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Еда-убийца. 5 опасных продуктов, которые могут отправить на тот свет

21.03.2019 11:21 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Еда-убийца. 5 опасных продуктов, которые могут отправить на тот свет
shutterstock.com

Мороженое из летнего кафе, съеденный в аэропорту сэндвич, ужин в мишленовском ресторане – все это стало причиной смерти молодых людей и детей. Эти громкие случаи попали в газеты только за последние несколько месяцев, но каждый год сотни жителей благополучных стран гибнут из-за обычной еды. SPB.AIF.RU сделал подборку самых опасных блюд и советов, как ими не отравиться.

Грибы

Еда-убийца. 5 опасных продуктов, которые могут отправить на тот свет
Гибы с рук лучше не покупать. Фото: pixabay.com

К сожалению, отравиться грибами можно даже в самом дорогом заведении. Так, в феврале этого года, 30 человек отравились в элитном ресторане Riff в Валенсии, который отмечен звездой Мишлен. Одна из посетительниц заведения скончалась на следующий день, её мужу и сыну, также отобедавшим в Riff, удалось выжить. Семья справляла день рождения.

Как показало расследование, причиной массового отравления и гибели человека стало ризотто с грибами-сморчками, заявленное в дегустационном меню. Они были доставлены в ресторан из Китая и, судя по всему, оказались высокотоксичными грибами, лишь похожими на сморчки. Сейчас заведение закрыто, расследование продолжается.

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У нас чаще травятся неправильно собранными грибами, а также сушеными и солеными, купленными с рук. Как правило, тяжелее всего отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Именно поэтому не стоит кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Чтобы не отправиться грибами:

  • не покупайте сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных людей и в местах несанкционированной торговли;
  • не покупайте грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях;
  • в магазинах внимательно рассматривайте упаковку с грибами. Откажитесь от покупки, если ее целостность нарушена, она грязная, на ней нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре;
  • из всех съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.

Байкальский омуль

Еда-убийца. 5 опасных продуктов, которые могут отправить на тот свет
Омуля зачастую неправильно хранят и обрабатывают. Фото: pixabay.com

Копченый и соленый омуль уже давно стал таким же символом Байкала, как корюшка – Петербурга. Именно его принято пробовать «не отходя от перрона» и привозить в подарок из поездки. Однако в отличие от безобидной балтийской рыбки, байкальская может стать последним обедом. Причина тому – нарушение технологий хранения и переработки рыбы, в результаты чего она становится источником ботулизма. Токсин палочки ботулизма в 700 раз сильнее яда гадюки, и даже маленький кусочек отравленной рыбы может отправить на тот свет.

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Так, в 2016 году, жительница Улан-Удэ скончалась, попробовав купленный на улице соленый омуль. Ещё несколько человек попали в больницу. Интересно, что яд может накапливаться «гнездами» в разных участках рыбы. Именно поэтому встречаются случаи, когда одну рыбу съедают несколько человек, а заболевает только один, которому досталось «отравленное место».

С 1 октября 2017 года действует полный запрет на промышленный вылов байкальского омуля, а рыбакам-любителям разрешено ловить его исключительно на удочку и не более 5 кг. Однако байкальского омуля продолжают продавать на перронах и из-под прилавков на улице.

Чтобы не отправиться омулем:

  • не покупайте омуля «с рук», с автомашин и в местах торговли без холодильного оборудования;
  • не занимайтесь посолом и копчением байкальского омуля в домашних условиях;
  • покупайте омуля  только промышленной переработки, без вакуумной упаковки, в специализированных отделах торговли.

Домашние соленья

Еда-убийца. 5 опасных продуктов, которые могут отправить на тот свет
Солить овощи необходимо строго по рецепту. Фото: pixabay.com

Любые соленья-варенья и маринады сейчас можно купить в магазине, но даже жители крупных мегаполисов нередко предпочитают делать заготовки на зиму сами. Однако баночка домашних огурчиков может стать причиной отравления не только в анекдотах про тещу.

Так, буквально в конце февраля в Самарканде отравилась вся семья, поев салат из маринованных огурцов и помидоров, приготовленный в домашних условиях. Шестнадцатилетнего мальчика спасти не удалось. Причина трагедии – тот же ботулизм. Палочка Clostridium botulinum особенно хорошо развивается без доступа воздуха, поэтому герметически закрытые консервы – отличная питательная среда для их жизнедеятельности. При этом запах, цвет и вкус продукта при развитии в нем ботулизма не меняется.

