Как подружиться со свекровью? Советы психолога

Рассказывает доцент департамента психо­логии НИУ ВШЭ и кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ, кандидат психологических наук, семейный психотерапевт Елена Чеботарёва.

Не отпускает сына

Юлия Борта, «ПРО Здоровье»: — Почему вдруг между двумя женщинами — невесткой и свекровью — вспыхивают самые непримиримые конфликты?

Елена Чеботарёва: — Начнём с того, что невестка строит свою семью, пытается как-то наладить жизнь так, как она это себе представляет. А её муж воспитывался в другой семье, где царили иные представления о семейной жизни и в том числе о роли супругов в ней. Сталкиваются два во многом противоречивых мировоззрения. Для обеих женщин это важная сфера: мама печётся о судьбе сына, молодая жена — о судьбе своей семьи и своих будущих детей. Понятно, что никто не хочет уступать. Сложнее всего, когда молодые супруги ещё и живут вместе с родителями мужа. Тогда возникает много путаницы в отношениях: непонятно, где чья территория, а главное — кто в какой роли выступает? Кто для свекрови молодая жена сына — полноправная хозяйка или ещё один ребёнок наравне с собственным? Многие даже говорят про свою невестку: «У нас теперь появилась ещё одна дочка». Однако строить супружеские отношения в роли «ещё одной дочки» в семье мужа не очень-то комфортно. Молодым супругам, как физически, так и психологически, нужна своя территория для жизни — чтобы обсуждать проблемы, в чём-то даже поспорить и поконфликтовать. Когда в это вмешивается мама, всё осложняется.

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— Да, при маме особенно не поскандалишь...

— Конечно. Почти всегда можно договориться друг с другом. Но психологически сложнее, когда за одним из оппонентов стоит ещё группа поддержки со своим мировоззрением. Договариваться со свекровью о совместной жизни с мужем немножко странно. Но иногда приходится. Особенно если новая семья не воспринимается старшим поколением как самостоятельная ячейка общества. Ситуация, когда свекровь постоянно вмешивается в отношения сына с женой, пытается управлять им, в психологии называется «незавершённая сепарация». Дело в том, что в подростковом возрасте ребёнок должен эмоционально отделиться от родителей и начинать учиться жить своей жизнью, принимать самостоятельные решения. При этом родители учатся отпускать ребёнка «на свободу», разрешать ему набивать собственные шишки. А когда это единственный или самый младший ребёнок, то его сложнее отпустить. Так вот если этого «отделения» от родителей не происходит и они по-прежнему опекают подросшего ребёнка, постоянно его контролируют, диктуют ему, что он должен думать и чувствовать, чего хотеть, то ребёнок, вместо того чтобы жить своей жизнью, начинает обслуживать потребности взрослых — эмоциональные, бытовые и прочие. Источник такой гиперопеки — собственные страхи родителей. На уровне подсознания их тревожит, например, то, что станет с их жизнью, когда они как родители больше не будут востребованы. Кому они будут нужны? Когда супруги-родители останутся наедине друг с другом и обсуждать детские проблемы уже не будет актуальным, будет ли вообще, что ещё обсуждать и делать вместе? А на уровне сознания эти глубинные страхи выливаются в более рациональные: «А вдруг свяжется с плохой компанией, вдруг не справится с ответственностью, не найдёт хорошую работу или жену?» И стараются всеми силами предотвратить возможные ошибки, оградить от трудностей и опасностей.



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— Сейчас кажется, что всё это проблемы свекрови и ей их и решать?

— Нет. У мальчика, которого родители эмоционально не отпустили, есть ощущение недостаточной свободы, тесноты в отношениях. Он привыкает бороться за свободу. А раз он не выполнил эту задачу в родительской семье, он подсознательно будет пытаться это сделать в своей собственной.

— Будет ссориться с женой, даже если она не виновата?

— Да, неудавшийся подростковый бунт переходит на отношения с женой. Он начинает доказывать свою свободу и независимость, право принимать самостоятельные решения и жить, как хочется. Получается, что сын борется за независимость от жены и право быть главой семьи, а мама в этом его поддерживает. Но это право отстаивается не через принятие каких-то ответственных решений, а через такое подростковое бунтарство. Всё это происходит неосознанно с обеих сторон: люди искренне хотят часто лучшего — свекровь для своего сына и его семейной жизни, жена — для их собственной семейной жизни. Но это «лучшее» каждый представляет по-разному, и для его достижения предпринимают не всегда адекватные способы.

Когда ревнует мама

— Бунтарство и борьбу за свободу мужчина как может проявлять?

