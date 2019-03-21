В ВОЗ дали рекомендации по употреблению воды

Координатор ВОЗ по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон заявил, что у организации нет единой рекомендации по потреблению воды, поскольку эта норма очень индивидуальна.

«К примеру, представьте, что вы весь день работаете под палящим солнцем, или занимаетесь спортом. И вы можете потреблять от одного-двух литров до очень большого количества воды. Это также зависит от пищи, которую вы едите, от вашего веса, метаболизма, возраста», - сказал он в интервью РИА Новости .

Эксперт добавил, что воду лучше употреблять небольшими порциями в течение дня, однако нет ничего страшного в том, чтобы выпить дневную норму за раз. По его словам, «отравление водой» может произойти только если выпить более четырех литров сразу, при этом в организме должно быть мало соли.

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, учрежденный ООН в 1993 году. Гордон напомнил, что около 850 миллионов жителей планеты не имеют доступа к безопасным или находящимся неподалеку источникам воды.