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Чтобы не отправиться домашними консервами:

 

  • не покупайте домашние консервы «с рук»;
  • не консервируйте рыбу и мясо в домашних условиях;
  • не используйте для консервирования испорченные овощи, зелень и фрукты;
  • тщательно мойте плоды мягкой щеткой под проточной водой;
  • стерилизуйте банки и крышки;
  • при  консервировании овощей с низкой кислотностью (огурцы, баклажаны и др.) добавляйте уксусную или лимонную кислоту, строго соблюдая рецептуру (0,5 - 0,6%);
  • при солении и мариновании грибов не закупоривайте их герметично и не смешивайте грибы разных видов;
  • выкидывайте консервы со вздувшимися крышками;
  • по возможности замените консервирование, солением и мочением овощей и плодов, которое позволяет не применять герметичное укупоривание. Кстати, квашение капусты и мочение яблок - самые безопасные способы сохранения продуктов.

Устрицы

Еда-убийца. 5 опасных продуктов, которые могут отправить на тот свет
Мякоть живой устрицы должна быть прозрачной. Фото: pixabay.com

Устрицы уже перестали быть заморским деликатесом – в сезон их предлагают во многих городских ресторанах. Однако они могут содержать не только белок и множество полезных минералов, но и опасную бактерию «вибрион», которая передаётся человеку и может вызвать несколько тысяч видов болезней – от пищевого отравления до септического шока с летальным исходом.

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Так, во время каникул в Луизиане в 2017 году, жительница Техаса съела два десятка сырых устриц, купленных на местном рынке и заболела вибриозом. Спасти девушку не удалось, как и жителя Флориды, который умер в прошлом году, отравившись бактериями устричного мяса. Однако бактерию регистрируют не только в водах США, но и, например, во Франции и Испании, откуда поставляют устрицы в Россию. 

Как не отравиться устрицами:

  • пробуйте устрицы только в заведениях, которые имеют документы, подтверждающие безопасность продукта (время и место вылова, сроки хранения);
  • на раковине не должно быть сколов и трещин;
  • мякоть живой устрицы всегда прозрачная, если продукт белый или мутный – откажитесь от его употребления;
  • можете попросить в ресторане открыть устрицы при вас. Устрица должна быть тяжелой, так как содержит сок, а створки раковины плотно закрыты;
  • живой моллюск приятно пахнёт морем;
  • во время беременности и при пищевой аллергии живые устрицы есть нельзя.

Орехи и семена

Еда-убийца. 5 опасных продуктов, которые могут отправить на тот свет
Если у вас аллергия на орехи, будьте внимательны при выборе продуктов питания! Фото: pixabay.com

Орехи и семена считаются одними из самых сильных аллергенов и ежегодно уносят жизни сотен людей по всему миру. В феврале девятилетняя девочка скончалась после того, как съела содержащее орехи мороженое в одном из торговых центров на побережье Испании. Ребёнок и его семья знали об аллергии и заранее спросили, не содержит ли лакомство орехи, на что получили отрицательный ответ. В прошлом году не удалось спасти девушку, которая купила в лондонском аэропорту сэндвич и умерла от аллергической реакции на борту самолёта. Предположительно, еда содержала семена кунжута, что, вопреки закону, не было указано на упаковке.

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В Евросоюзе производители готовых блюд обязаны информировать клиентов о содержании в них сильнейших аллергенов. Всего в списке 14 пунктов, среди которых – кунжут, арахис (самый сильный аллерген), а также миндаль, фундук, грецкий и бразильский орех, кешью, пекан, фисташки и макадамия. 

Как избежать аллергической реакции на орехи:

  • если вы склонны к «ореховой» аллергии, нужно исключить из рациона как сами орехи (даже в мизерных количествах), так и ликёры типа «Амаретто», марципаны, пралине, халву с арахисом, национальные блюда азиатской кухни;
  • не используйте косметику, которая может содержать ореховые масла, косточки и прочее;
  • обязательно возите с собой антигистаминные препараты и другие лекарства, выписанные врачом на случай возможного приступа;
  • внимательно изучайте упаковку с шоколадом и мороженым. Если на заводе производят продукты с орехами, то их частички могут попасть и в любую другую продукцию. При сильной аллергии лучше все сладости делать самим.
 
 
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Привести к летальному исходу может даже обычный сэндвич или мороженое.
 
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