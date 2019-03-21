На солнце зафиксировали три резких вспышки

Космические мониторы зафиксировали резкий рост солнечной активности.

20 марта и 21 марта, зарегистрировано 3 вспышки класса C. Как сообщает лаборатория рентгеновской астрономии ФИАН, индекс активности достиг жёлтого уровня (3.5 по 10-балльной шкале). Это имеет незначительные последствия для Земли. Однако на звезде наблюдаются еще две активных области.

По данным ученых, на Солнце продолжает сгорать «топливо» предыдущего, 24-го, цикла активности. В виде вспышек выгорают магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу.

«Почему магнитные поля цикла номер 24 всё ещё присутствуют на Солнце спустя семь лет после максимума данного цикла, пришедшегося на 2012 год, является загадкой», — заявили ученые

Новый магнитный пояс, будет иметь иную полярность, чем наблюдающиеся активные области. Пока же новый 25-й цикл никак не проявляется.

В начале марта появилась информация, что уровень коротковолнового излучения Солнца упал примерно в сто раз и оказался ниже порога чувствительности приборов.