Факты, которые должны насторожить (опухоль прогрессирует)

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В последние годы в Республике Беларусь отмечается рост злокачественных новообразований полости рта и глотки, что вызывает особую тревогу врачей онкологов. Несмотря на то, что опухоли данной локализации являются визуальными (доступными для диагностики при внешнем осмотре), диагноз устанавливается в поздней стадии более чем у половине случаев. Это связано как с быстрым прогрессированием опухолей полости рта, так и с игнорированием пациентами первичных сигнальных признаков, свидетельствующих о начале заболевания. Смертность от злокачественных опухолей полости рта и глотки до сих пор остается высокой. Особенно настораживает тот факт, что жертвами заболевания становятся молодые трудоспособные люди, чаще всего мужчины.

В настоящее время ключевым моментом является профилактика и ранняя диагностика опухолей полости рта и глотки.

Основной причиной развития рака полости рта является табакокурение. 9 из 10 пациентов с установленным диагнозом рака полости рта и глотки указывают на употребление табака в виде курения или жевания. Риск увеличивается в десятки раз при сочетании курения с алкоголем.

Реже причиной развития опухолей является механическая травма плохо подогнанным зубным протезом, острыми краями зубов; папилломавирусная инфекция; неполноценное, несбалансированное питание, употребление грубой пищи; несоблюдение гигиены полости рта.

В случае если развитие заболевания не удалось предотвратить, важно его своевременно диагностировать. Выявление опухоли на ранней стадии позволяет своевременно провести лечение и добиться выздоровления, не нарушая качество жизни человека. Диагностика в поздней стадии всегда сопровождается агрессивным противоопухолевым лечением, которое приводит к инвалидности и не позволяет добиться полного излечения. Поэтому важно знать первичные сигнальные признаки злокачественных новообразований полости рта и глотки, к которым относятся: наличие длительно незаживающей язвы во рту, припухлость и утолщение щеки, появление пятен на слизистой оболочки полости рта, ощущение инородного тела или комка при глотании, затруднение при глотании пищи, боль при жевании и глотании, отдающая в височную область и ухо, нарушение речи и гнусавость, онемение языка, изменение голоса, выпадение зубов без видимых причин, неприятный запах изо рта, деформация лица, выпячивание глазного яблока. Очень часто первым, но не ранним признаком наличия злокачественной опухоли в полости рта является увеличение лимфатических узлов в подчелюстной области и области шеи, которые не причиняют боли, однако увеличиваются со временем, сливаясь в конгломераты, что и заставляет пациента обратиться, наконец, к врачу.

Указанные признаки не всегда свидетельствуют о наличии злокачественной опухоли, однако при их появлении необходимо как можно скорее проконсультироваться с врачом, чтобы разрешить все сомнения.

Следует помнить, что лучшим способом избежать заболевания является соблюдение профилактических мероприятий. Соблюдайте гигиену полости рта и приучайте к этому своих детей, откажитесь от употребления алкоголя и курения, употребляйте здоровую пищу. Не забывайте проходить профилактический осмотр у стоматолога 2 раза в год, во время которого врач сможет выявить предопухолевые состояния, которые не причиняют беспокойства и могут быть не замечены вами, но лечение которых позволит предупредить развитие злокачественных опухолей в будущем.

Станьте примером для своих детей!

Татьяна СЕВЕРЕНЬ,

врач-онколог УЗ «Несвижская ЦРБ».