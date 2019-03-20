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24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулёзом

22.03.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы  
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24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулёзомБыла такая весенняя традиция — в один из теплых майских дней проводить «День Белого цветка». Людям, делавшим пожертвования для лечения туберкулезных больных, дарился скромный букетик ромашек. Цветок белой ромашки, который дал название акции, выбран эмблемой борьбы с туберкулёзом в 1911 году по инициативе Всероссийской лиги борьбы с туберкулёзом.   «Белый цветок жизни» — это день бескорыстия, людской доброты и любви к ближнему. Больным он дает надежду на исцеление, а людям — возможность проявить свои лучшие человеческие качества.

Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулёза. В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулёз был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днём борьбы с туберкулёзом. Этот день был учрежден для того, чтобы напомнить обществу о проблеме и призвать население беречь собственное здоровье.

По прогнозам ВОЗ, в ближайшие годы туберкулёз останется одной из десяти ведущих причин заболеваемости и смертности в мире.
Эффективность своевременного лечения туберкулёза высока на ранних стадиях и резко снижается на более поздних стадиях заболевания. В связи с этим раннее обращение к врачу и своевременное флюорографическое обследование имеют решающее значение. При условии своевременно начатого лечения существенно сокращается смертность от туберкулёза.

Многие избегают флюорографического осмотра, считая это вредным для здоровья. Но всем следует знать, что доза облучения, получаемая при таком обследовании, равна одному дню, проведенному на солнце, и вреда здоровью не приносит.

В нашем районе ежегодно весной работает бригада выездного флюорографа Витебского областного противотуберкулезного диспансера. В этом году приезд намечен на апрель месяц.   Здоровый образ жизни и своевременные флюорографические осмотры являются успешными профилактическими мерами в борьбе с такой опасной инфекцией как туберкулёз. Не пренебрегайте такими простыми методами.

Н. МАНКЕВИЧ,

районный фтизиатр.

 

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