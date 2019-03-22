24 марта - День Белой ромашки. 19 больных активным туберкулезом состоят на учёте в противотуберкулезном диспансере в Сморгонском районе

Белая ромашка - это не просто красивые цветы, это символ борьбы с туберкулезом. Более ста лет назад в Швеции с целью сбора средств на оказание помощи больным туберкулезом из бумаги вырезались цветы и продавались на улицах городов и на благотворительных мероприятиях. В России эта традиция была подхвачена царской семьей и получила название « День белой ромашки». В течение многих лет этот день в мире отмечается 24 марта, как Всемирный день борьбы с туберкулезом. Несмотря на значительные успехи, достигнутые за последние десятилетия, туберкулез по-прежнему остается самой смертоносной инфекционной болезнью в мире, унося каждый день более 4 500 жизней.



По состоянию на 01.01.2019 в Сморгони и Сморгонском районе на учете в противотуберкулезном диспансере состоит 19 больных активным туберкулезом. В 2018 году среди населения района было впервые выявлено 12 больных туберкулезом, что в 1,5 раза ниже по сравнению с 2017 годом (22 больных). Снизилось число умерших от туберкулезной инфекции: в 2018 году умер 1 человек, в 2017 – 3 человека.

Туберкулез – болезнь, которую старые фтизиатры образно называли – «слезы нищеты», подчеркивая тем самым её ярко выраженный социальный компонент. Заболеваемость туберкулезом тем выше, чем ниже уровень социально-экономического развития страны. В сравнении со странами постсоветского пространства в Республике Беларусь отмечается самый низкий уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза. Однако туберкулез – инфекционная, хронически текущая, коварная болезнь, которая не дает «расслабиться» врачам-фтизиатрам, заставляет их не терять бдительности.

Известно, что инфицирование туберкулезом человека является в основном воздушно-капельным путем. Капли мокроты, выделяемые больным туберкулезом, образуются при разговоре, чихании, кашле. Как показали исследования, один приступ кашля по количеству выделяемых ядер-капель эквивалентен примерно 5 минутам громкого разговора и около половины выделяемых капель через 30 минут после кашля все еще будут находиться в воздухе. Один больной туберкулезом в день может заразить до 20 человек. Личный контакт с носителем инфекции необязателен. Заполучить туберкулезную палочку можно через предметы обихода больного туберкулезом, при употреблении в пищу мясных и молочных продуктов от коров, больных туберкулезом. Туберкулезная палочка устойчива к холоду, теплу, влаге и свету. В уличной пыли, на страницах книг она сохраняет свою жизнедеятельность в течение трех месяцев.

Большинство взрослого населения (80%) у нас инфицировано микобактериями туберкулеза. В здоровом организме они в течение многих лет находятся в неактивном состоянии, подобное «взаимодействие» чаще заканчивается развитием противотуберкулезного иммунитета.

Наиболее уязвимы по отношению к заболеванию туберкулезом следующие группы лиц: больные хроническими заболеваниями, связанными со снижением иммунитета (ВИЧ-инфицированные, лица, страдающие хроническими заболеваниями ЖКТ, почек, легких, сахарным диабетом, онкологические больные); лица, злоупотребляющие алкоголем, табаком, наркотиками; лица с недостаточным питанием; лица, ведущие асоциальный образ жизни; беженцы, мигранты.

Туберкулез коварен! На ранней стадии заболевания нет ни жалоб, ни кашля, ни температуры, либо проявления столь незначительны, что человек не обращает внимания. Выявить болезнь можно только при помощи рентгенологического исследования органов грудной клетки. Именно на этом этапе выявления болезнь легче всего поддается лечению. Две трети больных «малой» формой туберкулеза – очаговой выявляются при рентгенофлюорографических профилактических обследованиях. Уровень излечения у них достигает 95 - 98%. Если же человек жалуется на сохраняющиеся более двух недель: кашель с выделением мокроты или без нее, повышение температуры, даже до уровня небольших, субфебрильных цифр (37,5 и выше), беспричинное снижение массы тела - необходимо обратиться к врачу и провести данное обследование незамедлительно.

Туберкулез можно лечить и излечивать. Но если больной туберкулезом часто пропускает прием назначенных лекарств, то микобактерии туберкулеза вырабатывают устойчивость к противотуберкулезным лекарствам. При этом лечение может затянуться на 18-36 месяцев. Своевременное обращение за медицинской помощью, неуклонное выполнение всех рекомендаций врача, нацеленность заболевшего на выздоровление будут способствовать его скорому излечению.

Туберкулез поражает преимущественно взрослых людей в их самые продуктивные годы. Однако риску подвергаются все возрастные группы, поэтому мероприятия профилактической направленности важно проводить, начиная с раннего детского возраста.

Основу специфических мероприятий, направленных на предупреждение распространения туберкулезной инфекции, составляют меры по раннему и активному выявлению больных туберкулезом, их изоляции и рациональному лечению до прекращения бактериовыделения.

Особое значение в комплексе профилактических мероприятий имеет иммунизация против туберкулеза. Вакцинация предупреждает развитие остро текущих распространенных форм туберкулеза, способствует доброкачественному характеру первичного туберкулеза, ведет к уменьшению бурно протекающих генерализованных форм болезни.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, вакцинация против туберкулеза проводится на 3-5 сутки жизни новорожденного ребенка вакциной БЦЖ-М. Для контроля состояния противотуберкулезного иммунитета и выявления момента первичного инфицирования детям проводят реакцию Манту либо Диаскинтест.

Профилактика туберкулеза у взрослых людей состоит в ежегодном рентгенофлюорографическом обследовании, что позволяет выявить болезнь на ранних стадиях. Для этой цели рекомендуется в обязательном порядке проходить медицинский осмотр. Поскольку источником инфицирования считают больных с активной легочной формой туберкулеза, профилактика заболевания будет заключаться также в том, чтобы в местах общественного скопления избегать тесных контактов с кашляющими людьми, сводя общение с ними к минимуму.

Важную роль в профилактике туберкулеза выполняют неспецифические мероприятия, направленные на формирование, укрепление, поддержание здорового образа жизни (рациональное питание, соблюдение режима дня, чередование труда и отдыха, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, закаливание, занятия физкультурой и спортом, отказ от вредных привычек, соблюдение санитарных и гигиенических правил в быту и другие).

Каждый из нас в силах защитить себя от заболевания и противостоять туберкулезной инфекции. Будьте здоровы и бдительны!

Ирина КОВАЛЬЧУК, помощник врача-эпидемиолога ГУ «Сморгонский зональный ЦГЭ».