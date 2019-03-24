«Королева» здоровья. О лечении заболеваний поджелудочной железы

На вопросы читателей «АиФ» ответил руководитель отдела гепатологии и малоинвазивной хирургии РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», профессор клинической медицины, заслуженный врач Беларуси, доктор медицинских наук Алексей Михайлович ФЕДОРУК.

КТО ВИНОВАТ?

Какие заболевания возникают при проблемах в работе ПЖ? Как определить их на ранней стадии? Р. Максимова, Минск

- Нормальная работа ПЖ зависит от многих факторов. Орган имеет экзокринную и эндокринную части. Экзокринная часть вырабатывает амилолитические, липолитические, протеолитические ферменты для утилизации пищи: расщепления белков, жиров, углеводов. Определить, есть ли сбой в работе экзокринной части ПЖ, просто: после обильной еды кал становится мазевидным, жирным, он плохо смывается. Возможные причины - обилие жирной пищи или дефицит ферментов. Эндокринная часть ПЖ образована островками Лангерганса, продуцирующими инсулин, глюкагон и другие гормоны. Чаще всего сахарный диабет (СД) вызывает отклонения в нормальной работе эндокринной части железы. Различают три типа СД. При первом типе СД заболевание является аутоиммунным, то есть лимфоциты атакуют островки Лангерганса в ПЖ, убивая В-клетки, вырабатывающие инсулин. При втором типе СД другая ситуация. Клеток много, они нормально работают, но человек переедает, мало двигается. Со временем клетки теряют чувствительность к инсулину, возникает так называемая инсулиновая резистентность. При третьем типе СД ситуация развивается на фоне уже имеющихся заболеваний ПЖ: клетки могут повреждаться в процессе воспаления, некроза, после удаления участка железы. Перечисленные типы СД лечатся по-разному - это отдельные направления диагностики и лечения пациента.

В ЧЕМ КОВАРСТВО?

Какие причины вызывают развитие острого панкреатита? С. Сивчук, Молодечно

Вторая причина возникновения острого панкреатита - желчнокаменная болезнь, так называемая билиарная патология (около 26-29% случаев). Обычно специалисты говорят, что если небольшой камень не беспокоит, то и трогать его не надо. Но все же его лучше удалить. Небольшие камешки (5-10 мм) при сокращениях желчного пузыря, попадая в протоковую систему, могут блокировать главный панкреатический проток или создавать в нем рефлюкс желчи. Это может привести к возникновению билиарного панкреонекроза, который крайне тяжело лечится.

Третья причина - различные аутоиммунные метаболические ситуации. Четвертая - генетическая. Это целая группа заболеваний, повреждающих ПЖ, например, муковисцидоз. Пациенты, зная о генетическом изменении, принимают необходимые ферменты в больших дозах.

Всегда ли острый панкреатит переходит в хроническую стадию?

- Все зависит от конкретной ситуации и везения человека. Возможно, все закончится интерстициальным вариантом острого панкреатита, он достаточно хорошо лечится. Но если развивается острый некротизирующий панкреатит (панкреонекроз), то многое будет зависеть от масштабов полученных деструктивных повреждений непосредственно в ПЖ и окружающих тканях. Например, обширный панкреонекроз в 80% случаев заканчивается смертью пациента. Происходят разгерметизация и омертвление ткани, в этот процесс вовлекается все - артерии, вены, лимфатические протоки, сок ПЖ, начинаются эрозивные кровотечения, массивные флегмоны и т.д. Наиболее частые виды хронических панкреатитов - это кальцифицирующий и обструктивный панкреатиты. При хроническом злоупотреблении алкоголем в ПЖ образуются кальцификаты, они хорошо видны на УЗИ, КТ, МРТ. В норме протоковая система ПЖ состоит из главного панкреатического протока и дополнительного, по которым сок железы попадает в двенадцатиперстную кишку. Обструкция (непроходимость) может быть вызвана любым механическим препятствием для оттока панкреатического сока: постнекротической псевдокистой, рубцовой стриктурой после перенесенного воспаления или опухолью. Давление внутри протоковой системы и тканей ПЖ повышается, приводя к потере ее экзокринной и эндокринной функций. В случае нарушения экзокринной функции нужное количество ферментов не поступает в двенадцатиперстную кишку, при этом пища с необходимыми питательными веществами не усваивается. Следовательно, организм испытывает нехватку жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К) и целого набора необходимых аминокислот. При нарушении эндокринной функции у пациентов часто развивается СД, так как повышенное давление приводит к гибели не только экзокринных, но и эндокринных клеток. При хронических панкреатитах пациент испытывает стойкий болевой синдром. Возможное развитие событий - операция или инвалидность.

Как уменьшить частоту обострений панкреатита? Как предотвратить повторы и осложнения болезни? М. Вронич, Минск

- Строго придерживайтесь режима питания: частый прием пищи, небольшие порции - объемом 250-300 г. Таких приемов может быть 5 или 6, но главная задача - исключить факторы, усиливающие напряжение в работе ПЖ. Пациентам показан панкреатический стол №5.

ЛЕЧЕНИЕ ТРАВАМИ