испании. Ребёнок и его семья знали об аллергии и заранее спросили, не содержит ли лакомство орехи, на что получили отрицательный ответ. В прошлом году не удалось спасти девушку, которая купила в лондонском аэропорту сэндвич и умерла от аллергической реакции на борту самолёта. Предположительно, еда содержала семена кунжута, что, вопреки закону, не было указано на упаковке.
В Евросоюзе производители готовых блюд обязаны информировать клиентов о содержании в них сильнейших аллергенов. Всего в списке 14 пунктов, среди которых – кунжут, арахис (самый сильный аллерген), а также миндаль, фундук, грецкий и бразильский орех, кешью, пекан, фисташки и макадамия.
Как избежать аллергической реакции на орехи:
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Привести к летальному исходу может даже обычный сэндвич или мороженое.
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