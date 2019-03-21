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В ВОЗ дали рекомендации по употреблению воды

22.03.2019 11:46 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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В ВОЗ дали рекомендации по употреблению воды
Фото из открытых источников

Координатор ВОЗ по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон заявил, что у организации нет единой рекомендации по потреблению воды, поскольку эта норма очень индивидуальна.

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«К примеру, представьте, что вы весь день работаете под палящим солнцем, или занимаетесь спортом. И вы можете потреблять от одного-двух литров до очень большого количества воды. Это также зависит от пищи, которую вы едите, от вашего веса, метаболизма, возраста», - сказал он в интервью РИА Новости.

Эксперт добавил, что воду лучше употреблять небольшими порциями в течение дня, однако нет ничего страшного в том, чтобы выпить дневную норму за раз. По его словам, «отравление водой» может произойти только если выпить более четырех литров сразу, при этом в организме должно быть мало соли.

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, учрежденный ООН в 1993 году.  Гордон напомнил, что около 850 миллионов жителей планеты не имеют доступа к безопасным или находящимся неподалеку источникам воды.

 
 
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Эксперт отметил низкую вероятность отравления водой при обычных условиях
 
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