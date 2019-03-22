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24 марта - День Белой ромашки. 19 больных активным туберкулезом состоят на учёте в противотуберкулезном диспансере в Сморгонском районе
23.03.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях
Белая ромашка - это не просто красивые цветы, это символ борьбы с туберкулезом. Более ста лет назад в Швеции с целью сбора средств на оказание помощи больным туберкулезом из бумаги вырезались цветы и продавались на улицах городов и на благотворительных мероприятиях. В России эта традиция была подхвачена царской семьей и получила название « День белой ромашки». В течение многих лет этот день в мире отмечается 24 марта, как Всемирный день борьбы с туберкулезом. Несмотря на значительные успехи, достигнутые за последние десятилетия, туберкулез по-прежнему остается самой смертоносной инфекционной болезнью в мире, унося каждый день более 4 500 жизней.
Туберкулез – болезнь, которую старые фтизиатры образно называли – «слезы нищеты», подчеркивая тем самым её ярко выраженный социальный компонент. Заболеваемость туберкулезом тем выше, чем ниже уровень социально-экономического развития страны. В сравнении со странами постсоветского пространства в Республике Беларусь отмечается самый низкий уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза. Однако туберкулез – инфекционная, хронически текущая, коварная болезнь, которая не дает «расслабиться» врачам-фтизиатрам, заставляет их не терять бдительности.
Известно, что инфицирование туберкулезом человека является в основном воздушно-капельным путем. Капли мокроты, выделяемые больным туберкулезом, образуются при разговоре, чихании, кашле. Как показали исследования, один приступ кашля по количеству выделяемых ядер-капель эквивалентен примерно 5 минутам громкого разговора и около половины выделяемых капель через 30 минут после кашля все еще будут находиться в воздухе. Один больной туберкулезом в день может заразить до 20 человек. Личный контакт с носителем инфекции необязателен. Заполучить туберкулезную палочку можно через предметы обихода больного туберкулезом, при употреблении в пищу мясных и молочных продуктов от коров, больных туберкулезом. Туберкулезная палочка устойчива к холоду, теплу, влаге и свету. В уличной пыли, на страницах книг она сохраняет свою жизнедеятельность в течение трех месяцев.
Большинство взрослого населения (80%) у нас инфицировано микобактериями туберкулеза. В здоровом организме они в течение многих лет находятся в неактивном состоянии, подобное «взаимодействие» чаще заканчивается развитием противотуберкулезного иммунитета.
Наиболее уязвимы по отношению к заболеванию туберкулезом следующие группы лиц: больные хроническими заболеваниями, связанными со снижением иммунитета (ВИЧ-инфицированные, лица, страдающие хроническими заболеваниями ЖКТ, почек, легких, сахарным диабетом, онкологические больные); лица, злоупотребляющие алкоголем, табаком, наркотиками; лица с недостаточным питанием; лица, ведущие асоциальный образ жизни; беженцы, мигранты.
Туберкулез можно лечить и излечивать. Но если больной туберкулезом часто пропускает прием назначенных лекарств, то микобактерии туберкулеза вырабатывают устойчивость к противотуберкулезным лекарствам. При этом лечение может затянуться на 18-36 месяцев. Своевременное обращение за медицинской помощью, неуклонное выполнение всех рекомендаций врача, нацеленность заболевшего на выздоровление будут способствовать его скорому излечению.
Туберкулез поражает преимущественно взрослых людей в их самые продуктивные годы. Однако риску подвергаются все возрастные группы, поэтому мероприятия профилактической направленности важно проводить, начиная с раннего детского возраста.
Основу специфических мероприятий, направленных на предупреждение распространения туберкулезной инфекции, составляют меры по раннему и активному выявлению больных туберкулезом, их изоляции и рациональному лечению до прекращения бактериовыделения.
Особое значение в комплексе профилактических мероприятий имеет иммунизация против туберкулеза. Вакцинация предупреждает развитие остро текущих распространенных форм туберкулеза, способствует доброкачественному характеру первичного туберкулеза, ведет к уменьшению бурно протекающих генерализованных форм болезни.
Согласно Национальному календарю профилактических прививок, вакцинация против туберкулеза проводится на 3-5 сутки жизни новорожденного ребенка вакциной БЦЖ-М. Для контроля состояния противотуберкулезного иммунитета и выявления момента первичного инфицирования детям проводят реакцию Манту либо Диаскинтест.
Профилактика туберкулеза у взрослых людей состоит в ежегодном рентгенофлюорографическом обследовании, что позволяет выявить болезнь на ранних стадиях. Для этой цели рекомендуется в обязательном порядке проходить медицинский осмотр. Поскольку источником инфицирования считают больных с активной легочной формой туберкулеза, профилактика заболевания будет заключаться также в том, чтобы в местах общественного скопления избегать тесных контактов с кашляющими людьми, сводя общение с ними к минимуму.
Важную роль в профилактике туберкулеза выполняют неспецифические мероприятия, направленные на формирование, укрепление, поддержание здорового образа жизни (рациональное питание, соблюдение режима дня, чередование труда и отдыха, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, закаливание, занятия физкультурой и спортом, отказ от вредных привычек, соблюдение санитарных и гигиенических правил в быту и другие).
Каждый из нас в силах защитить себя от заболевания и противостоять туберкулезной инфекции. Будьте здоровы и бдительны!
Ирина КОВАЛЬЧУК, помощник врача-эпидемиолога ГУ «Сморгонский зональный ЦГЭ».
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24 марта - День Белой ромашки. 19 больных активным туберкулезом состоят на учёте в противотуберкулезном диспансере в Сморгонском районе
Белая ромашка - это не просто красивые цветы, это символ борьбы с туберкулезом. Более ста лет назад в Швеции с целью сбора средств на оказание помощи больным...
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