По рецепту итальянской мамы. Как приготовить классический тирамису

Тирамису — один из самых гениальных десертов. Бархатная мягкость маскарпоне, кремовость желтков, воздушность взбитых белков, кофейная горчинка, отзвуки ликера или ликерного вина в послевкусии. Тирамису — легкий, нежный, не слишком сладкий, даже кажется, что он низкокалорийный, что, разумеется, неправда: в десерте около 300 ккал на 100 граммов. Это среднее значение, калорийность варьируется от рецепта, количества яиц, маскарпоне и так далее.

Чаще всего мы едим тирамису только в кофейнях и ресторанах или же покупаем домой готовый десерт. Но приготовить итальянский шедевр в домашних условиях совсем не сложно. Нужно только запастись коробочкой мягкого сыра маскарпоне и пачкой печенья савоярди, которое продается почти в каждом супермаркете.

Как быстро и просто приготовить классическое тирамису, "АиФ" показал Алессио Джини, шеф-повар ресторана The Finch Wine&Food — он поделился с нами рецептом своей мамы.

Ингредиенты на 1 порцию:

2 яйца

3 ст.л. сахара

75 г маскарпоне

3 палочки печенья савоярди

Кофе

Немного ликера амаретто

Шаг 1. Желтки отделить от белков. Белки слегка посолить и поставить в холодильник. К желткам добавить треть нужного сахара.

Комментарий шефа: Яйца я беру крупные, размера С0, у них чаще всего бывают яркие желтки. А мне очень нравится вкус желтка в креме.

Еще один важный момент: яйца должны быть холодными, тогда они лучше взбиваются.

Я знаю, многие боятся употреблять сырые яйца в пищу, но если вы покупаете яйца в магазине, то вероятность встречи с бактерией сальмонелла крайне мала, на заводах яйца проверяют и обрабатывают, проводят профилактику сальмонеллеза. Опаснее покупать яйца у частных производителей, у бабушек в деревне.

Если вы опасаетесь использовать сырые яйца без термообработки, то можете взбивать крем на водяной бане. Поставьте большую кастрюлю с водой на плиту, опустите туда миску с кремом. Только не давайте воде под миской закипать, ведь тогда яйца начнут сворачиваться, и крем потеряет нежность.

Примечание редактора: к сожалению, по словам врачей, такая термообработка недостаточна, чтобы избежать сальмонеллеза. Чтобы убить бактерию, нужно кипятить или жарить яйца около 15 минут. Так что лучше всего покупать яйца в супермаркете, произведенные на фабрике. О профилактике сальмонеллеза можно прочитать тут >>

Шаг 2. Желтки взбить с сахаром. Взбивать тщательно.

Комментарий шефа: Масса должна стать почти белой и увеличиться в объеме где-то в полтора раза. Сахар, растворяясь, соединяется с желтком, и образуется новая субстанция — эмульсия.

Количество нужного сахара очень легко подсчитать. На каждый желток нужна одна столовая ложка сахара, а на каждый белок — две. Белки по весу тяжелее, чем желтки. Таким образом, на 2 яйца нужно 6 столовых ложек сахара.

Шаг 3. К белкам добавить сахар и взбить все до крепкой пены.

Комментарий шефа: Белки нужно взбивать очень тщательно. Я кладу сахар в самом начале взбивания, чтобы он успел разориться.

Шаг 4. Вилкой размять сыр маскарпоне.

Комментарий шефа: Рекомендаций по выбору маскарпоне я особых давать не буду, по качеству сыр более-менее одинаковый, но может отличаться по вкусу у разных производителей. Его нужно пробовать и выбирать тот, что понравится именно вам.

Шаг 5. К маскарпоне добавить желтки. Все хорошо перемешать силиконовой лопаткой, чтобы не было комочков.

Комментарий шефа: Почему лопаткой? Ею лучше разбиваются комочки в креме, удобно работать.

Шаг 6. Добавить взбитые белки. Все тщательно размешать лопаткой до однородной массы.

Комментарий шефа: На этом этапе некоторые кулинары советуют добавлять к белкам взбитые сливки. Я противник сливок в тирамису, с ними десерт не получится нежным, кремовым, с хорошо ощущающимся вкусом желтков. Он получится скорее жирным.

Шаг 7. Подготовимся к сборке тирамису. Соединим кофе с ликером амаретто, подготовим бумажные полотенца (на них мы будем чуть подсушивать печенье савоярди), откроем пачку печенья. Еще нужно протереть бокалы или креманки, в которых будет тирамису.

Комментарий шефа: Кофе должен быть холодным, разумеется. Если он будет теплым, печенье моментально превратится в кашу. Ликер можно заменить его коньяком, ромом, кальвадосом — любым ароматным крепким алкоголем, а можно вообще не использовать.

Если вы делаете дома, то можно уложить тирамису в лоток, а потом разрезать на куски, как торт. Или можно сделать порционный десерт, разложив тирамису в стаканы, бокалы, креманки и так далее.

Шаг 8. На дно бокала или креманки кладем немного крема.

Шаг 9. Савоярди обмакиваем в кофе, потом промакиваем лишнюю жидкость бумажным полотенцем и укладываем на крем.

Комментарий шефа: Лучше всего сначала обмакивать в кофе ту сторону савоярди, на которой сахар. Потом другую. А когда укладываете печенье, то поворачивайте стороной с сахаром вниз. Сахар будет задерживать жидкость в печенье, она не будет стекать вниз и собираться в неаппетитную лужу внизу бокала. Для того чтобы не было переизбытка жидкости, мы и обсушиваем печенье на бумажном полотенце.

Сколько держать печенье в кофе? Печенье в магазинах тоже бывает разное. Какие-то очень сухие, какие-то более влажные. Я бы посоветовал не держать печенье в кофе очень долго, раз-два, вытащили за секунду. Савоярди моментально впитывает жидкость, а много жидкости в тирамису — плохо.

Шаг 10. Повторяем процедуру: крем, печенье, крем — пока не наполним бокал. Последний слой — это крем. После чего убираем тирамису в холодильник.

Комментарий шефа: лучше всего оставить десерт на ночь. Но если время ограничено, то часа за 2-3 он застыть должен.

Шаг 11. Посыпать десерт какао и подавать.

Комментарий шефа: чтобы какао легло ровно, его можно сыпать через небольшое сито.