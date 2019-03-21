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На солнце зафиксировали три резких вспышки

22.03.2019 16:18 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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На солнце зафиксировали три резких вспышки
NASA

Космические мониторы зафиксировали резкий рост солнечной активности.

20 марта и 21 марта, зарегистрировано 3 вспышки класса C. Как сообщает лаборатория рентгеновской астрономии ФИАН, индекс активности  достиг жёлтого уровня (3.5 по 10-балльной шкале). Это имеет незначительные последствия для Земли. Однако на звезде наблюдаются еще две активных области. 

На солнце зафиксировали три резких вспышки Какие последствия для людей будут от вспышек на Солнце?

По данным ученых, на Солнце продолжает сгорать «топливо» предыдущего, 24-го, цикла активности. В виде вспышек выгорают магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу. 

«Почему магнитные поля цикла номер 24 всё ещё присутствуют на Солнце спустя семь лет после максимума данного цикла, пришедшегося на 2012 год, является загадкой», — заявили ученые

Новый магнитный пояс, будет иметь иную полярность, чем наблюдающиеся активные области. Пока же новый 25-й цикл никак не проявляется.

В начале марта появилась информация, что уровень коротковолнового излучения Солнца упал примерно в сто раз и оказался ниже порога чувствительности приборов.

Ранее ученые рассказали, сколько будет «жить» Солнце и что случится  с ним в будущем.

 
 
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Наблюдается резкий рост солнечной активности
 
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