— Это зависит от стиля ранних детско-родительских отношений, от того, как они у него складывались в совсем юном возрасте, а также от того, какие модели взаимодействия мальчиком он наблюдал между своими родителями. Либо мужчина избегает близких отношений и пытается держать дистанцию, воспринимая любую попытку поговорить по душам, поинтересоваться о том, что его волнует, почему он задержался и так далее, как посягательство на личную свободу. Либо пытается подавлять, навязывать своё мнение, считая, что всё должно быть так, как он решил, и только так правильно. А если жена сопротивляется и не согласна — значит, не любит.

— Может ли быть причиной конф­ликтов девушки со своей свекровью ревность мамы к жене сына?

— В том числе. Но чаще имеется в виду ревность в более широком смысле — к иному образу жизни. Все родители воспринимают ребёнка как продолжателя их семейных ценностей. Скажем, вот Иванов, представитель семьи Ивановых, несёт дальше по жизни семейные идеи, семейное мировоззрение. И когда выросший ребёнок оказывается немножко не таким, это тоже беспокоит. Как же так: у нас одни ценности, а он живёт по-другому? Получается, виновата женщина, носитель этих самых других ценностей, которая в восприятии родителей сбивает сына с пути истинного? То есть он как бы переходит в какой-то другой, не наш, «клан», не нашего мировоззрения.

Бывает и буквальная ревность, когда у мамы сложились очень близкие отношения с сыном. Если матери не хватает близости со своим мужем, сын эмоционально замещает матери мужчину, компенсирует дефицит теплоты в отношениях. Скажем, хочется с кем-то поговорить, с мужем не получается, зато есть ребёнок — ему доверяем секреты, с ним проводим время, общаемся, веселимся. Конечно, его страшно терять, отдавать в другую семью, потому что возникают пустота и вместе с ней ревность.



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Кухонные войны

— Говорят, чаще всего со свекровью ссорятся на кухне. Две хозяйки у стола и плиты просто не могут спокойно ужиться. Так?

— Быт — это зона, где ломается очень много копий в семьях. Ревность, эмоциональную привязанность, недостаток близости с мужем и прочие внутренние вещи ещё надо осознать. А быт — это же очевидно, это же каждый день. У каждого свои привычки: как сделать чай, убрать посуду. А если сделано не так, как привыкли, каждая додумывает, что за этим стоит: неряшливость, неумение вести хозяйство и так далее.

— А почему так часто ссоры и ругань возникают по поводу воспитания детей/внуков?

— Представления о воспитании детей тоже относятся к мировоззрению. Ведь внук — это ещё одна возможность создать какой-то альянс в семье. И внук даёт на это больше прав, потому что, когда у сына появляется жена, она как бы чужой человек, не родственник. Вмешиваться в её жизнь, по большому счёту, меньше прав, хотя каждая свекровь смотрит на это в меру своих представлений о добре и зле. А внук — это уже кровный родственник. Потому, по их мнению, даёт больше прав на вмешательство. Некоторые свекрови начинают этим пользоваться, а­ктивно внедряясь в жизнь молодой семьи. При этом искренне желая лучшего.

7 способов избежать ссор и вражды с мамой мужа

1. Постарайтесь жить отдельно от родителей. Даже если нет возможности переехать в собственное жильё и приходится жить в одной квартире, максимально разграничьте территорию и образ жизни. По сути, это должна быть коммунальная квартира, а не общее хозяйство.

2. Поссорившись с мужем, не бегите жаловаться на него свекрови. Она всё равно поддержит сына, да к тому же подумает, что он выбрал плохую жену. Если хотите, чтобы она не вмешивалась в вашу жизнь, принимайте решения самостоятельно, находите компромисс друг с другом.

3. Если обращаетесь за помощью к свекрови, не ропщите, что вам потом указывают, как жить. Будьте последовательны. Если уж самостоятельны — то во всём. Если доверили свекрови внуков, то принимайте с благодарностью помощь, о которой просите.

4. Выдерживайте границы общения, не опускайтесь до взаимных грубостей. Мама мужа — человек более старшего возраста. Попытайтесь понять, почему она так или иначе себя ведёт, чего хочет и чего ждёт. Может быть, ей нужно просто больше внимания?

5. Выстраивайте внешние границы вашей новой семьи. Понятно, что первое время родители будут активно вмешиваться. Они привыкли, что их сын — это член их семьи. Нужно спокойно разграничить сферы влияния и установить новые правила — где общая, а где только ваша жизнь.

6. Настройтесь на позитивный лад. Пытайтесь подмечать то хорошее, что свекровь привносит в вашу жизнь. И будьте ей за это благодарны. Не забывайте хвалить и говорить спасибо. Например, за рецепт вкусного печенья. Даже если вы и сами хорошо готовите.

7. Поддерживайте мужа, если приходится принять непростое решение. Свекровь, скорее всего, будет оказывать давление на сына. Важно, чтобы жена не перетягивала его на свою сторону, а выбрала роль соратницы. Тогда есть шансы избежать открытого противостояния.