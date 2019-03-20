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24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулёзом
22.03.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы
Была такая весенняя традиция — в один из теплых майских дней проводить «День Белого цветка». Людям, делавшим пожертвования для лечения туберкулезных больных, дарился скромный букетик ромашек. Цветок белой ромашки, который дал название акции, выбран эмблемой борьбы с туберкулёзом в 1911 году по инициативе Всероссийской лиги борьбы с туберкулёзом. «Белый цветок жизни» — это день бескорыстия, людской доброты и любви к ближнему. Больным он дает надежду на исцеление, а людям — возможность проявить свои лучшие человеческие качества.
Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулёза. В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулёз был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днём борьбы с туберкулёзом. Этот день был учрежден для того, чтобы напомнить обществу о проблеме и призвать население беречь собственное здоровье.
По прогнозам ВОЗ, в ближайшие годы туберкулёз останется одной из десяти ведущих причин заболеваемости и смертности в мире.
Многие избегают флюорографического осмотра, считая это вредным для здоровья. Но всем следует знать, что доза облучения, получаемая при таком обследовании, равна одному дню, проведенному на солнце, и вреда здоровью не приносит.
В нашем районе ежегодно весной работает бригада выездного флюорографа Витебского областного противотуберкулезного диспансера. В этом году приезд намечен на апрель месяц. Здоровый образ жизни и своевременные флюорографические осмотры являются успешными профилактическими мерами в борьбе с такой опасной инфекцией как туберкулёз. Не пренебрегайте такими простыми методами.
Н. МАНКЕВИЧ,
районный фтизиатр.
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