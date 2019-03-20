Гортань шлет привет. Почему садится голос и как его восстановить

Севший голос — настоящее наказание. Именно в этот момент хочется говорить все больше и больше. Однако если начать вести себя в подобной ситуации неверно — стараться заговорить как можно быстрее всеми доступными для этого способами, велик риск существенно ухудшить ситуацию и затянуть возвращение голоса надолго. Почему садится голос и как с этим бороться, чтобы не навредить себе, "АиФ" рассказал к.м.н, врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Анатомия проблемы

В организме человека есть гортань, которая находится в гортаноглотке. Это нижний отдел. И именно он занимается голосообразованием. В гортанном аппарате есть две голосовые складки, система мышц — сфинктеров, сжимателей и констрикторов (разжимателей глотки). При смыкании голосовых складок воздух, который мы вдыхаем, из трахеи поднимается наверх, попадает между листов голосовых связок и происходит звукообразование. Соответственно, если голосовые складки смыкаются не полностью, если напряжения, другими словами, недостаточно — это два, возникает дисфония (неполное смыкание голосовых складок) или афония (голосовые связки не смыкаются в принципе). Причин может быть много. Гортань — очень рефлексогенный орган сам по себе. Связано это с тем, что мы должны чувствовать, если нам в горло залетает инородный объект, чтобы в ответ на это рефлекторно выкашлять его или вытолкнуть иными способами. Если начинается воспаление в гортани, воспаляются и отекают слизистые оболочки, нарушается это смыкание складок. Зачастую люди сталкиваются именно с острой ситуацией, когда воспаляется слизистая носа, а дальше воспаление снижается на этаж, в гортань.

Что делать?

Если начинаются проблемы с голосом — он начинает садиться или пропал вовсе, первое, что следует сделать — это голосовой покой. Нельзя ни шептать, ни пытаться кричать. Многим это может показаться странным, но когда мы шепчем, гортаноглотка напрягается сильнее, чем при обычном разговоре. Поэтому тут только молчать, отвечать кивками, на уровне да/нет. Если уж приходится говорить, то следует делать это односложно, однозначно, все также да/нет. Никакой полемики разводить нельзя.

Те, кто считают, что можно горло прополоскать, рассосать какую-то чудо-таблетку, в корне неправы. Никакие лекарственные препараты никогда и ни при каких условиях в гортаноглотку не попадают, так уж она устроена. Над гортанью есть специальный надгортанник, который перекрывает вход в трахею и отсекает возможность попадания в гортань всего чужеродного. Поэтому полоскание горла туда попросту не доберется. Только врач в клинике может провести вливание в гортань, сделать ультразвуковые орошения, физиопроцедуры, лазер, УФО и т.д.

Но отказываться от лекарств полностью не стоит — противоотечные все равно нужны, они помогут успокоить слизистые. Назначают в ряде случаев нестероидные противовоспалительные препараты. Но так как они, с другой стороны, приводят к проблемам с желудком, старайтесь с ними не усердствовать. В редких случаях могут назначить антибиотики, например, если есть риск нагноения гортани или гнойный процесс уже начался. Также в терапию входит использование антисептиков — это обычно средства на водной основе. Несмотря на то, что препараты в гортань не проникают, они все равно дают хороший противовоспалительный эффект, поэтому их стоит использовать для полоскания горла, чтобы улучшить состояние в общем.

Можно ли мыться?

Да, если общее состояние не нарушено. Однако есть нюансы. Нельзя лежать в ванне. Максимум, что допускается — прием душа — быстро и только ради мытья. Горячие ванны также попадают под запрет, потому что этим мы только усиливаем отек.

Выходить на улицу при неустойчивой погоде в таком состоянии не стоит, даже если нет температуры, т.к. можно ухудшить ситуацию. Допускается только формат работа-дом. Гулять не рекомендуется, потому что дыхание холодным воздухом еще больше переохлаждает гортаноглотку. Нельзя париться в бане, ходить в сауну или хамам, чтобы прогреться — не поможет.

Дома стоит обустроить себе увлажненную среду — отлично подойдет для этого увлажнитель воздуха. С его помощью можно будет смягчать воздух. Также можно увлажнять дыхательные пути с помощью ингаляций — для этого следует использовать специальный ингалятор. Такая процедура позволит смягчить заднюю стенку глотки, станет более комфортно, т.к. когда голос садится и есть воспаление, присутствует сухость. А сухость — это провоцирование кашля, который будет еще больше раздражать гортаноглотку.

Стоит уделить внимание и своему питанию в такой ситуации. Пищу можно употреблять обычную, но без приправ. По температуре она должна быть теплой. Исключить придется острое, перченое, кислое, жареное, соленое, конечно же алкоголь, потому что все это будет обжигать слизистую. Кроме того, придется отказаться и от твердых продуктов — орехов, чипсов, сухарей. Все это не навсегда, а на время лечения.

Ждем результат

Все эти меры надо применять от начала заболевания, чтобы помочь себе скорее восстановиться. Если все выполняется правильно, а главное — присутствует голосовой покой, то достаточно одного дня, чтобы состояние стало улучшаться. Должна появиться динамика — человек должен почувствовать, что ему стало в полтора раза лучше, а завтра еще лучше. Если каждый день динамика была положительная, это хорошо. Если же время проходит, а эффекта нет, надо начинать бороться по-другому. Стоит понимать, что несоблюдение режима может сделать состояние дисфонии, т.е. осипшего или охрипшего голоса, постоянным, на всю жизнь. Даже если пошли улучшения в состоянии, не стоит сразу же напрягать свои связки. Следует дождаться полного восстановления, и только тогда начинать разговаривать нормально. Если человек чувствует, что у него остается охриплость, это не значит, что скоро все наладится. Ведь воспаляется очень большое количество мышц, и надо дать им время выйти из этого воспаления и восстановиться.