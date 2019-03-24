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«Королева» здоровья. О лечении заболеваний поджелудочной железы

25.03.2019 15:14 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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«Королева» здоровья. О лечении заболеваний поджелудочной железы
Фото из открытых источников

«Королева» здоровья. О лечении заболеваний поджелудочной железыНа вопросы читателей «АиФ» ответил руководитель отдела гепатологии и малоинвазивной хирургии РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», профессор клинической медицины, заслуженный врач Беларуси, доктор медицинских наук Алексей Михайлович ФЕДОРУК.

КТО ВИНОВАТ?

  • Какие заболевания возникают при проблемах в работе ПЖ? Как определить их на ранней стадии? Р. Максимова, Минск

- Нормальная работа ПЖ зависит от многих факторов. Орган имеет экзокринную и эндокринную части. Экзокринная часть вырабатывает амилолитические, липолитические, протеолитические ферменты для утилизации пищи: расщепления белков, жиров, углеводов. Определить, есть ли сбой в работе экзокринной части ПЖ, просто: после обильной еды кал становится мазевидным, жирным, он плохо смывается. Возможные причины - обилие жирной пищи или дефицит ферментов. Эндокринная часть ПЖ образована островками Лангерганса, продуцирующими инсулин, глюкагон и другие гормоны. Чаще всего сахарный диабет (СД) вызывает отклонения в нормальной работе эндокринной части железы. Различают три типа СД. При первом типе СД заболевание является аутоиммунным, то есть лимфоциты атакуют островки Лангерганса в ПЖ, убивая В-клетки, вырабатывающие инсулин. При втором типе СД другая ситуация. Клеток много, они нормально работают, но человек переедает, мало двигается. Со временем клетки теряют чувствительность к инсулину, возникает так называемая инсулиновая резистентность. При третьем типе СД ситуация развивается на фоне уже имеющихся заболеваний ПЖ: клетки могут повреждаться в процессе воспаления, некроза, после удаления участка железы. Перечисленные типы СД лечатся по-разному - это отдельные направления диагностики и лечения пациента.

В ЧЕМ КОВАРСТВО?

  • Какие причины вызывают развитие острого панкреатита? С. Сивчук, Молодечно

«Королева» здоровья. О лечении заболеваний поджелудочной железы Полезна ли настойка из лисичек для поджелудочной железы?
- Панкреатит может быть острым и хроническим. Злоупотребление алкоголем и переедание (около 60% случаев) - основные причины возникновения острого панкреатита. Важно понимать, что алкогольная зависимость и злоупотребление алкоголем - разные понятия. У человека, не имеющего зависимости от алкоголя и изредка выпивающего, возможно развитие острого панкреатита. Алкоголь неодинаково воздействует на каждого из нас, связано это с генетическим полиморфизмом, определяющим работу ферментов, которые утилизируют алкоголь. У человека в утилизации алкоголя участвует последовательная цепь ферментов: группы клеток вырабатывают алкоголь-дегидрогеназы в желудке и в печени. Эти ферменты разрушают алкоголь при его содержании в крови менее 10 ммоль/л. При превышении этой концентрации «включается» микросомальная окислительная система, а потом - ацетальдегид-дегидрогеназа. Работа ферментов кодируется генами, которые у каждого из нас работают по-разному: существует так называемый генетический полиморфизм, соответственно они также неодинаково воздействуют на алкоголь. От работы ферментов зависит, как организм справляется с расщеплением алкоголя. Меморандум ВОЗ говорит о том, что безопасной дозы алкоголя не существует. Бывают только дозы с минимальной и высокой вероятностью повреждения органов. Минимальная вероятность вреда для организма: для женщин - 20 г алкоголя 5 раз в неделю с двумя «трезвыми» днями, при этом в течение дня его дозы не суммируются, для мужчин - 40 г. Например, можно выпить один из напитков - бокал вина, 330 г пива или 1,5 рюмки водки. Но, как правило, употребление алкоголя сопровождается застольем с обилием жирной и жареной пищи. Такая нагрузка дополнительно требует усиленной работы ферментных систем организма.

