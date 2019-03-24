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Что такое туберкулез? Отвечает Сморгонская ЦРБ

25.03.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Возбудителем туберкулеза является бактерия, чаще всего поражающая легкие. Туберкулез излечим и предотвратим. Туберкулез распространяется от человека человеку по воздуху. При кашле, чихании или отхаркивании люди с легочной инфекцией выделяют микробы в воздух. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь несколько таких микробов.

Что такое туберкулез? Отвечает Сморгонская ЦРБ

Около одной трети населения мира имеют латентный туберкулез. Это означает, что люди инфицированы бактерией, но (еще) не больны и не могут передавать болезнь, отмечают в Сморгонской ЦРБ.

Вероятность того, что у людей, инфицированных бактерией туберкулеза, на протяжении всей жизни разовьется болезнь, составляет 10%. Однако люди с ослабленной иммунной системой, такие как люди с ВИЧ или люди, страдающие от недостаточности питания или диабета или употребляющие табак, подвергаются гораздо более высокому риску заболевания.

Когда у человека развивается активный туберкулез (болезнь), симптомы (кашель, повышенная температура, ночные поты, потеря веса и др.) могут проявляться в легкой форме на протяжении многих месяцев. Это может приводить к запоздалому обращению за медицинской помощью и к передаче бактерии другим людям. На протяжении года больные люди при тесных контактах могут инфицировать до 10-15 других людей. Без надлежащего лечения до двух третей больных умирают.

С 2000 года было спасено более 49 миллионов человеческих жизней благодаря эффективной диагностике и лечению. Для лечения активного туберкулеза с лекарственной чувствительностью проводится стандартный шестимесячный курс терапии четырьмя противомикробными препаратами. Во время такой терапии работники здравоохранения или обученные добровольные работники предоставляют пациентам информацию, осуществляют наблюдение и оказывают поддержку. Подавляющее большинство случаев заболевания может быть излечено при условии предоставления лекарств и их надлежащего приема.

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Возбудителем туберкулеза является бактерия, чаще всего поражающая легкие. Туберкулез излечим и предотвратим. Туберкулез распространяется от человека человеку по...
 
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