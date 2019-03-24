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Самые опасные диеты. Почему стремление похудеть может закончиться раком

25.03.2019 11:17 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Самые опасные диеты. Почему стремление похудеть может закончиться раком
shutterstock.com

В свежем номере научного журнала «Клетка» (Cell) высокожировую диету обвинили в том, что она способствует развитию рака толстой и прямой кишки и ускоряет его развитие. И рост таких опухолей у молодых людей связывают именно с популярностью подобных диет.

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Мерцание сердца

А низкоуглеводные диеты, как выявили китайские медики, повышают риск фибрилляции предсердий. Многим это серьёзное нарушение сердечного ритма известно как мерцательная аритмия. Она может приводить к сердечной недостаточности и даже к остановке сердца и инсульту — в сердце образуются тромбы, которые «стреляют» в сосуды мозга и закупоривают их. На основе длительного, продолжавшегося 20 лет, наблюдения за 14 тыс. человек, практикующих диеты, было установлено, что риск таких осложнений на 18% выше у тех, кто сидел на низкоуглеводных диетах. Их много, они популярные и, как кажется, эффективные. Кремлёвская диета, высокобелковая, президентская, доктора Аткинса, кетодиета, палеодиета (диета каменного века), шведская — всё это диеты с низким содержанием углеводов. В одних для ощущения сытости увеличено количество белка, в других — жиров, но во всех существенно ограничены углеводы. Ведь для уменьшения жира в теле гораздо важнее снижать потребление углеводов, нежели жиров. Почему же такое питание чаще провоцирует развитие мерцательной аритмии?

«Чтобы ответить на этот вопрос точно, нужны дополнительные исследования, но возможно, это связано с кетоновыми телами, — объясняет врач-эндокринолог, создатель авторской программы питания Вадим Крылов. — Их количество увеличивается при распаде жира, и они токсичны для мозга. В том числе они могут нарушать нервную проводимость и проводимость электрического сигнала в сердце. А это способно привести и к мерцательной аритмии.

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Жирная диета

Сейчас среди биохакеров очень популярна кетодиета, — продолжает Вадим Крылов. — В её основе потребление большого количества жиров и резкое ограничение углеводов. В результате в организме поддерживается повышенное содержание кетоновых тел, которые используются как источник энергии. Раньше такую диету применяли в лечении аутизма, эпилепсии и в спортивной медицине. Но у неё много побочных эффектов. На днях наблюдал молодого человека, который 2 месяца сидел на такой диете. В итоге общий холестерин у него оказался больше чем в 2 раза выше нормы — 12 ммоль/л, а хороший холестерин высокой плотности опустился до 0,5. Это катастрофа! Что будет с сосудами этого молодого человека, если он продолжит диету?! К сожалению, повышение холестерина — типичный побочный эффект кетодиеты.

Очень популярны так называемые высокобелковые диеты. В них мало углеводов, умеренное количество жиров и много белка. Это небезопасно, ведь белки распадаются до мочевины и выводятся почками. Такая повышенная нагрузка, продолжающаяся в течение длительного времени, может серьёзно навредить почкам. Особенно это опасно при начальных проявлениях почечной недостаточности, протекающих скрытно.

Диеты с низким содержанием жира могут приводить ко многим проблемам. Жир очень важен для состояния нашей кожи, волос, для гормонов, в том числе и половых. Поэтому у женщин с недостатком жировой ткани в организме бывает бесплодие. Плюс многие биоактивные вещества и важные витамины А, D, Е и К жирорастворимы. Поэтому, когда продукты обезжирены, эти витамины не всасываются, развивается их дефицит.

Самые опасные диеты. Почему стремление похудеть может закончиться раком
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Однокомпонентные диеты, базирующиеся на каком-то одном продукте (кефирная, яблочная и т. п.) или на одной группе продуктов (овощная), содержат недостаточно нужных нам веществ. В них мало калорий, поэтому они часто тяжело переносятся — развивается слабость. После такого воздержания человек часто начинает объедаться и набирает вес больший, чем был до диеты. Так же случается и после популярного сегодня интервального голодания. Есть разные схемы такого питания, но обычно голодают 1–2 раза в 7–10 дней по 12–36 часов. В 99% случаев вес после этого возвращается. Я бы не всем рекомендовал такое питание. Вообще, перед тем как сесть на диету, нужно проконсультироваться у специалиста и сдать некоторые анализы. Например, при кетодиете особенно важно проверить холестерин, а при высокобелковой — состояние почек».

 
 
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Две популярные и эффективные диеты заподозрили в очень опасных побочных эффектах.
 
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