Вторая причина возникновения острого панкреатита - желчнокаменная болезнь, так называемая билиарная патология (около 26-29% случаев). Обычно специалисты говорят, что если небольшой камень не беспокоит, то и трогать его не надо. Но все же его лучше удалить. Небольшие камешки (5-10 мм) при сокращениях желчного пузыря, попадая в протоковую систему, могут блокировать главный панкреатический проток или создавать в нем рефлюкс желчи. Это может привести к возникновению билиарного панкреонекроза, который крайне тяжело лечится.

Третья причина - различные аутоиммунные метаболические ситуации. Четвертая - генетическая. Это целая группа заболеваний, повреждающих ПЖ, например, муковисцидоз. Пациенты, зная о генетическом изменении, принимают необходимые ферменты в больших дозах.

Всегда ли острый панкреатит переходит в хроническую стадию?

- Все зависит от конкретной ситуации и везения человека. Возможно, все закончится интерстициальным вариантом острого панкреатита, он достаточно хорошо лечится. Но если развивается острый некротизирующий панкреатит (панкреонекроз), то многое будет зависеть от масштабов полученных деструктивных повреждений непосредственно в ПЖ и окружающих тканях. Например, обширный панкреонекроз в 80% случаев заканчивается смертью пациента. Происходят разгерметизация и омертвление ткани, в этот процесс вовлекается все - артерии, вены, лимфатические протоки, сок ПЖ, начинаются эрозивные кровотечения, массивные флегмоны и т.д. Наиболее частые виды хронических панкреатитов - это кальцифицирующий и обструктивный панкреатиты. При хроническом злоупотреблении алкоголем в ПЖ образуются кальцификаты, они хорошо видны на УЗИ, КТ, МРТ. В норме протоковая система ПЖ состоит из главного панкреатического протока и дополнительного, по которым сок железы попадает в двенадцатиперстную кишку. Обструкция (непроходимость) может быть вызвана любым механическим препятствием для оттока панкреатического сока: постнекротической псевдокистой, рубцовой стриктурой после перенесенного воспаления или опухолью. Давление внутри протоковой системы и тканей ПЖ повышается, приводя к потере ее экзокринной и эндокринной функций. В случае нарушения экзокринной функции нужное количество ферментов не поступает в двенадцатиперстную кишку, при этом пища с необходимыми питательными веществами не усваивается. Следовательно, организм испытывает нехватку жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К) и целого набора необходимых аминокислот. При нарушении эндокринной функции у пациентов часто развивается СД, так как повышенное давление приводит к гибели не только экзокринных, но и эндокринных клеток. При хронических панкреатитах пациент испытывает стойкий болевой синдром. Возможное развитие событий - операция или инвалидность.

«Королева» здоровья. О лечении заболеваний поджелудочной железы Предупрежден - значит вооружен. Что нужно знать о диагностике и профилактике рака молочной железы

  • Как уменьшить частоту обострений панкреатита? Как предотвратить повторы и осложнения болезни? М. Вронич, Минск

- Строго придерживайтесь режима питания: частый прием пищи, небольшие порции - объемом 250-300 г. Таких приемов может быть 5 или 6, но главная задача - исключить факторы, усиливающие напряжение в работе ПЖ. Пациентам показан панкреатический стол №5.

ЛЕЧЕНИЕ ТРАВАМИ

  • Мне 55 лет. Веду нормальный образ жизни. Медикаментозно меня лечили активно, но хочется меньше «нагружаться» лекарствами. Посоветуйте эффективные травяные сборы при панкреатите. Д. Целин, Минск

«Королева» здоровья. О лечении заболеваний поджелудочной железы Травы вместо таблеток. Как выбрать фитопрепарат для лечения
- Травы - вариант сырья, из которого получают лекарственное соединение с определенной химической формулой. Эффективно лечить панкреатит травяными сборами невозможно, так как нет растений, прием которых смог бы заменить эндокринную или экзокринную функции ПЖ. Что же касается применяемых лекарств, нужно знать подробнее вашу ситуацию. Так, при проявлениях экзокринной недостаточности применяются обычные микросферированные ферменты, в случае воспаления - широкий спектр стероидных и нестероидных противоспалительных средств. Много говорят и пишут об эффективности трав, но в целом они оказывают скорее психологическое воздействие.

 
Теги: Минск
 
 
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Чем опасны проблемы с поджелудочной железой (ПЖ) и как их избежать? Как определить болезни ПЖ на ранней стадии? Какие методы лечения панкреатита существуют?
 
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